हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाUPSC की फाइनल लिस्ट में आखिरी कैंडिडेट को कौन-सी मिलती है सर्विस, इसमें कितनी होती है सैलरी?

UPSC की फाइनल लिस्ट में आखिरी कैंडिडेट को कौन-सी मिलती है सर्विस, इसमें कितनी होती है सैलरी?

UPSC की फाइनल मेरिट लिस्ट में आखिरी रैंक पाने वाले उम्मीदवारों को आमतौर पर ग्रुप A या ग्रुप B की केंद्रीय सेवाएं जैसे DANICS, DANIPS या अन्य सेवाएं मिलती हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 07 Mar 2026 01:33 PM (IST)
Preferred Sources

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया है. परीक्षा में 958 कैंडिडेट्स पास हुए हैं. इस एग्जाम में हर साल लाखों छात्र इस परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन अंतिम चयन बहुत कम उम्मीदवारों का ही हो पाता है. जब UPSC की फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होती है तो उसमें ऊपर के रैंक वाले उम्मीदवारों को आमतौर पर IAS, IPS या IFS जैसी सेवाएं मिलती हैं. लेकिन कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि फाइनल लिस्ट में सबसे आखिरी रैंक पर आने वाले उम्मीदवार को कौन-सी सर्विस मिलती है और उसकी सैलरी कितनी होती है.

दरअसल UPSC में सेवा का चयन केवल रैंक से ही नहीं होता, बल्कि उम्मीदवार की सर्विस प्रेफरेंस यानी पसंद और उस साल उपलब्ध पदों की संख्या पर भी निर्भर करता है. इसलिए फाइनल लिस्ट में आखिरी स्थान पर आने वाले उम्मीदवार को भी सरकारी सेवा मिलती है, लेकिन आमतौर पर उन्हें केंद्रीय सेवाओं या ग्रुप बी की सेवाओं में नियुक्ति दी जाती है.

यह भी पढ़ें -  UPSC सिविल सर्विस में 958 कैंडिडेट्स सफल, जानें इसमें कितने बनेंगे IAS-IPS और IFS-IRS?

कौन-सी मिलती है सर्विस

  • DANICS (दिल्ली, अंडमान और निकोबार सिविल सेवा)
  • DANIPS (दिल्ली, अंडमान और निकोबार पुलिस सेवा)
  • पॉन्डिचेरी सिविल सेवा
  • रेलवे से जुड़ी कुछ सेवाएं
  • अन्य केंद्रीय विभागों की प्रशासनिक सेवाएं

क्या होता है इन अधिकारियों का काम

इन सेवाओं में चयनित अधिकारियों को अलग-अलग विभागों में तैनात किया जाता है. जैसे DANICS अधिकारी दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासनिक काम संभालते हैं. वहीं DANIPS अधिकारी पुलिस व्यवस्था से जुड़े काम करते हैं. रेलवे और अन्य केंद्रीय सेवाओं में चयनित अधिकारी अलग-अलग विभागों में प्रबंधन और प्रशासन की जिम्मेदारी निभाते हैं.

कितनी होती है सैलरी

UPSC से चयनित लगभग सभी अधिकारियों की शुरुआती बेसिक सैलरी सातवें वेतन आयोग के अनुसार तय होती है. शुरुआत में अधिकारियों को लेवल-10 पे मैट्रिक्स के तहत 56,100 रुपये बेसिक सैलरी मिलती है. इसके साथ कई तरह के भत्ते भी दिए जाते हैं. जब बेसिक सैलरी में महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और यात्रा भत्ता (TA) जुड़ जाता है, तो अधिकारियों की इन-हैंड सैलरी लगभग 70,000 से 1 लाख रुपये प्रति माह तक पहुंच जाती है.

मिलती हैं कई अन्य सुविधाएं

सैलरी के अलावा इन अधिकारियों को सरकार की ओर से कई अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं. इनमें सरकारी आवास, चिकित्सा सुविधा और यात्रा से जुड़ी सुविधाएं शामिल होती हैं. कई पदों पर अधिकारियों को आधिकारिक वाहन और स्टाफ की सुविधा भी मिलती है.

यह भी पढ़ें - कैसे शुरू करें UPSC CSE 2026 की तैयारी, क्या कहते हैं टॉपर्स और एक्सपर्ट्स?



Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 07 Mar 2026 01:33 PM (IST)
Tags :
Education UPSC Last Rank Candidate Service Which Service Last Rank Gets In UPSC
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
UPSC की फाइनल लिस्ट में आखिरी कैंडिडेट को कौन-सी मिलती है सर्विस, इसमें कितनी होती है सैलरी?
UPSC की फाइनल लिस्ट में आखिरी कैंडिडेट को कौन-सी मिलती है सर्विस, इसमें कितनी होती है सैलरी?
शिक्षा
IAS को किस पद पर मिलती है सबसे पहली पोस्टिंग, जानें कैसे होता है इनका प्रमोशन?
IAS को किस पद पर मिलती है सबसे पहली पोस्टिंग, जानें कैसे होता है इनका प्रमोशन?
शिक्षा
7 राज्यों और 2 यूटी में बदले गए गवर्नर, जानें इनमें कौन सबसे ज्यादा पढ़ा-लिखा?
7 राज्यों और 2 यूटी में बदले गए गवर्नर, जानें इनमें कौन सबसे ज्यादा पढ़ा-लिखा?
शिक्षा
UPSC Result 2025: बुलंदशहर के चार युवाओं ने बढ़ाया मान, फोर्थ क्लास कर्मचारी की बेटी बनी IAS
बुलंदशहर के चार युवाओं ने बढ़ाया मान, फोर्थ क्लास कर्मचारी की बेटी बनी IAS
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War: ईरान की राजधानी में भीषण बमबारी | War Update
Lebanon में युद्ध की आग, दुनिया की नजरें टिकीं | Iran-Israel War | America | Trump
Iran Israel War: मिडिल ईस्ट में बारूदी गंध..भीषण हुई जंग | Khamenei Death | Donald Trump | War
Iran Attack on America: America का तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर भारी एयरस्ट्राइक | Donald Trump
Iran Israel War: PAK में पेट्रोल-डीजल की भारी किल्लत..जगह-जगह पेट्रोल पंप बद | Breaking News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर की लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, बाल-बाल बचे डिप्टी CM
केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर की लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, बाल-बाल बचे डिप्टी CM
विश्व
Pakistan Petrol Price: ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल की भारी कमी, आसमान छू रही कीमतें, जानें ताजा रेट
ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल की भारी कमी, आसमान छू रही कीमतें, जानें ताजा रेट
बॉलीवुड
Friday Box Office: नई फिल्मों पर भारी पड़ी 'द केरल स्टोरी 2', 'ओ रोमियो' की हालत खराब, जानें-फ्राइडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
नई फिल्मों पर भारी पड़ी 'द केरल स्टोरी 2', 'ओ रोमियो' ने तोड़ा दम, जानें-फ्राइडे कलेक्शन
स्पोर्ट्स
IND vs NZ: फाइनल से पहले IND vs NZ के टी20 रिकॉर्ड, जानिए किस टीम ने बनाया सबसे बड़ा टोटल
फाइनल से पहले IND vs NZ के टी20 रिकॉर्ड, जानिए किस टीम ने बनाया सबसे बड़ा टोटल
दिल्ली NCR
Delhi News: उत्तम नगर में होली पर युवक की हत्या के बाद बवाल, लोगों ने वाहनों को लगाई आग, सड़कों पर प्रदर्शन
दिल्ली: उत्तम नगर में होली पर युवक की हत्या के बाद बवाल, लोगों ने वाहनों में लगाई आग, सड़कों पर प्रदर्शन
इंडिया
आसमान में 2 दिनों तक दिखेगा अद्भुत खगोलीय नजारा, ब्रह्मांड में एक सीध में दिखेंगे 3 ग्रह शुक्र, शनि और वरुण
आसमान में 2 दिनों तक दिखेगा अद्भुत खगोलीय नजारा, ब्रह्मांड में एक सीध में दिखेंगे 3 ग्रह
यूटिलिटी
बीपीएल परिवारों को मुफ्त सोलर पैनल देगी सरकार, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
बीपीएल परिवारों को मुफ्त सोलर पैनल देगी सरकार, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
हेल्थ
पैरों में दिखें ये 7 लक्षण तो तुरंत भागें डॉक्टर के पास, वरना डैमेज हो जाएगा लिवर
पैरों में दिखें ये 7 लक्षण तो तुरंत भागें डॉक्टर के पास, वरना डैमेज हो जाएगा लिवर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Trailer Review, Ranveer Singh के नए Avatar ने बढ़ाया Fans का Craze
Dhurandhar 2 Trailer Review, Ranveer Singh के नए Avatar ने बढ़ाया Fans का Craze
ENT LIVE
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
ENT LIVE
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Embed widget