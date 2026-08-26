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हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीUPSSSC Health Worker Result में 10272 पात्र, 5272 को मिलेगी नौकरी

UPSSSC Health Worker Result में 10272 पात्र, 5272 को मिलेगी नौकरी

UPSSSC Health Worker Result 2024 जारी हो गया है. महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती में 10272 अभ्यर्थी दस्तावेज परीक्षण के लिए पात्र हैं. जानें कटऑफ और आगे की प्रक्रिया.

Written By : सोनम |  Updated at : 26 Aug 2026 08:37 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) मुख्य परीक्षा-2024 के परिणाम के आधार पर 10272 अभ्यर्थियों को पात्रता/अभिलेख परीक्षण के लिए अर्ह घोषित किया है. इस भर्ती के जरिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के 5272 पद भरे जाएंगे. आयोग ने श्रेणीवार कटऑफ भी जारी कर दी है. हालांकि, यह अंतिम चयन परिणाम नहीं है. अंतिम चयन अभिलेख परीक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियमानुसार घोषित किया जाएगा.

10272 अभ्यर्थी अगले चरण के लिए पात्र

स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) मुख्य परीक्षा-2024 के परिणाम के आधार पर कुल 10272 उम्मीदवारों को पात्रता/अभिलेख परीक्षण के लिए अर्ह माना गया है. इसका मतलब यह है कि इन उम्मीदवारों को अब अपनी पात्रता और जरूरी दस्तावेजों की जांच की प्रक्रिया से गुजरना होगा. अभ्यर्थियों को आयोग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे. हालांकि, केवल इस चरण के लिए अर्ह घोषित होना नौकरी मिलने की गारंटी नहीं है. अंतिम चयन दस्तावेज परीक्षण के बाद ही किया जाएगा.

5272 पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती अभियान के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के कुल 5272 पद भरे जाने हैं. बता दें कि स्वास्थ्य विभाग में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है. खासतौर पर ग्रामीण और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण और स्वास्थ्य जागरूकता जैसे कार्यों में इनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है. ऐसे में इस भर्ती से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है.

11 जनवरी 2026 को हुई थी मुख्य परीक्षा

UPSSSC ने स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) मुख्य परीक्षा-2024 का आयोजन 11 जनवरी 2026 को किया था. मुख्य परीक्षा के परिणाम के आधार पर ही अब 10272 अभ्यर्थियों को पात्रता/अभिलेख परीक्षण के अगले चरण के लिए अर्ह घोषित किया गया है.

संविदा पर काम करने वालों को मिलेगा अतिरिक्त लाभ

इस भर्ती में पहले से स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रहे अभ्यर्थियों के अनुभव को भी महत्व दिया गया है. शासन के प्रावधानों के अनुसार संविदा के आधार पर सहायक नर्स मिडवाइफ यानी ANM के रूप में काम करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम 15 अधिमानी अंक दिए जाने की व्यवस्था है. इसका फायदा उन उम्मीदवारों को मिल सकता है, जिन्होंने संविदा के आधार पर स्वास्थ्य विभाग में ANM के रूप में सेवाएं दी हैं.

किस वर्ग की कटऑफ कितनी रही?

UPSSSC ने मुख्य परीक्षा के परिणाम के साथ श्रेणीवार कटऑफ भी जारी की है.

श्रेणी कटऑफ
सामान्य वर्ग 61.75 अंक
अनुसूचित जाति (SC) 56.75 अंक
अनुसूचित जनजाति (ST) 31.75 अंक
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) 55.25 अंक
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) 55 अंक

इस कटऑफ के आधार पर उम्मीदवारों को पात्रता/अभिलेख परीक्षण के लिए अगले चरण में शामिल किया गया है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 26 Aug 2026 08:37 AM (IST)
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