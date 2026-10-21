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हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीपुलिस कांस्टेबल के 1137 पदों पर बंपर भर्ती, 6वीं-8वीं पास कर सकते हैं आवेदन 

पुलिस कांस्टेबल के 1137 पदों पर बंपर भर्ती, 6वीं-8वीं पास कर सकते हैं आवेदन 

नागालैंड राज्य में पुलिस कांस्टेबल जीडी के 1137 पदों पर भर्ती निकाली गई है. इन पदों पर आवेदन 31 अक्टूबर 2026 से शुरू हो रहे हैं वहीं आवेदन की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2026 है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 21 Oct 2026 11:48 AM (IST)
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अगर आप भी पुलिस की नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, तो अब खुश हो जाइए क्योंकि नागालैंड में पुलिस कांस्टेबल से जुड़ी भर्ती निकली है. दरअसल देश के नागालैंड राज्य में पुलिस कांस्टेबल जीडी के 1137 पदों पर भर्ती निकाली गई है. इन पदों पर आवेदन 31 अक्टूबर 2026 से शुरू हो रहे हैं वहीं आवेदन की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2026 है. इस भर्ती के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए अप्लाई कर सकते हैं. नागालैंड में निकली यह भर्ती उन युवाओं के लिए बड़ा मौका मानी जा रही है, जो कम शैक्षणिक योग्यता के बावजूद पुलिस में एक स्थायी नौकरी का सपना देखते हैं. 

इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 1,137 जीडी कांस्टेबल के पदों को भर जाना है. इनमें 1,053 पद गुवाहाटी उच्च न्यायालय के आदेशों के तहत शामिल हैं, जबकि 84 पद पिछली भर्ती के बैकलॉग के हैं. वहीं इन पदों का आवंटन जिला और जनजाति के अनुसार किया गया है. इसलिए हर आवेदक केवल उसी जिले के लिए आवेदन कर सकेंगे, जिसके लिए वह पात्र हैं. इस भर्ती में चयनित जवानों की शुरुआती तैनाती आईआर बटालियनों में की जाएगी. 

कौन कर सकता है आवेदन?

यह भर्ती केवल नागालैंड की मान्यता प्राप्त नागा जनजातियों के मूल निवासियों के लिए हैं. दूसरे उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन के पात्र नहीं होंगे. वहीं इस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता जनजाति कैटेगरी के अनुसार तय की गई है. पिछड़ी जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम योग्यता कक्षा 6 पास होना है, जबकि दूसरी नागा जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए 8वीं कक्षा पास होना जरूरी है. वहीं इस भर्ती के लिए आयु सीमा 18 से 37 साल रखी गई है. इसके अलावा आयु की गणना 14 अक्टूबर 2026 के आधार पर की जाएगी. वहीं मौजूदा कांस्टेबलों और याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी. 

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सैलरी और चयन प्रक्रिया

कांस्टेबल जीडी का पद पे लेवल 3 के तहत आता है. इसमें उम्मीदवारों को 5,200 से लेकर 20,200 रुपये तक सैलरी मिलती है और 1800 रुपये ग्रेड पे भी इसमें शामिल होता है. वहीं आपको बता दें कि भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी. उम्मीदवारों को पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करके फिर आवेदन करना होगा. वहीं नागालैंड पुलिस कांस्टेबल के पदों पर भर्ती अलग-अलग चरणों के आधार पर की जाएगी. इसमें शारीरिक मानक और दक्षता परीक्षा में दौड़, पुल-अप्स, हाई जंप और लॉन्ग जंप शामिल है. इसके लिए 45 नंबर निर्धारित है. इसके अलावा लिखित परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे, जिसके 40 अंक होंगे. इसके बाद इंटरव्यू और एनसीसी सर्टिफिकेट का चरण 10 नंबर का होगा. 

कैसे करें आवेदन?

पुलिस कांस्टेबल की इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले nagalandpolicerecruitment.in या police.nagaland.gov.in वेबसाइट पर जाएं. इसके बाद ऑनलाइन आवेदन की पात्रता को ध्यान से पढ़े, अब आवेदन में मांगी गई पर्सनल और एजुकेशनल जानकारी भरें. इसके बाद सभी जरूरी डॉक्यूमेंट भरकर अपलोड करके आवेदन को एक बार अच्छे से चेक करके सबमिट कर दें. लास्ट में फॉर्म का कंफर्मेशन पेज भी डाउनलोड कर लें. 

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 21 Oct 2026 11:48 AM (IST)
Tags :
Education News JObs News
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