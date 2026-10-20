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हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीBHEL में निकली 660 पदों पर भर्ती, 18 नवंबर 2026 तक ऐसे करें आवेदन

BHEL में निकली 660 पदों पर भर्ती, 18 नवंबर 2026 तक ऐसे करें आवेदन

BHEL ने 660 पदों पर भर्ती निकाली है. यह भर्ती आर्टिजन ग्रेड-IV के पदों पर निकाली है. इस भर्ती में फिटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक और फाउंड्री मैन ट्रेड शामिल है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 20 Oct 2026 06:41 AM (IST)
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भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) ने 660 पदों पर भर्ती निकाली है. यह भर्ती आर्टिजन ग्रेड-IV के पदों पर निकाली गई है. इस भर्ती में फिटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक और फाउंड्री मैन सहित सात ट्रेड शामिल है. वहीं योग्य उम्मीदवार BHEL की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 21 अक्टूबर से शुरू होकर 18 नवंबर 2026 को समाप्त होगी. 

भारतीय अधिसूचना के अनुसार यह भर्ती कुल 660 पदों पर होनी है, जिसके लिए आवेदन 21 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से शुरू होंगे. वहीं आवेदन करने की अंतिम तारीख 18 नवंबर रात 11:45 बजे तक है. वहीं इस भर्ती के लिए आयु सीमा की तारीख 1 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है. इसके अलावा परीक्षा की संभावित तारीख 11 दिसंबर 2026 बताई जा रही है. ऐसे में उम्मीदवारों को निर्धारित समय के अंदर इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन पूरा करना होगा. 

ट्रेड के अनुसार पदों की है यह संख्या 

  • फिटर- 278 पद 
  • वेल्डर- 104 पद 
  • मैकेनिक- 101 पद 
  • इलेक्ट्रीशियन- 90 पद 
  • टर्नर- 52 पद 
  • इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक- 23 पद 
  • फाउंड्री मैन-12 पद 

क्या है शैक्षणिक योग्यता?

भर्ती के लिए उम्मीदवार को कक्षा 10वीं पास होना जरूरी है और संबंधित ट्रेड में एनसीटी-आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए. इसके अलावा उम्मीदवार के पास इस ट्रेड में नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी होना चाहिए. वहीं इस भर्ती के लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए आईटीआई-एनटीसी और एनएसी में निर्धारित न्यूनतम अंक 60 प्रतिशत है, जबकि एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक 55 प्रतिशत हैं. 

ये भी पढ़ें-आयकर विभाग में निकली 119 पदों पर भर्ती, 12वीं पास कर सकते हैं अप्लाई 

कितने मिलेगी उम्मीदवारों को सैलरी?

BHEL की इस भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों की नियुक्ति शुरुआत में 1 साल के लिए अस्थायी तौर पर की जाएगी. वहीं उम्मीदवारों को शुरुआत में 24,000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड दिया जाएगा. इसके बाद नियमित होने पर उम्मीदवार को 29,500 से 65,000 रुपये प्रति माह सैलरी दी जाएगी. वहीं सैलरी के साथ दूसरे भत्ते भी दिए जाएंगे. 

कैसे करें आवेदन?

  • इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले BHEL के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं. 
  • इसके बाद वेबसाइट पर आर्टिजन रिक्रूटमेंट से संबंधित नोटिफिकेशन के लिंक पर क्लिक करें. 
  • अब आवेदन करने से पहले पात्रता ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े निर्देश चेक करें. 
  • इसके बाद आवेदन फॉर्म में पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल भरें. 
  • अब निर्देशों के अनुसार जरूरी डॉक्यूमेंट, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें. 
  • वहीं अब आवेदन फीस भरकर सभी जानकारी को चेक करके आवेदन को सबमिट कर दें.

ये भी पढ़ें-UKSSSC की भर्ती परीक्षा स्थगित,  25 अक्टूबर और 1 नवंबर को होना था एग्जाम

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 20 Oct 2026 06:41 AM (IST)
Tags :
Education News JObs News BHEL Recruitment 2026
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