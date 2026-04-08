जूनियर इंजीनियर के पदों पर नौकरी का मौका, जानें कैसे और कब तक कर पाएंगे अप्लाई?

अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हैं, तो आपके लिए यह एक बढ़िया मौका है.हिमाचल प्रदेश में जूनियर इंजीनियर (सिविल) के पदों पर भर्ती निकली है. इस भर्ती के जरिए कुल 149 पद भरे जाएंगे और इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.यह भर्ती उन युवाओं के लिए खास है जो सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं.सरकारी नौकरी होने के कारण इसमें स्थिरता के साथ-साथ अच्छी सैलरी और अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं. इसलिए अगर आप योग्य हैं, तो इस मौके को बिल्कुल भी हाथ से न जाने दें.

क्या चाहिए योग्यता?

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है. इसके अलावा उसके पास सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या बी.टेक की डिग्री होनी चाहिए.यानि अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग से पढ़ाई की है, तो आपके लिए यह एक अच्छा मौका है सरकारी नौकरी पाने का.ध्यान रखें कि आपकी डिग्री किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से होनी चाहिए. आवेदन करने से पहले अपनी सभी शैक्षणिक योग्यता की जांच जरूर कर लें ताकि बाद में कोई समस्या न आए.

उम्र सीमा

इस भर्ती के लिए उम्र सीमा 18 से 45 साल के बीच रखी गई है, जिससे अलग-अलग उम्र के उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट भी दी जाएगी.उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करते समय अपनी जन्मतिथि से जुड़े दस्तावेज सही तरीके से भरें और अपलोड करें, ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो.

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सैलरी कितनी मिलेगी?

इस भर्ती में चयन होने के बाद उम्मीदवारों को हर महीने लगभग 23,500 रुपये का वेतन दिया जाएगा. यह शुरुआती सैलरी है, जो आगे चलकर अनुभव और सरकारी नियमों के अनुसार बढ़ भी सकती है.इसके अलावा सरकारी नौकरी होने की वजह से कर्मचारियों को अन्य भत्ते और सुविधाएं भी मिलती हैं, जैसे मेडिकल सुविधा, छुट्टियां और भविष्य में प्रमोशन के अवसर.यही कारण है कि इस तरह की नौकरियां युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय होती हैं.

चयन प्रक्रिया

इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन दो चरणों में किया जाएगा.पहले चरण में लिखित परीक्षा (CBT) आयोजित की जाएगी, जिसमें उम्मीदवारों की जानकारी और योग्यता की जांच होगी. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में सफल होंगे, उन्हें दूसरे चरण यानी दस्तावेज़ सत्यापन (Document Verification) के लिए बुलाया जाएगा.अंत में सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही उम्मीदवारों का फाइनल चयन किया जाएगा.

कैसे करें आवेदन?

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