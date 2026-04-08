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हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीJE Recruitment 2026: जूनियर इंजीनियर के पदों पर नौकरी का मौका, जानें कैसे और कब तक कर पाएंगे अप्लाई?

JE Recruitment 2026: जूनियर इंजीनियर के पदों पर नौकरी का मौका, जानें कैसे और कब तक कर पाएंगे अप्लाई?

JE Recruitment 2026: हिमाचल प्रदेश में जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 149 पदों पर भर्ती जारी की गयी है इच्छुक उम्मीदवार 10 अप्रैल ऑनलाइन hprca.hp.gov.in⁠ आवेदन कर सकते हैं. जानें पूरी जानकारी.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 08 Apr 2026 11:03 AM (IST)
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अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हैं, तो आपके लिए यह एक बढ़िया मौका है.हिमाचल प्रदेश में जूनियर इंजीनियर (सिविल) के पदों पर भर्ती निकली है. इस भर्ती के जरिए कुल 149 पद भरे जाएंगे और इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.यह भर्ती उन युवाओं के लिए खास है जो सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं.सरकारी नौकरी होने के कारण इसमें स्थिरता के साथ-साथ अच्छी सैलरी और अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं. इसलिए अगर आप योग्य हैं, तो इस मौके को बिल्कुल भी हाथ से न जाने दें.

क्या चाहिए योग्यता?
इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है. इसके अलावा उसके पास सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या बी.टेक की डिग्री होनी चाहिए.यानि अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग से पढ़ाई की है, तो आपके लिए यह एक अच्छा मौका है सरकारी नौकरी पाने का.ध्यान रखें कि आपकी डिग्री किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से होनी चाहिए. आवेदन करने से पहले अपनी सभी शैक्षणिक योग्यता की जांच जरूर कर लें ताकि बाद में कोई समस्या न आए.

उम्र सीमा
इस भर्ती के लिए उम्र सीमा 18 से 45 साल के बीच रखी गई है, जिससे अलग-अलग उम्र के उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट भी दी जाएगी.उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करते समय अपनी जन्मतिथि से जुड़े दस्तावेज सही तरीके से भरें और अपलोड करें, ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो.

यह भी पढ़ें - UPSSSC Recruitment 2026: UPSSSC आबकारी सिपाही पदों पर निकली भर्ती, 4 जून से शुरू होंगे आवेदन

सैलरी कितनी मिलेगी?
इस भर्ती में चयन होने के बाद उम्मीदवारों को हर महीने लगभग 23,500 रुपये का वेतन दिया जाएगा. यह शुरुआती सैलरी है, जो आगे चलकर अनुभव और सरकारी नियमों के अनुसार बढ़ भी सकती है.इसके अलावा सरकारी नौकरी होने की वजह से कर्मचारियों को अन्य भत्ते और सुविधाएं भी मिलती हैं, जैसे मेडिकल सुविधा, छुट्टियां और भविष्य में प्रमोशन के अवसर.यही कारण है कि इस तरह की नौकरियां युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय होती हैं.

चयन प्रक्रिया
इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन दो चरणों में किया जाएगा.पहले चरण में लिखित परीक्षा (CBT) आयोजित की जाएगी, जिसमें उम्मीदवारों की जानकारी और योग्यता की जांच होगी. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में सफल होंगे, उन्हें दूसरे चरण यानी दस्तावेज़ सत्यापन (Document Verification) के लिए बुलाया जाएगा.अंत में सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही उम्मीदवारों का फाइनल चयन किया जाएगा. 

कैसे करें आवेदन?

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 08 Apr 2026 11:03 AM (IST)
Tags :
Education JObs JE Recruitment 2026 Junior Engineer Vacancy
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