लेक्चरर बनने का मौका, 808 पदों पर निकली भर्ती; लाखों में मिलेगी सैलरी

उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है. उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) ने लेक्चरर के पदों पर निकली है. इस भर्ती के जरिए राज्य के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में लेक्चरर के कुल 808 पदों को भरा जाएगा.



लेक्चरर पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 31 दिसंबर से शुरू होगी. इच्छुक उम्मीदवार 20 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा, जिन उम्मीदवारों से आवेदन फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है, उनके लिए भी आयोग ने सुधार का मौका दिया है. ऑनलाइन फॉर्म में करेक्शन करने के लिए उम्मीदवारों को 28 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक का समय मिलेगा



सैलरी कितनी?



लेक्चरर पद पर चयनित होने वाले उम्मीदवारों को अच्छा वेतन दिया जाएगा. आयोग के अनुसार, चयनित अभ्यर्थियों को हर महीने 47,600 रुपये से लेकर 1,51,100 रुपये तक वेतन मिलेगा. इसके साथ ही सरकारी नियमों के अनुसार अन्य भत्ते और सुविधाएं भी दी जाएंगी.



आयु सीमा क्या होगी?



लेक्चरर पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है. हालांकि, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी. उत्तराखंड राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी. इससे अधिक संख्या में उम्मीदवार इस भर्ती में शामिल हो सकेंगे.



शैक्षणिक योग्यता



शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो लेक्चरर पदों के लिए उम्मीदवार के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक, स्नातकोत्तर या डिप्लोमा होना जरूरी है. इसके अलावा, संबंधित विषय से जुड़ी अन्य आवश्यक योग्यताएं भी उम्मीदवार के पास होनी चाहिए. आयोग ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लें, ताकि किसी तरह की परेशानी न हो.



आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन



UKPSC ने लेक्चरर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन रखा है, ताकि उम्मीदवारों को आसानी हो. आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वेबसाइट पर जाकर उम्मीदवार पहले खुद को रजिस्टर करेंगे और फिर आवेदन फॉर्म भर सकेंगे.



ऑनलाइन आवेदन के लिए उम्मीदवार सबसे पहले psc.uk.gov.in या ukpsc.net.in वेबसाइट पर जाएं. इसके बाद होमपेज पर दिए गए “How to Apply” लिंक पर क्लिक करें. यहां उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन से जुड़ी पूरी जानकारी मिल जाएगी. रजिस्ट्रेशन के दौरान उम्मीदवारों को अपना मोबाइल नंबर और अन्य जरूरी जानकारी दर्ज करनी होगी.



सुधार का मिलेगा मौका



अक्सर देखा जाता है कि उम्मीदवार जल्दबाजी में आवेदन करते समय कुछ गलतियां कर देते हैं. इसे ध्यान में रखते हुए UKPSC ने फॉर्म करेक्शन की सुविधा भी दी है. उम्मीदवार 28 जनवरी से 6 फरवरी 2026 के बीच अपने आवेदन फॉर्म में सुधार कर सकेंगे. यह सुविधा उम्मीदवारों के लिए काफी राहत देने वाली है.

