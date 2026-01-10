हरियाणा में ग्रुप सी पर कई पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, फरवरी से कर सकेंगे आवेदन

हरियाणा के युवाओं के लिए एक बार फिर सरकारी नौकरी पाने का अच्छा मौका आया है. हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप-सी के 3112 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी है. इस भर्ती में खास बात यह है कि आवेदन बिल्कुल मुफ्त है और पहले फॉर्म भर चुके उम्मीदवारों को भी दोबारा अप्लाई करना होगा.

फिर से खुला ग्रुप-सी भर्ती का मौका

हरियाणा में तृतीय श्रेणी यानी ग्रुप-सी के 3112 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू हो गई है. यह वही भर्ती है जिसे पिछले साल जुलाई में रद्द कर दिया गया था. अब आयोग ने नए सिरे से विज्ञापन जारी कर दिया है, जिससे उम्मीदवारों को फिर से मौका मिल रहा है.

पुराने उम्मीदवारों को फिर भरना होगा फॉर्म

जिन अभ्यर्थियों ने पहले इन पदों के लिए आवेदन किया था, उन्हें भी दोबारा नया फॉर्म भरना जरूरी होगा. पुराने आवेदन मान्य नहीं होंगे. यह नियम विज्ञापन संख्या 04/2024, 08/2024, 09/2024 और 11/2024 पर लागू होगा.

आरक्षण प्रमाणपत्र को लेकर जरूरी बात

रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए प्रमाणपत्र की तारीख को लेकर आयोग ने साफ निर्देश दिए हैं. बीसीए, बीसीबी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के प्रमाणपत्र 1 अप्रैल 2025 के बाद जारी होने चाहिए. वहीं डीएससी और ओएससी वर्ग के प्रमाणपत्र 13 नवंबर 2024 के बाद के होने जरूरी हैं.

पूर्व सैनिकों के लिए अलग नियम

पूर्व सैनिक उम्मीदवारों के लिए सहायक प्रमाणपत्र 3 फरवरी 2025 के बाद जारी होना चाहिए. तभी उन्हें भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण का लाभ मिलेगा.

पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती अपडेट

हरियाणा में पुलिस कॉन्स्टेबल के 5500 पदों पर भर्ती चल रही है. आयोग ने बताया कि पीएमटी और पीएसटी की तारीखें जल्द घोषित की जाएंगी. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे नियमित रूप से आयोग की वेबसाइट चेक करते रहें.

उम्र सीमा और छूट को लेकर स्थिति साफ

आयु में छूट सिर्फ कुछ खास विज्ञापनों के लिए ही मान्य होगी. विज्ञापन संख्या 14/2024 के तहत उम्र की गणना 1 सितंबर 2024 से की जाएगी. वहीं नए विज्ञापन 01/2026 के लिए उम्र 1 जनवरी 2026 के आधार पर मानी जाएगी.

चयन प्रक्रिया

शॉर्टलिस्टिंग (सीईटी स्कोर)

सीईटी मुख्य परीक्षा

कौशल परीक्षा (पद के अनुसार)

दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण

इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 2 फरवरी 2026 से शुरू होंगे. उम्मीदवार 15 फरवरी 2026 की रात 12 बजे तक फॉर्म भर सकते हैं. आवेदन सिर्फ ऑनलाइन मोड में होगा और किसी भी कैटेगरी के उम्मीदवार से कोई फीस नहीं ली जाएगी.इच्छुक उम्मीदवार इस आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं .



यह भी पढ़ें - इग्नू छात्रों के लिए नौकरी का सुनहरा मौका, 12 जनवरी को लगेगा बड़ा रोजगार मेला





Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI