हिमाचल के चंबा में दर्दनाक हादसा, 500 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 8 लोगों की मौत

हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के चुराह उपमंडल में बैरगढ़-सच पास-किलर मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि एक कार लगभग 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिससे उसमें सवार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

जानकारी के अनुसार, हादसा उस समय हुआ जब पर्यटकों से भरी कार बर्फ से ढके सच पास क्षेत्र की ओर जा रही थी. यह मार्ग हिमाचल प्रदेश के सबसे कठिन और जोखिमपूर्ण पहाड़ी रास्तों में गिना जाता है. दुर्घटना की जानकारी स्थानीय लोगों को शनिवार को मिली, जिसके बाद प्रशासन और पुलिस को सूचित किया गया.

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