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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशहिमाचल के चंबा में दर्दनाक हादसा, 500 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 8 लोगों की मौत

हिमाचल के चंबा में दर्दनाक हादसा, 500 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 8 लोगों की मौत

Chamba Accident News: हादसा उस समय हुआ जब पर्यटकों से भरी कार बर्फ से ढके सच पास क्षेत्र की ओर जा रही थी. यह मार्ग हिमाचल प्रदेश के सबसे कठिन और जोखिमपूर्ण पहाड़ी रास्तों में गिना जाता है.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: Jai Prakash | Updated at : 31 May 2026 07:54 AM (IST)
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हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के चुराह उपमंडल में बैरगढ़-सच पास-किलर मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि एक कार लगभग 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिससे उसमें सवार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

जानकारी के अनुसार, हादसा उस समय हुआ जब पर्यटकों से भरी कार बर्फ से ढके सच पास क्षेत्र की ओर जा रही थी. यह मार्ग हिमाचल प्रदेश के सबसे कठिन और जोखिमपूर्ण पहाड़ी रास्तों में गिना जाता है. दुर्घटना की जानकारी स्थानीय लोगों को शनिवार को मिली, जिसके बाद प्रशासन और पुलिस को सूचित किया गया.

(खबर अपडेट की जा रही है.)

About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 31 May 2026 07:36 AM (IST)
Tags :
Accident News Chamba News HImachal Pradesh News
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