SBI CBO भर्ती आवेदन की तारीख बढ़ी, जानें अब कब तक भरा जा सकता है फॉर्म

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सर्किल बेस्ड ऑफिसर भर्ती 2026 के लिए आवेदन की तारीख बढ़ा दी है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अब 25 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.यहां जानें आवेदन प्रक्रिया.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 12 Feb 2026 06:00 PM (IST)
बैंकिंग सेक्टर में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सर्किल बेस्ड ऑफिसर (CBO) भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख आगे बढ़ा दी है. जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, उनके लिए यह अच्छा मौका है. अब उम्मीदवार 25 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं.ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जा रही है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें और समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें.

पदों का विवरण

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस भर्ती अभियान के तहत कुल 2050 पदों पर नियुक्तियां करने जा रहा है. यह भर्ती बैंकिंग क्षेत्र में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर मानी जा रही है.बड़ी संख्या में पद होने के कारण उम्मीदवारों के चयन की संभावना भी बढ़ जाती है. इस भर्ती के माध्यम से योग्य और प्रतिभाशाली उम्मीदवारों को बैंक में स्थायी नौकरी पाने का मौका मिलेगा.

योग्यता

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से ग्रेजुएशन पास होना अनिवार्य है. इसके अलावा उम्मीदवार को बैंकिंग क्षेत्र की सामान्य जानकारी और कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए.

आयु सीमा

SBI CBO भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है. उम्मीदवारों की आयु की गणना 31 दिसंबर 2025 के आधार पर की जाएगी. सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी. एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट, ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट तथा दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी.

चयन प्रक्रिया

इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन दो चरणों में किया जाएगा. पहले चरण में लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी. लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से अंग्रेजी भाषा, बैंकिंग जागरूकता, सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर से संबंधित कुल 120 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे. यह परीक्षा कुल 120 अंकों की होगी और इसे पूरा करने के लिए उम्मीदवारों को 2 घंटे का समय दिया जाएगा. लिखित परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को अगले चरण यानी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. अंतिम चयन दोनों चरणों में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा.

आवेदन प्रक्रिया

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ibpsreg.ibps.in/sbicbonov25/ पर जायें.
  • होमपेज पर New Registration लिंक पर क्लिक करें.
  • अपनी व्यक्तिगत जानकारी और शैक्षणिक योग्यता दर्ज करें.
  • जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें.
  • आवेदन फॉर्म सबमिट करके भविष्य के लिए उसका प्रिंट निकाल लें.

Published at : 12 Feb 2026 06:00 PM (IST)
Embed widget