सरकारी नौकरी का बड़ा मौका, UPSC ने IES और ISS पदों पर निकाली भर्ती; जानें आवेदन की पूरी डिटेल्स

UPSC ने IES और ISS परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह सुनहरा मौका है. संघ लोक सेवा आयोग ने भारतीय आर्थिक सेवा (IES) और भारतीय सांख्यिकी सेवा (ISS) परीक्षा 2026 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.इस भर्ती के जरिए योग्य उम्मीदवारों का चयन केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण विभागों में किया जाएगा. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार UPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 3 मार्च 2026 तक फॉर्म भर सकते हैं, इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें.

कितने पदों पर होगी भर्ती



UPSC द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इस भर्ती अभियान के तहत कुल 44 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. IES के लिए 16 पद निर्धारित किए गए हैं. वहीं ISS के लिए 28 पद तय किए गए हैं.यह दोनों सेवाएं केंद्र सरकार की प्रतिष्ठित सेवाओं में शामिल हैं.

उम्र सीमा



इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए. अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है. नोटिफिकेशन के अनुसार उम्मीदवार का जन्म 2 अगस्त 1996 से पहले और 1 अगस्त 2005 के बाद नहीं होना चाहिए.सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट दी जायेगी.

योग्यता



IES पद के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, एप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स या इकोनोमेट्रिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना जरूरी है.ISS पद के लिए उम्मीदवार के पास सांख्यिकी, गणितीय सांख्यिकी या एप्लाइड सांख्यिकी विषय में बैचलर डिग्री के साथ मास्टर डिग्री होना अनिवार्य है.

आवेदन शुल्क



UPSC द्वारा इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क 200 रुपये तय किया गया है. महिला उम्मीदवार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति , और दिव्यांग ,उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से पूरी छूट दी गई है.

करेक्शन विंडो भी खोलेगा UPSC



UPSC उम्मीदवारों को आवेदन फॉर्म में गलती सुधारने का मौका भी देगा. आयोग करेक्शन विंडो खोलेगा, जिसमें उम्मीदवार निर्धारित समय के भीतर अपनी जानकारी में सुधार कर सकेंगे.यह सुविधा उन उम्मीदवारों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जिनसे आवेदन भरते समय कोई गलती हो जाती है.इसलिए उम्मीदवार फॉर्म को ध्यान पूर्वक भरें.

