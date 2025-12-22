हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीSBI PO की अभी कितनी है सैलरी, 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद कितना बढ़ जाएगा वेतन

SBI PO की अभी कितनी है सैलरी, 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद कितना बढ़ जाएगा वेतन

8th Pay Commission: क्या आपको पता है एसबीआई पीओ की सैलरी कितनी है और 8वें वेतन आयोग के बाद कितनी. आइए जानते हैं डिटेल्स...  

By : एबीपी लाइव | Updated at : 22 Dec 2025 04:47 PM (IST)
देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी SBI PO की नौकरी युवाओं के बीच सबसे ज्यादा पसंद की जाती है. इसकी सबसे बड़ी वजह है अच्छी सैलरी, मजबूत करियर और सामाजिक सम्मान. हर साल लाखों उम्मीदवार SBI PO परीक्षा की तैयारी करते हैं. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि इस समय SBI PO को कितनी सैलरी मिलती है और 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद उनकी कमाई में कितना इजाफा हो सकता है.

इस समय SBI PO की बेसिक सैलरी 56,480 रुपये प्रति माह है. इसमें 48,480 रुपये की मूल सैलरी और एडवांस इंक्रीमेंट शामिल हैं. इसके अलावा स्पेशल अलाउंस, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं.

SBI PO को मिलने वाले भत्ते

SBI PO की सैलरी सिर्फ बेसिक पे तक सीमित नहीं होती. उन्हें कई तरह के भत्ते मिलते हैं, जो हर महीने की कमाई को बढ़ा देते हैं.

  • स्पेशल अलाउंस करीब 14,967 रुपये होता है.
  • महंगाई भत्ता यानी डीए लगभग 15,327 रुपये मिलता है.
  • अगर पोस्टिंग बड़े शहर में है तो हाउस रेंट अलाउंस लगभग 4,518 रुपये दिया जाता है.
  • इसके अलावा लोकेशन अलाउंस 1,200 रुपये और लर्निंग अलाउंस 850 रुपये के आसपास होता है.
  • इन सभी को मिलाकर SBI PO की ग्रॉस सैलरी करीब 93,000 रुपये प्रति माह बनती है.

कटौती के बाद कितनी सैलरी हाथ में आती है?

ग्रॉस सैलरी से कुछ कटौतियां भी होती हैं. इनमें पीएफ, इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स और पेंशन की राशि शामिल होती है. औसतन हर महीने करीब 12,000 रुपये की कटौती होती है. कटौती के बाद SBI PO को जो नेट सैलरी मिलती है, वह लगभग 80,000 से 82,000 रुपये प्रति माह होती है. यही वजह है कि SBI PO की नौकरी को देश की टॉप बैंकिंग जॉब्स में गिना जाता है.

8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर की भूमिका

वेतन आयोग में सैलरी बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है. मौजूदा समय में चर्चा है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.5 हो सकता है. इसका मतलब यह है कि मौजूदा बेसिक सैलरी को 2.5 गुना करके नई सैलरी तय की जा सकती है.

8वां वेतन आयोग लागू होने पर SBI PO की सैलरी कितनी बढ़ेगी?

अगर फिटमेंट फैक्टर 2.5 लागू होता है, तो SBI PO की बेसिक सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है. मौजूदा बेसिक पे 56,480 रुपये है. फिटमेंट फैक्टर 2.5 के हिसाब से यह बढ़कर करीब 1,41,200 रुपये तक पहुंच सकती है. इसके साथ ही डीए, एचआरए और अन्य भत्ते भी नई बेसिक सैलरी के आधार पर बढ़ेंगे. ऐसे में SBI PO की कुल ग्रॉस सैलरी डेढ़ लाख रुपये के आसपास या उससे भी ज्यादा हो सकती है.

Published at : 22 Dec 2025 04:43 PM (IST)
