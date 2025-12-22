हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षास्कूलों के नाम पर सख्ती, ‘इंटरनेशनल’ और ‘ग्लोबल’ शब्दों के इस्तेमाल पर लगी रोक

स्कूलों के नाम पर सख्ती, ‘इंटरनेशनल’ और ‘ग्लोबल’ शब्दों के इस्तेमाल पर लगी रोक

महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों के नाम को लेकर सख्ती दिखाते हुए बिना पात्रता ‘इंटरनेशनल’ और ‘ग्लोबल’ शब्दों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 22 Dec 2025 02:55 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र में स्कूल शिक्षा विभाग ने एक अहम और सख्त फैसला लिया है. अब राज्य में कोई भी स्कूल अपने नाम में ‘इंटरनेशनल’ या ‘ग्लोबल’ जैसे शब्द तभी इस्तेमाल कर सकेगा, जब वह इसके लिए तय शर्तों को पूरा करता हो. अगर स्कूल इन मानकों पर खरा नहीं उतरता, तो उसे ऐसा नाम रखने की अनुमति नहीं मिलेगी. इस कदम का मकसद अभिभावकों और आम लोगों को गुमराह होने से बचाना है.

शिक्षा विभाग ने देखा कि कई स्कूल अपने नाम में ‘इंटरनेशनल’ या ‘ग्लोबल’ जैसे शब्द जोड़ रहे हैं, जबकि न तो उनकी कोई शाखा विदेश में है और न ही वे किसी अंतरराष्ट्रीय बोर्ड से जुड़े हुए हैं. ऐसे नामों से माता-पिता को लगता है कि स्कूल की पढ़ाई का स्तर बहुत ऊंचा है या वहां अंतरराष्ट्रीय पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है, जबकि हकीकत कुछ और होती है.

संयुक्त माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से स्थानीय शिक्षा अधिकारियों को भेजे गए पत्र में साफ कहा गया है कि ‘इंटरनेशनल’ या ‘ग्लोबल’ शब्दों का इस्तेमाल केवल वही स्कूल कर सकते हैं, जिनकी विदेश में शाखाएं हों या जो किसी अंतरराष्ट्रीय बोर्ड या पाठ्यक्रम से जुड़े हों. राज्य बोर्ड से जुड़े स्कूलों को इन शब्दों का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी, जब तक वे जरूरी शर्तें पूरी न करें.

नामों की जांच के निर्देश

शिक्षा विभाग ने स्थानीय शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे नए स्कूलों के प्रस्ताव या पुराने स्कूलों के नवीनीकरण के समय नाम की पूरी जांच करें. इसमें यह देखा जाएगा कि स्कूल किस बोर्ड से जुड़ा है, पढ़ाई का माध्यम क्या है और क्या उस संस्था के देश या विदेश में अन्य स्कूल भी चलते हैं या नहीं. अगर नाम भ्रामक पाया गया, तो स्कूल को पहले नाम बदलने को कहा जाएगा, उसके बाद ही मंजूरी दी जाएगी.

पढ़ाई के माध्यम पर भी सवाल

पत्र में यह भी बताया गया है कि कुछ स्कूल अपने नाम में ‘इंग्लिश मीडियम’ लिखते हैं, लेकिन उनके पास जो सरकारी मंजूरी है, वह मराठी माध्यम की होती है. समय के साथ ऐसे स्कूलों ने बिना नई अनुमति लिए अंग्रेजी माध्यम शुरू कर दिया. विभाग के एक अधिकारी के अनुसार, अंग्रेजी माध्यम चलाने के लिए अलग से मंजूरी लेना जरूरी है, लेकिन कई स्कूल इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं.

CBSE शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति

शिक्षा विभाग ने यह भी साफ किया है कि स्कूल के नाम में ‘CBSE’ शब्द का इस्तेमाल करना कानूनी रूप से सही नहीं है. CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एक परीक्षा बोर्ड का नाम है, जिसे केंद्र सरकार ने बनाया है. कोई भी निजी स्कूल अपने नाम में सीधे इस शब्द का उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि इससे भी लोगों को भ्रम होता है.

राज्य स्तर की बैठक में उठा मुद्दा

यह पूरा मामला 10 दिसंबर को हुई राज्य स्तर की बैठक में सामने आया. बैठक में अधिकारियों ने माना कि ऐसे भ्रामक नामों का असर छात्रों और अभिभावकों पर गलत पड़ता है. इसी के बाद यह तय किया गया कि जिन स्कूलों के नाम नियमों के खिलाफ हैं, उन्हें बदलने के निर्देश दिए जाएंगे.

11 स्कूलों को विशेष निर्देश

शिक्षा विभाग के पत्र में 11 स्कूलों की सूची भी दी गई है, जिन्होंने दिसंबर 2025 में नई या नवीनीकरण की मंजूरी के लिए आवेदन किया है. इनमें से तीन स्कूल ठाणे जिले के हैं, जो मुंबई महानगर क्षेत्र का हिस्सा है. इन सभी स्कूलों को कहा गया है कि वे अपने नाम में सुधार करके फिर से आवेदन करें.

यह भी पढ़ें - सरकारी नौकरी का शानदार मौका, राजस्थान में निकली प्रोटेक्शन ऑफिसर के पदों पर भर्ती, इस दिन से शुरू होंगे आवेदन

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 22 Dec 2025 02:55 PM (IST)
Tags :
Education Maharashtra School Education News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: सांगली की पटाखा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट, 2km दूर तक महसूस हुआ धमाका, दो घायल
महाराष्ट्र: सांगली की पटाखा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट, 2km दूर तक महसूस हुआ धमाका, दो घायल
विश्व
Moscow Bomb Blast: व्लादिमीर पुतिन को लगा बड़ा झटका! मॉस्को में कार बम धमाके में रूसी जनरल की मौत
व्लादिमीर पुतिन को लगा बड़ा झटका! मॉस्को में कार बम धमाके में रूसी जनरल की मौत
क्रिकेट
पाकिस्तान की बेशर्मी, जिस ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' को किया बैन, उसी फिल्म के गाने पर जमकर नाचे खिलाड़ी
पाकिस्तान की बेशर्मी, जिस ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' को किया बैन, उसी फिल्म के गाने पर जमकर नाचे खिलाड़ी
Advertisement

वीडियोज

Top News: अभी की बड़ी खबरें | Aravali Hills | Bangladesh Protest | TMC | UP Winter Session
Cough syrup Case: कोडीन कफ सिरप केस में बड़ा ट्विस्ट, पलट गई पूरी कहानी | Codeine cough syrup
Cough syrup Case: कोडीन कफ सिरप मामले में चौंकाने वाला मामला आया सामने, सुन रह जाएंगे दंग | Codeine
Top News: 12 बजे की बड़ी खबरें | Aravali Hills | Bangladesh Protest | TMC | UP Winter Session
Humayun Kabir New Party:पार्टी बनाते ही PM Modi के मुरीद हुए Humayun Kabir, बांध दिए तारीफों के पुल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: सांगली की पटाखा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट, 2km दूर तक महसूस हुआ धमाका, दो घायल
महाराष्ट्र: सांगली की पटाखा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट, 2km दूर तक महसूस हुआ धमाका, दो घायल
विश्व
Moscow Bomb Blast: व्लादिमीर पुतिन को लगा बड़ा झटका! मॉस्को में कार बम धमाके में रूसी जनरल की मौत
व्लादिमीर पुतिन को लगा बड़ा झटका! मॉस्को में कार बम धमाके में रूसी जनरल की मौत
क्रिकेट
पाकिस्तान की बेशर्मी, जिस ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' को किया बैन, उसी फिल्म के गाने पर जमकर नाचे खिलाड़ी
पाकिस्तान की बेशर्मी, जिस ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' को किया बैन, उसी फिल्म के गाने पर जमकर नाचे खिलाड़ी
बॉलीवुड
Video: अक्षय खन्ना की फैन हुईं बॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेस, धुरंधर के गाने पर किया डांस, जमकर की तारीफ
अक्षय खन्ना की फैन हुईं बॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेस, धुरंधर के गाने पर किया डांस, जमकर की तारीफ
हेल्थ
सांस और दिल की बीमारी तक सीमित नहीं रहा पॉल्यूशन, मां बनने में भी बन रहा बाधा
सांस और दिल की बीमारी तक सीमित नहीं रहा पॉल्यूशन, मां बनने में भी बन रहा बाधा
नौकरी
सरकारी नौकरी का शानदार मौका, राजस्थान में निकली प्रोटेक्शन ऑफिसर के पदों पर भर्ती, इस दिन से शुरू होंगे आवेदन
सरकारी नौकरी का शानदार मौका, राजस्थान में निकली प्रोटेक्शन ऑफिसर के पदों पर भर्ती, इस दिन से शुरू होंगे आवेदन
यूटिलिटी
Flight Delays: मौसम और कोहरे का उड़ानों पर पड़ा असर, जानें कहां-कहां धीमा हुआ हवाई सफर
मौसम और कोहरे का उड़ानों पर पड़ा असर, जानें कहां-कहां धीमा हुआ हवाई सफर
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Embed widget