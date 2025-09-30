हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीरेलवे में निकली बड़ी भर्ती, जूनियर इंजीनियर समेत 2570 पदों पर निकली भर्ती, जल्द शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया

रेलवे में निकली बड़ी भर्ती, जूनियर इंजीनियर समेत 2570 पदों पर निकली भर्ती, जल्द शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया

रेलवे भर्ती बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर, डीएमएस और अन्य पदों पर 2570 भर्तियां निकाली हैं. आवेदन प्रक्रिया 31 अक्टूबर से 30 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन चलेगी.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 30 Sep 2025 01:31 PM (IST)
Preferred Sources

सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए रेलवे ने सुनहरा मौका दिया है. रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने जूनियर इंजीनियर, डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट (DMS), केमिकल और मेटलर्जिकल असिस्टेंट जैसे पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती अभियान के तहत कुल 2570 पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा.

इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी. उम्मीदवारों को अपना आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से भरना होगा. इच्छुक उम्मीदवारों के पास 30 नवंबर 2025 तक का समय होगा. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी, यानी कोई भी ऑफलाइन फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा. भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rrbguwahati.gov.in पर विजिट कर सकते हैं.

किन पदों पर निकली भर्ती?

  • जूनियर इंजीनियर (JE)
  • डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट (DMS)
  • केमिकल और मेटलर्जिकल असिस्टेंट

कितनी होगी सैलरी?

इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को लेवल-6 पे स्केल के तहत 35,400 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा. इसके साथ ही रेलवे कर्मचारियों को अन्य भत्ते और सुविधाएं भी मिलेंगी. यानी यह नौकरी न केवल स्थिर आय का साधन है, बल्कि इसमें पेंशन, मेडिकल और यात्रा छूट जैसी सुविधाएं भी शामिल होती हैं.

आयु सीमा क्या है?

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 33 वर्ष तय की गई है. हालांकि, आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी.

ऐसे करें अप्लाई

  • सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rrbguwahati.gov.in पर जाएं.
  • होमपेज पर दिए गए Apply Online लिंक पर क्लिक करें.
  • अब आपको रजिस्ट्रेशन पेज पर अपनी बेसिक जानकारी भरनी होगी.
  • पंजीकरण पूरा होने के बाद लॉगिन करके शैक्षणिक योग्यता और अन्य जानकारी दर्ज करें.
  • मांगे गए दस्तावेजों (फोटो, सिग्नेचर और प्रमाण पत्र) को स्कैन करके अपलोड करें.
  • निर्धारित आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें.
  • सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म को सबमिट करें और उसका प्रिंटआउट निकालकर रख लें.

Published at : 30 Sep 2025 01:31 PM (IST)
Tags :
Sarkari Naukri JOB RRB JE Recruitment 2025

