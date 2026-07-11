आरआरबी जेई CBT 2 आंसर की जारी, 17 जुलाई तक दर्ज करें आपत्ति

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आरआरबी जेई CBT-2 की प्रोविजनल आंसर-की जारी की गई.

रिस्पॉन्स शीट उपलब्ध, उम्मीदवार 17 जुलाई तक आपत्ति दर्ज करें.

कुल 2,585 पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया जारी है.

RRB JE CBT-2 परीक्षा देने वाले लाखों उम्मीदवारों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है. रेलवे भर्ती बोर्ड ने परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी है. इसके साथ ही उम्मीदवारों की रिस्पॉन्स शीट और प्रश्न पत्र भी उपलब्ध करा दिए गए हैं.अब अभ्यर्थी अपने संभावित अंक का अनुमान लगा सकते हैं और यदि किसी उत्तर पर आपत्ति है तो तय समय के भीतर ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं.

RRB JE CBT 2 की आंसर-की जारी

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने जूनियर इंजीनियर (JE) CBT-2 परीक्षा 2026 की प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी है.उम्मीदवार अब अपने लॉगिन डीटेल्स की मदद से आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आंसर-की, रिस्पॉन्स शीट और प्रश्न पत्र देख सकते हैं. इससे अभ्यर्थी अपने दिए गए उत्तरों का मिलान करके संभावित स्कोर का अंदाजा भी लगा सकते हैं.

2585 पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती अभियान के जरिए भारतीय रेलवे में कुल 2,585 रिक्त पदों को भरा जाएगा. इन पदों में जूनियर इंजीनियर (JE), डिपो मटेरियल सुपरिंटेंडेंट, केमिकल सुपरवाइजर और मेटलर्जिकल असिस्टेंट जैसी पोस्ट शामिल हैं. CBT-2 परीक्षा के बाद आगे की भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

17 जुलाई तक दर्ज करा सकते हैं आपत्ति

अगर किसी उम्मीदवार को आंसर-की में दिए गए किसी उत्तर पर आपत्ति है, तो वह ऑनलाइन माध्यम से चुनौती दर्ज करा सकता है.आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसकी लास्ट डेट 17 जुलाई 2026 रात 11:50 बजे निर्धारित की गई है.सभी आपत्तियों की जांच के बाद अंतिम आंसर-की जारी होगी और उसी के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा.

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मार्किंग स्कीम समझें

RRB JE CBT-2 परीक्षा कुल 150 अंकों की होती है.प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक दिया जाता है.गलत उत्तर देने पर एक-तिहाई (1/3) अंक काटे जाते हैं.वहीं, जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया है, उन पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती.उम्मीदवार इसी आधार पर अपने संभावित अंक का अनुमान लगा सकते हैं.

RRB JE Answer Key 2026 कैसे डाउनलोड करें?

स्टेप 1: सबसे पहले रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट https://www.rrbcdg.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर RRB JE CBT 2 Answer Key 2026 या संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अब अपना Registration Number और Date of Birth दर्ज करके लॉगिन करें.

स्टेप 4: लॉगिन करने के बाद आपकी Answer Key, Response Sheet और Question Paper स्क्रीन पर दिखाई देंगे.

स्टेप 5: सभी दस्तावेज डाउनलोड करें और अपने उत्तरों का मिलान करें.



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