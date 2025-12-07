हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षापरीक्षा पे चर्चा के लिए आवेदन शुरू, छात्रों को मिलेगा पीएम मोदी से बातचीत का मौका; जानें कैसे करें रजिस्ट्रेशन ?

परीक्षा पे चर्चा के लिए आवेदन शुरू, छात्रों को मिलेगा पीएम मोदी से बातचीत का मौका; जानें कैसे करें रजिस्ट्रेशन ?

बोर्ड परीक्षाओं से पहले छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए प्रधानमंत्री का लोकप्रिय कार्यक्रम Pariksha Pe Charcha शुरू हो गया है. जानें, इस शो की खासियत क्या है और कैसे कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन…

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 07 Dec 2025 12:16 PM (IST)
परीक्षा नजदीक आते ही बच्चों के मन में तनाव, डर और टेंशन बढ़ जाती है, ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया Pariksha Pe Charcha हर साल बच्चों को मोटिवेट करने और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम करता है, इस साल भी PPC 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, जिसमें छात्र, उनके माता पिता और शिक्षक तीनों हिस्सा ले सकते हैं, इस कार्यक्रम की लोकप्रियता हर साल बढ़ती जा रही है क्योंकि बच्चे सीधे देश के प्रधानमंत्री से अपने मन की बात कह पाते हैं, और उन्हें परीक्षा के दौरान सकारात्मक रहने के सरल और प्रभावी तरीके भी सीखने को मिलते हैं.

क्या है इस शो की खासियत

यह कार्यक्रम 2018 से शुरू किया गया था ताकि छात्र बिना डर और दबाव के परीक्षा दे सकें, पीएम मोदी हर साल हजारों छात्रों के साथ सीधे बात करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और उन्हें आसान भाषा में समाधान बताते हैं, टाइम मैनेजमेंट, पढ़ाई की स्ट्रैटेजी, ध्यान भटकने से कैसे बचें, सोशल मीडिया का असर जैसे हर तरह के सवाल इस मंच पर पूछे जाते हैं, साथ ही पीएम बच्चों को अपनी असफलताओं से सीखने, सकारात्मक माहौल बनाने और खुद पर भरोसा रखने जैसे जरूरी जीवन पाठ भी देते हैं जिससे बच्चों का आत्मविश्वास दोगुना हो जाता है.

कौन कौन ले सकता है भाग

Pariksha Pe Charcha 2026 में तीन तरह के लोग हिस्सा ले सकते हैं, कक्षा 6 से 12 तक के छात्र, उनके माता पिता और स्कूल या कोचिंग से जुड़े शिक्षक, सरकार ने इस बार भी इन तीनों कैटेगरी के लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा खोल दी है ताकि हर कोई अपनी बात सीधे पीएम मोदी तक पहुंचा सके और परीक्षा से जुड़ी मदद ले सके, यह मंच सिर्फ छात्रों के लिए ही नहीं बल्कि माता पिता और शिक्षकों को भी परीक्षा के दौरान बच्चों के साथ बेहतर व्यवहार और सपोर्ट करने की समझ देता है.

क्या है इस कार्यक्रम का मकसद

इस कार्यक्रम का मकसद सिर्फ पढ़ाई पर बात करना नहीं है बल्कि बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाना है, पढ़ाई के साथ साथ आत्मविश्वास, अनुशासन और सही सोच ये सब बातें पीएम मोदी अपने हल्के फुल्के अंदाज़ में समझाते हैं, यही वजह है कि बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों को यह कार्यक्रम बहुत पसंद आता है, कई बच्चे बताते हैं कि इस सत्र को सुनने के बाद परीक्षा को लेकर उनका डर काफी हद तक कम हो जाता है और वे ज्यादा फोकस्ड होकर तैयारी कर पाते हैं.

कब तक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन

रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 11 जनवरी 2026 तय की गई है, अभी भी छात्रों और अभिभावकों के पास भरपूर समय है, लेकिन जल्दी रजिस्ट्रेशन करना बेहतर रहेगा, यह भी खास है कि रजिस्ट्रेशन करने वालों को सहभागिता प्रमाण पत्र भी मिलता है जो बच्चों को मोटिवेशन देता है.

कैसे करें रजिस्ट्रेशन

  • MyGov Innovate India की वेबसाइट पर जाएं.
  • Participate Now पर क्लिक करें.
  • अपनी कैटेगरी चुनें Student Parent Teacher.
  • मोबाइल नंबर या ईमेल से लॉगिन करें.
  • छोटा सा क्विज या एक्टिविटी पूरा करें.
  • छात्र चाहें तो 500 कैरेक्टर के अंदर पीएम मोदी से अपना सवाल भी लिखकर भेज सकते हैं.
  • रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया आसान है और कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाती है जिससे हर कोई आराम से भाग ले सकता है.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 07 Dec 2025 12:16 PM (IST)
