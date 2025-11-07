राजस्थान में शुरू हुई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, 5636 पदों पर मौका; 6 दिसंबर तक करें आवेदन

राजस्थान के युवाओं के लिए खुशखबरी है. राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग (RSSB) ने रीट मेन्स परीक्षा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षक (Primary Teacher) के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है. इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया 7 नवंबर 2025 से शुरू हो चुकी है. इच्छुक उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की अंतिम तिथि 6 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है.

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 5636 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. ये पद राज्य के विभिन्न जिलों के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए हैं. आयोग ने बताया है कि इस परीक्षा का आयोजन 17 जनवरी से 21 जनवरी 2026 के बीच किया जाएगा. परीक्षा का परिणाम और नियुक्ति प्रक्रिया मार्च 2026 तक पूरी की जाएगी.

इतना देना होगा आवेदन शुल्क

इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क वर्गवार तय किया गया है. सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 600 का शुल्क देना होगा. राजस्थान राज्य के एससी, एसटी, ओबीसी (नॉन क्रीमी लेयर) और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 400 आवेदन शुल्क रखा गया है. उम्मीदवार आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से ही कर पाएंगे. शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी 6 दिसंबर 2025 है.

शैक्षणिक योग्यता

मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (12वीं) पास और प्राथमिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा (D.El.Ed) प्राप्त हो. उम्मीदवार ने 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो और B.El.Ed डिग्री ली हो. इसके अलावा उम्मीदवारों को रीट लेवल.1 परीक्षा में उत्तीर्ण होना भी आवश्यक है.

आयु सीमा

उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है. हालांकि, राज्य सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों को आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी.

परीक्षा पैटर्न

परीक्षा जनवरी 2026 में आयोजित होगी. परीक्षा कुल 300 अंकों की होगी, जिसमें 150 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे. परीक्षा की अवधि 2 घंटे 30 मिनट होगी. प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक.तिहाई अंक की कटौती (Negative Marking) लागू होगी. परीक्षा में शिक्षण पद्धति, बाल विकास, पर्यावरण अध्ययन, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और सामान्य ज्ञान जैसे विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे.

आवेदन कैसे करें

उम्मीदवार rssb.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर जाएं.

“Recruitment for REET Mains Primary Teacher 2025” लिंक पर क्लिक करें.

नया पंजीकरण करें या लॉगिन करें.

सभी जरूरी जानकारी भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें.

आवेदन शुल्क जमा करने के बाद फॉर्म सबमिट करें और उसका प्रिंट निकाल लें.

