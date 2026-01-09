सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए रेलवे की ओर से एक शानदार मौका सामने आया है. रेलवे भर्ती बोर्ड ने आइसोलेटेड कैटेगरी के तहत कुल 312 रिक्त पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती में जूनियर ट्रांसलेटर, चीफ लॉ असिस्टेंट, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर सहित कई अहम पद शामिल हैं. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और इच्छुक उम्मीदवार 31 जनवरी 2026 तक फॉर्म भर सकते हैं.

रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आइसोलेटेड कैटेगरी के अंतर्गत कुल 312 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी. इस भर्ती में सबसे अधिक 202 पद जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए निर्धारित किए गए हैं. इसके अलावा चीफ लॉ असिस्टेंट के 22 पद, पब्लिक प्रॉसिक्यूशन के 7 पद, सीनियर पब्लिक इंस्पेक्टर के 15 पद और स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के 24 पद शामिल हैं. वहीं तकनीकी और साइंटिफिक कैटेगरी में साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग के 2 पद, लैब असिस्टेंट ग्रेड-3 (केमिस्ट एंड मेटलर्जिस्ट) के 39 पद तथा साइंटिफिक सुपरवाइजर का 1 पद रखा गया है.

योग्यता

RRB की इस भर्ती में अलग-अलग पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता भी अलग-अलग तय की गई है. जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर पद के लिए उम्मीदवार का संबंधित विषय में ग्रेजुएशन होना जरूरी है. वहीं चीफ लॉ असिस्टेंट और पब्लिक प्रॉसिक्यूशन जैसे पदों के लिए अभ्यर्थियों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लॉ की डिग्री होनी चाहिए. इसके अलावा साइंटिफिक असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट और अन्य तकनीकी पदों के लिए उम्मीदवारों से विज्ञान विषय में डिग्री या डिप्लोमा मांगा गया है.

आयु सीमा

इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है. वहीं अधिकतम आयु सीमा पद के अनुसार अलग-अलग रखी गई है, जो सामान्य तौर पर 30 से 40 वर्ष के बीच होगी. आरक्षित वर्गों जैसे एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य पात्र श्रेणियों के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी.

कितना मिलेगा वेतन

रेलवे भर्ती बोर्ड की इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को पद के अनुसार आकर्षक वेतन दिया जाएगा. अधिकांश पदों पर नियुक्त अभ्यर्थियों को 35,400 रुपये प्रति माह का वेतन मिलेगा, जबकि चीफ लॉ असिस्टेंट जैसे उच्च पदों पर चयन होने पर उम्मीदवारों को 44,900 रुपये प्रति माह तक सैलरी दी जाएगी. इसके अलावा रेलवे कर्मचारियों को केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ता और अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी, जिससे कुल मासिक आय और भी बेहतर हो जाती है.

आवेदन शुल्क

इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये तय किया गया है, जबकि एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को 250 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में जमा करने होंगे. यह शुल्क डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन भरा जा सकता है. रेलवे की ओर से उम्मीदवारों को शुल्क में राहत भी दी जाएगी, जिसके तहत CBT-1 परीक्षा में शामिल होने वाले जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को .400 रुपये तथा एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को पूरा 250 रुपये रिफंड कर दिया जाएगा.

आवेदन प्रक्रिया

उम्मीदवार सबसे पहले rrbapply.gov.in पर जाएं. फिर “Create an Account” पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन करें. इसके बाद लॉगिन करके फॉर्म में जरूरी जानकारी भरें. अब दस्तावेज अपलोड करें. इसके बाद शुल्क जमा कर फॉर्म सबमिट करें. अंत में फॉर्म का प्रिंट निकाल लें.

