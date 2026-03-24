दिल्ली: जिस्मफरोशी के सबसे चर्चित केस में सोनू पंजाबन को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने रद्द की सजा

दिल्ली के चर्चित देह व्यापार और मानव तस्करी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया है. अदालत ने इस मामले में दोषी ठहराई गई गीता अरोड़ा उर्फ सोनू पंजाबन और सह-आरोपी संदीप बेडवाल की अपील मंजूर करते हुए ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा को रद्द कर दिया.

यह फैसला जस्टिस चन्द्रशेखरन सुधा की बेंच ने सुनाया है. कोर्ट ने साल 2020 में निचली अदालत द्वारा सुनाए गए फैसले को पलटते हुए दोनों आरोपियों को बड़ी राहत दी.

ट्रायल कोर्ट ने सुनाई थी सोनू पंजाबन को 24 साल की सजा

बता दें कि जुलाई 2020 में निचली अदालत ने गीता अरोड़ा उर्फ सोनू पंजाबन को 24 साल की कठोर कैद और 64 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी. वहीं संदीप बेडवाल को 20 साल की सजा और 65 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था. अदालत ने उस समय इस अपराध को बेहद जघन्य करार दिया था और पीड़िता को 7 लाख रुपये मुआवजा देने की भी सिफारिश की थी.

क्या था पूरा मामला?

दिल्ली पुलिस के मुताबिक यह मामला वर्ष 2009 का है. उस समय पीड़िता की उम्र करीब 12 साल बताई गई थी. आरोप था कि संदीप बेडवाल ने शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की को अपने जाल में फंसाया और बाद में उसे मानव तस्करी के गिरोह को बेच दिया. जांच के दौरान यह भी आरोप सामने आया कि लड़की को जबरन देह व्यापार में धकेला गया. उसे नशीली दवाएं देकर कई बार अलग-अलग लोगों को बेचा गया, जिनमें सोनू पंजाबन का नाम भी सामने आया था.

पीड़िता ने 2014 में दर्ज कराई थी शिकायत

यह मामला 2014 में तब सामने आया जब पीड़िता ने दिल्ली पुलिस के नजभगढ़ पुलिस स्टेशन में पहुंचकर अपनी आपबीती बताई. काउंसलिंग के बाद उसका बयान दर्ज किया गया.जिसमें उसने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी. पीड़िता ने आरोप लगाया था कि उसे लगातार धमकाया गया, जबरन नशीले पदार्थ दिए गए और मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना सहनी पड़ी.

ट्रायल कोर्ट ने बताया था बेहद क्रूर अपराध

निचली अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि पीड़िता के साथ जो कुछ हुआ वह बेहद क्रूर और अमानवीय था. कोर्ट ने माना था कि बच्ची को मानसिक और शारीरिक रूप से गंभीर यातना झेलनी पड़ी.