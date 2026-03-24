हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: जिस्मफरोशी के सबसे चर्चित केस में सोनू पंजाबन को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने रद्द की सजा

दिल्ली: जिस्मफरोशी के सबसे चर्चित केस में सोनू पंजाबन को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने रद्द की सजा

Sonu Punjaban News: कोर्ट ने साल 2020 में निचली अदालत द्वारा सुनाए गए फैसले को पलटते हुए दोनों आरोपियों को बड़ी राहत दी. इससे पहले निचली अदालत ने कहा था कि पीड़िता के साथ जो कुछ हुआ वह बेहद क्रूर था.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 24 Mar 2026 09:42 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के चर्चित देह व्यापार और मानव तस्करी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया है. अदालत ने इस मामले में दोषी ठहराई गई गीता अरोड़ा उर्फ सोनू पंजाबन और सह-आरोपी संदीप बेडवाल की अपील मंजूर करते हुए ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा को रद्द कर दिया. 

यह फैसला जस्टिस चन्द्रशेखरन सुधा की बेंच ने सुनाया है. कोर्ट ने साल 2020 में निचली अदालत द्वारा सुनाए गए फैसले को पलटते हुए दोनों आरोपियों को बड़ी राहत दी. 

ट्रायल कोर्ट ने सुनाई थी सोनू पंजाबन को 24 साल की सजा

बता दें कि जुलाई 2020 में निचली अदालत ने गीता अरोड़ा उर्फ सोनू पंजाबन को 24 साल की कठोर कैद और 64 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी. वहीं संदीप बेडवाल को 20 साल की सजा और 65 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था. अदालत ने उस समय इस अपराध को बेहद जघन्य करार दिया था और पीड़िता को 7 लाख रुपये मुआवजा देने की भी सिफारिश की थी.

क्या था पूरा मामला?

दिल्ली पुलिस के मुताबिक यह मामला वर्ष 2009 का है. उस समय पीड़िता की उम्र करीब 12 साल बताई गई थी. आरोप था कि संदीप बेडवाल ने शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की को अपने जाल में फंसाया और बाद में उसे मानव तस्करी के गिरोह को बेच दिया. जांच के दौरान यह भी आरोप सामने आया कि लड़की को जबरन देह व्यापार में धकेला गया. उसे नशीली दवाएं देकर कई बार अलग-अलग लोगों को बेचा गया, जिनमें सोनू पंजाबन का नाम भी सामने आया था.

पीड़िता ने 2014 में दर्ज कराई थी शिकायत

यह मामला 2014 में तब सामने आया जब पीड़िता ने दिल्ली पुलिस  के नजभगढ़ पुलिस स्टेशन में पहुंचकर अपनी आपबीती बताई. काउंसलिंग के बाद उसका बयान दर्ज किया गया.जिसमें उसने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी. पीड़िता ने आरोप लगाया था कि उसे लगातार धमकाया गया, जबरन नशीले पदार्थ दिए गए और मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना सहनी पड़ी.

ट्रायल कोर्ट ने बताया था बेहद क्रूर अपराध

निचली अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि पीड़िता के साथ जो कुछ हुआ वह बेहद क्रूर और अमानवीय था. कोर्ट ने माना था कि बच्ची को मानसिक और शारीरिक रूप से गंभीर यातना झेलनी पड़ी.

Published at : 24 Mar 2026 09:38 PM (IST)
Tags :
Sonu Punjaban DelhI High Court DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली: जिस्मफरोशी के सबसे चर्चित केस में सोनू पंजाबन को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने रद्द की सजा
दिल्ली: जिस्मफरोशी के सबसे चर्चित केस में सोनू पंजाबन को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने रद्द की सजा
दिल्ली NCR
Delhi Budget: दिल्ली के बजट पर व्यापारियों की मुहर, कैट ने कहा- 'आत्मनिर्भर भारत के विजन के...'
दिल्ली बजट पर व्यापारियों की मुहर, कैट ने कहा- 'आत्मनिर्भर भारत के विजन के...'
दिल्ली NCR
कांग्रेस का रेखा गुप्ता सरकार पर निशाना, आर्थिक सर्वेक्षण को बताया पुराने आंकड़ों का नया खेल
कांग्रेस का रेखा गुप्ता सरकार पर निशाना, आर्थिक सर्वेक्षण को बताया पुराने आंकड़ों का नया खेल
दिल्ली NCR
दिल्ली में 260 करोड़ रुपये खर्च कर फ्री LPG देगी सरकार, रेखा गुप्ता ने किया बजट में ऐलान
दिल्ली में 260 करोड़ रुपये खर्च कर फ्री LPG देगी सरकार, रेखा गुप्ता ने किया बजट में ऐलान
Advertisement

वीडियोज

Lamborghini Urus SE India review 2026 | Auto Live #urus #lamborghini
Renault Kiger : 10,000 Plus km Ownership Review | Auto Live
Mahindra XEV 9S vs Kia Carens Clavis EV | Best 7 Seater EV? | Comparison | Auto Live
Sansani: महायुद्ध में हमले का बदलता खेल ! | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
Viral Video: चाट खाने से पहले सावधान! वीडियो ने उड़ाए होश | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israel-US Iran War Live: पेट्रोल-डीजल को लेकर हाहाकार! बांग्लादेश में फ्यूल की कमी से बंद हुए पेट्रोल पंप
Live: पेट्रोल-डीजल को लेकर हाहाकार! बांग्लादेश में फ्यूल की कमी से बंद हुए पेट्रोल पंप
दिल्ली NCR
दिल्ली: जिस्मफरोशी के सबसे चर्चित केस में सोनू पंजाबन को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने रद्द की सजा
दिल्ली: जिस्मफरोशी के सबसे चर्चित केस में सोनू पंजाबन को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने रद्द की सजा
बॉलीवुड
यूट्यूबर अरमान मलिक बने पांचवीं बार पिता, पहली पत्नी पायल ने दिया बच्चे को जन्म
यूट्यूबर अरमान मलिक बने पांचवीं बार पिता, पहली पत्नी पायल ने दिया बच्चे को जन्म
आईपीएल 2026
आकाश चोपड़ा ने चुनी CSK की सबसे खतरनाक प्लेइंग इलेवन, अंतिम-11 में सभी खूंखार खिलाड़ी
आकाश चोपड़ा ने चुनी CSK की सबसे खतरनाक प्लेइंग इलेवन, अंतिम-11 में सभी खूंखार खिलाड़ी
इंडिया
तेल-गैस का इंतजाम, शांति ही समाधान... मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच राज्यसभा में बोले प्रधानमंत्री मोदी
तेल-गैस का इंतजाम, शांति ही समाधान... मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच राज्यसभा में बोले PM मोदी
विश्व
10 साल में कैसे डूबी पाकिस्तान की लुटिया? अमेरिकी पत्रकार ने खोल दी पड़ोसी मुल्क की पोल
10 साल में कैसे डूबी पाकिस्तान की लुटिया? अमेरिकी पत्रकार ने खोल दी पड़ोसी मुल्क की पोल
यूटिलिटी
Indian Railway: रेलवे ने रिफंड नियमों पर तोड़ी चुप्पी, बोला- यात्रियों पर नहीं पड़ेगा कोई अतिरिक्त बोझ
रेलवे ने रिफंड नियमों पर तोड़ी चुप्पी, बोला- यात्रियों पर नहीं पड़ेगा कोई अतिरिक्त बोझ
ट्रेंडिंग
LPG महंगी हुई तो पुणे के होटल ने ट्रंप पर निकाला गुस्सा, ऑरेंज बाल वाला कहकर चिढ़ाया, अब हो रहा वायरल
LPG महंगी हुई तो पुणे के होटल ने ट्रंप पर निकाला गुस्सा, ऑरेंज बाल वाला कहकर चिढ़ाया, अब हो रहा वायरल
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
Embed widget