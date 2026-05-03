भारतीय सेना में निकली CSBO ग्रेड-II की 190 भर्तियां, जानें क्या है आवेदन प्रक्रिया और योग्यता?

Indian Army Recruitment 2026: रक्षा मंत्रालय के तहत भारतीय सेना ने सिविलियन पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर गया है. इस भर्ती के जरिए CSBO ग्रेड-II के कुल 190 पर भरे जाएंगे. यह भर्ती इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर-2 सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर पणजी गोवा की ओर से निकली गई है. खास बात यह है कि देशभर के उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया आज यानी 2 मई 2026 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 31 मई 2026 तक आवेदन कर सकेंगे. इच्छुक अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन ईमेल के माध्यम से करना होगा. इसके लिए पहले ऑफिशियल वेबसाइट indianarmy.nic.in से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा.

कितनी वैकेंसी पर होगी भर्ती?

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 190 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. इनमें अनारक्षित वर्ग के 94 पद, अनुसूचित जाति के 22 पद, अनुसूचित जनजाति के 12 पद, ओबीसी के 43 पद, ईडब्ल्यूएस के 19 पद, दिव्यांग के 12 और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित 20 पद शामिल है.

क्या है भर्ती के लिए योग्यता?

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का कम से कम मैट्रिक पास होना जरूरी है. इसके साथ ही पीबीएक्स यानी टेलीफोन स्विच बोर्ड हैंडलिंग का कम से कम 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए. उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए पहले सभी जरूरी डॉक्यूमेंट को ध्यान से जांच लेना होगा.

क्या होगी चयन प्रक्रिया?

उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा. परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और रीजनिंग जैसे विशेष शामिल होंगे. लिखित परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को आगे प्रैक्टिकल टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो क्वालीफाइंग नेचर के होंगे. अंतिम मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी.

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कैसे कर सकते हैं आवेदन?

इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को निर्धारित फॉर्मेट में आवेदन फॉर्म भरना होगा. इस पीडीएफ फॉर्म को सही तरीके से भरना होगा और जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ ईमेल करना होगा. आवेदन भेजते समय आधार कार्ड, मैट्रिक सर्टिफिकेट, पीबीएक्स एक्सपीरियंस प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट ऐड करने होंगे. उम्मीदवारों को अपना आवेदन sunshine.rise@nic.in ईमेल आईडी पर भेजना होगा. ईमेल के सब्जेक्ट में CSBO Application के साथ अपना नाम लिखना जरूरी है. अधूरे या अंतिम तिथि के बाद भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे. वहीं उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी गई है कि आवेदन करने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लें. सभी डाक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी पहले से तैयार रखें और ईमेल भेजते समय सभी डिटेल सही से भरे.

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