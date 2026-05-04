'आज बंगाल आजाद हो गया...खुल कर सांसें लेगा', बीजेपी के शानदार प्रदर्शन पर बोले सांसद रवि किशन

पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे आज सोमवार (4 मई) को आ रहे हैं, इस चुनाव में बीजेपी प्रचंड जीत हासिल करती दिख रही है. वहीं बंगाल में बीजेपी ने वो कर दिखाया है जिसका उसने सालों से सपना देखा था. बंगाल में बीजेपी के प्रदर्शन पर गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन की प्रतिक्रिया सामने आई है. रवि किशन ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा-"बंगाल में नए युग की शुरुआत… कमल के साथ"

बंगाल में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन पर सांसद रवि किशन ने कहा कि असम में आना था, यह पीएम मोदी, हिमंता बिस्वा सरमा, इनके कार्य और बीजेपी की नीतियां बीजेपी को जिता रहे हैं, गरीबों का कल्याण, बेटियों का कल्याण ये जिता रहे हैं. बंगाल एक बहुत ही विपरीत परिस्थित थी, बंगाल का जीतना बहुत जरूरी था, आज बंगाल आजाद हो गया, आज वो जीतेगा नहीं वो आजाद होगा, वो सांसे लेगा, खुल कर सांसे लेगा.

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रवि किशन ने कहा कि आज वहां बेटियों को आजादी मिलेगी, आज वहां का हिंदू आजाद होगा, अब वहां वो जय श्रीराम बोल सकेगा, दुर्गा पूजा की यात्रा और दुर्गा पूजा तसल्ली से लोग मनाएंगे, विकास देखेंगे. इसका क्रेडिट पीएम मोदी को और सबसे बड़ा योगदान गृहमंत्री अमित शाह को, RSS को और वो सभी कार्यकर्ता बीजेपी के जिनके घरों में हत्याएं हुई हैं और फिर भी बीजेपी का झंडा लेके जो आगे हैं यह बहुत बड़ी जिद है.

बंगाली हर व्यक्ति अपने आपको आजाद कराना चाहता था- रवि किशन

रवि किशन ने कहा कि यह ऐतिहासिक हो गया, पीएम मोदी पर विश्वास पूरे बंगाली समाज को, गृहमंत्री अमित शाह की रणनीति और उनका वहाँ बैठना, सेना बल को लगाना और बंगाली हिंदू, बंगाली सनातनी, बंगाली हर व्यक्ति अपने आपको आजाद कराना चाहता था. उस भय की दुनिया से उस माफिया और गुंडों से, उस बम के आतंक से, उन हत्याओं से. बंगाल एक सुनार बंगला हुआ करता था, एक लिटरेचर, एक अध्यात्म की जगह, मां दुर्गा की शक्ति और दुबारा बंगाल अपने अस्तित्व को पा लिया, अपनी पहचान को दोबारा पा लिया.

बीजेपी नेता ने कहा कि दोबारा बंगाल अपने कदमों पर अपने अध्यात्म, अपनी शक्तियों के साथ आगे बढ़ेगा. पूरे भारत की जीत हुई, भारत के विचारों की जीत हुई, भारत में एक अलग राज्य बना के ये लोग रह रहे थे, वो ऐसा राज्य जहां पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का पूरा आतंक मचा हुआ था.

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