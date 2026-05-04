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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'आज बंगाल आजाद हो गया...खुल कर सांसें लेगा', बीजेपी के शानदार प्रदर्शन पर बोले सांसद रवि किशन

'आज बंगाल आजाद हो गया...खुल कर सांसें लेगा', बीजेपी के शानदार प्रदर्शन पर बोले सांसद रवि किशन

West Bengal Assembly Election Results 2026: बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा आज वहां बेटियों को आजादी मिलेगी, आज वहां का हिंदू आजाद होगा, अब वहां वो जय श्रीराम बोल सकेगा.

By : अंकुल कौशिक | Updated at : 04 May 2026 05:16 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे आज सोमवार (4 मई) को आ रहे हैं, इस चुनाव में बीजेपी प्रचंड जीत हासिल करती दिख रही है. वहीं बंगाल में बीजेपी ने वो कर दिखाया है जिसका उसने सालों से सपना देखा था. बंगाल में बीजेपी के प्रदर्शन पर गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन की प्रतिक्रिया सामने आई है. रवि किशन ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा-"बंगाल में नए युग की शुरुआत… कमल के साथ"

बंगाल में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन पर सांसद रवि किशन ने कहा कि असम में आना था, यह पीएम मोदी, हिमंता बिस्वा सरमा, इनके कार्य और बीजेपी की नीतियां बीजेपी को जिता रहे हैं, गरीबों का कल्याण, बेटियों का कल्याण ये जिता रहे हैं. बंगाल एक बहुत ही विपरीत परिस्थित थी, बंगाल का जीतना बहुत जरूरी था, आज बंगाल आजाद हो गया, आज वो जीतेगा नहीं वो आजाद होगा, वो सांसे लेगा, खुल कर सांसे लेगा. 

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रवि किशन ने कहा कि आज वहां बेटियों को आजादी मिलेगी, आज वहां का हिंदू आजाद होगा, अब वहां वो जय श्रीराम बोल सकेगा, दुर्गा पूजा की यात्रा और दुर्गा पूजा तसल्ली से लोग मनाएंगे, विकास देखेंगे. इसका क्रेडिट पीएम मोदी को और सबसे बड़ा योगदान गृहमंत्री अमित शाह को, RSS को और वो सभी कार्यकर्ता बीजेपी के जिनके घरों में हत्याएं हुई हैं और फिर भी बीजेपी का झंडा लेके जो आगे हैं यह बहुत बड़ी जिद है.

बंगाली हर व्यक्ति अपने आपको आजाद कराना चाहता था- रवि किशन

रवि किशन ने कहा कि यह ऐतिहासिक हो गया, पीएम मोदी पर विश्वास पूरे बंगाली समाज को, गृहमंत्री अमित शाह की रणनीति और उनका वहाँ बैठना, सेना बल को लगाना और बंगाली हिंदू, बंगाली सनातनी, बंगाली हर व्यक्ति अपने आपको आजाद कराना चाहता था. उस भय की दुनिया से उस माफिया और गुंडों से, उस बम के आतंक से, उन हत्याओं से. बंगाल एक सुनार बंगला हुआ करता था, एक लिटरेचर, एक अध्यात्म की जगह, मां दुर्गा की शक्ति और दुबारा बंगाल अपने अस्तित्व को पा लिया, अपनी पहचान को दोबारा पा लिया.

बीजेपी नेता ने कहा कि दोबारा बंगाल अपने कदमों पर अपने अध्यात्म, अपनी शक्तियों के साथ आगे बढ़ेगा. पूरे भारत की जीत हुई, भारत के विचारों की जीत हुई, भारत में एक अलग राज्य बना के ये लोग रह रहे थे, वो ऐसा राज्य जहां पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का पूरा आतंक मचा हुआ था.

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About the author अंकुल कौशिक

अंकुल कौशिक पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 9 सालों से हैं. इस समय वह एबीपी न्यूज़ में बतौर एसोसिएट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं और वह यूपी डेस्क की जिम्मेदारी संभालते हैं. इससे पहले अंकुल कौशिक लाइव हिंदुस्तान (HT स्मार्ट), इंडिया न्यूज, वन इंडिया, राजस्थान पत्रिका (Catch News) में न्यूज डेस्क पर काम कर चुके हैं. उन्हें राजनीति पर लिखना बेहद पसंद है. अंकुल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले हैं, इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई अलीगढ़ की मंगलायतन यूनिवर्सिटी से की है.
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Published at : 04 May 2026 05:15 PM (IST)
Tags :
TMC ECI BJP RAVI KISHAN West Bengal Election 2026 Elections 2026 West Bengal Election Result 2026 Bengal Election Result 2026
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