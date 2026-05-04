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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026एमएस धोनी पूरे IPL 2026 से हुए बाहर? CSK के दिग्गज पर आया अब तक का सबसे बड़ा अपडेट

एमएस धोनी पूरे IPL 2026 से हुए बाहर? CSK के दिग्गज पर आया अब तक का सबसे बड़ा अपडेट

MS Dhoni: चेन्नई को अगला मैच दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलना है. इस मुकाबले के लिए धोनी टीम के साथ दिल्ली नहीं गए हैं. अब सवाल यह है कि क्या धोनी IPL 2026 के पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं?

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 04 May 2026 04:38 PM (IST)
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Will MS Dhoni Ruled Out From Whole IPL 2026: चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान एमएस धोनी (MS Dhoni) को फैंस जल्द से जल्द IPL 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए खेलता हुआ देखना चाहते हैं. सीएसके ने सीजन में 9 मैच खेल लिए हैं, लेकिन धोनी को अब भी सीजन का पहला मैच खेलने बाकी है. अब धोनी के खेलने पर बड़ा अपडेट सामने आया, जिससे कहीं न कहीं हिंट मिल गया है कि क्या धोनी सीजन में खेल पाएंगे या नहीं. 

बता दें कि चेन्नई को 10वां मैच दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ कल यानी 5 मई, मंलवार को खेलना है. क्रिकबज की एक रिपोर्ट में बताया गया कि धोनी ने इस मुकाबले के लिए टीम के साथ दिल्ली ट्रैवल नहीं किया है. अपडेट में लिखा गया कि फेंचाइजी को उम्मीद है कि धोनी सीजन में खेलेंगे. एक सीनियर अधिकारी ने बताया, "उन्हें किसी स्टेज पर उपलब्ध होना चाहिए."

धोनी को लेकर क्या बोले बॉलिंग कोच? 

चेन्नई के बॉलिंग कोच एरिक सिमंस ने धोनी को लेकर बात करते हुए कहा कि उनके बारे में अपडेट देना मेरी समझ से परे है. वो अभी हमारे साथ (दिल्ली में) नहीं हैं, लेकिन उनमें लगातार सुधार हो रहा है. जब वो तैयार होंगे, तब खेलेंगे और उन्हें पता है कि उन्हें कब खेलना है.

क्या पूरे सीजन से होंगे बाहर?

अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या धोनी पूरे सीजन से चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बाहर होंगे? फिलहाल इस सवाल का कोई पुख्ता जवाब तो नहीं मिला है, लेकिन जिस तरह से वह दिल्ली के खिलाफ होने वाले मैच के लिए टीम के साथ नहीं गए हैं, उसे देखकर ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि वह पूरे सीजन से भी बाहर हो सकते हैं. 

चेन्नई की तरफ से अब तक सिर्फ एक अपडेट 

गौरतलब है कि सीजन शुरू होने वाले दिन यानी 28 मार्च को चेन्नई ने माही को लेकर एक अपडेट शेयर करते हुए बताया था कि धोनी काफ इंजरी के चलते शुरुआती 2 हफ्तों तक बाहर रह सकते हैं. लेकिन अब एक महीने से भी ज्यादा का वक्त गुजर गया है और धोनी के बारे में फ्रेंचाइजी ने कोई आधिकारिक अपडेट नहीं दिया है. 

 

यह भी पढ़ें: IPL 2026 के बीच फिल सॉल्ट क्यों लौटे इंग्लैंड? RCB के लिए पूरे सीजन से हो गए बाहर?

Published at : 04 May 2026 04:38 PM (IST)
Tags :
CSK MS DHONI CHENNAI SUPER KINGS IPL 2026
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