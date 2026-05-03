बिहार पुलिस में हवलदार इंस्ट्रक्टर पदों के लिए भर्ती शुरू, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?

Bihar Police recruitment 2026: बिहार में जो स्टूडेंट्स सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी खबर है. बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन ने होमगार्ड डिपार्टमेंट में हवलदार इंस्ट्रक्टर के 122 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. नोटिफिकेशन के अनुसार यह भर्ती राज्य भर के उम्मीदवारों के लिए खुली है और आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे. ऐसे में उम्मीदवारों को समय रहते सभी जरूरी डॉक्यूमेंट तैयार रखने की सलाह दी गई है.

कितने पदों पर होगी भर्ती और क्या होगी सैलरी?

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 122 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. भर्ती में अलग-अलग वर्गों के लिए सीटें आरक्षित की गई है. अनारक्षित वर्ग के लिए सबसे ज्यादा 48 पद है, जबकि अन्य वर्गों के लिए नियमानुसार आरक्षण दिया गया है. वहीं हवलदार इंस्ट्रक्टर पद पर चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल-4 के तहत सैलरी मिलेगी. इसमें शुरुआती सैलरी लगभग 30,000 से 35 हजार रुपये हो सकती है, जो समय के साथ बढेगी.

कौन कर सकता है आवेदन?

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है. इसके साथ की आयु सीमा भी तय की गई है. न्यूनतम उम्र 18 साल रखी गई है, जबकि अधिकतम आयु सामान्य वर्ग के पुरुषों के लिए 37 साल और महिलाओं के लिए 40 साल तक है. वहीं पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु में छूट दी गई है. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 42 साल तय की गई है.

कैसी होगी चयन प्रक्रिया?

उम्मीदवारों का चयन कई चरणों में किया जाएगा. सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी, जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे. इसके बाद फिजिकल दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी. वहीं अंतिम मेरिट लिस्ट फिजिकल दक्षता परीक्षा के आधार पर तैयार की जाएगी. इसलिए उम्मीदवारों के लिए फिजिकल फिटनेस भी उतनी ही जरूरी होगी.

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आवेदन फीस और जरूरी तारीख

इस भर्ती के लिए आवेदन फीस के सभी कैटेगरी के लिए 100 रुपये निर्धारित की गई है. फीस का पेमेंट ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है. वहीं जरूरी तारीखों की बात करें तो आवेदन प्रक्रिया एक 1 मई से शुरू होकर 1 जून 2026 तक चलेगी. परीक्षा की तारीख बाद में घोषित की जाएगी.

कैसे करें आवेदन?

आवेदन के लिए उम्मीदवार पहले बीपीएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

इसके लिए सबसे पहले वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा.

फिर आवेदन फॉर्म भरकर जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे.

इसके बाद भी फीस जमा कर फॉर्म सबमिट करना होगा

उम्मीदवारों को फॉर्म सबमिट करने से पहले फॉर्म को अच्छे से चेक करने की सलाह दी गई है क्योंकि गलत जानकारी या अधूरा फॉर्म को रिजेक्ट किया जा सकता है.

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