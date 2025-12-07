हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
झारखंड वार्डर भर्ती 2025: 1733 पदों पर वैकेंसी, 8 दिसंबर तक करें अप्लाई

झारखंड वार्डर भर्ती 2025: 1733 पदों पर वैकेंसी, 8 दिसंबर तक करें अप्लाई

इस भर्ती में फिजिकल टेस्ट को लेकर कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जिससे चयन प्रक्रिया पहले के मुकाबले काफी आसान हो गई है. खासकर दौड़ की दूरी में बड़ा बदलाव किया गया है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 07 Dec 2025 04:36 PM (IST)
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने साल 2025 के लिए वार्डर (Warder) के कुल 1733 पदों पर बड़ी भर्ती निकाली है. यह उन युवाओं के लिए शानदार मौका है, जो सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे और 10वीं पास हैं. इस भर्ती में फिजिकल टेस्ट को लेकर कई बड़े बदलाव किए गए हैं जिससे चयन प्रक्रिया पहले के मुकाबले काफी आसान हो गई है.

खासकर दौड़ की दूरी में बड़ा बदलाव किया गया है, जिससे उम्मीदवारों का बोझ काफी कम हुआ है. आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन है और इसकी आखिरी तारीख 8 दिसंबर 2025 तय की गई है. इसलिए समय रहते फॉर्म भरना बेहद जरूरी है. नीचे इस भर्ती की योग्यता, उम्र सीमा, फिजिकल मानक, परीक्षा पैटर्न, फीस, सैलरी और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी बेहद आसान भाषा में दी गई है

इस भर्ती की योग्यता, उम्र सीमा और फिजिकल मानक

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार कम से कम 10वीं पास होना चाहिए.  इसमें न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 25 साल रखी गई है. इसके अलावा केटीगीरी के अनुसार अधिकतम उम्र में छूट है. जिसमें अति पिछड़ा वर्ग में पुरुष के लिए 2 साल, अनारक्षित/ईडब्ल्यूएस में महिला के लिए 3 साल और SC, ST के लिए 5 साल है. इस भर्ती के लिए पुरुष फिजिकल योग्यता में लंबाई 160 सेमी  और महिला की लंबाई 148 सेमी होनी चाहिए. साथ ही फिजिकल टेस्ट में नए बदलाव किए गए हैं. अब पुरुष उम्मीदवार को 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट में पूरी करनी होगी. हालांकि पहले 10 किलोमीटर दौड़ होती थी. वहीं अब महिला उम्मीदवार को 1600 मीटर की दौड़ 10 मिनट में पूरी करनी होगी. ये पहले 6 किलोमीटर दौड़ होती थी. यह बदलाव उम्मीदवारों के लिए काफी राहत देने वाले हैं. 

चयन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क और सैलरी

वार्डर पद के लिए चयन तीन चरणों में होगा. जिसमें फिजिकल स्टैंडर्ड और एफिशिएंसी टेस्ट, लिखित परीक्षा और मेडिकल टेस्ट शामिल है. वहीं आवेदन फीस सामान्य (UR) 100 रुपये और SC/ST के लिए 50 रुपये है. इसके अलावा लेवल-2 के अनुसार मासिक वेतन 19,900 से 63,200 रुपये होगा.

आवेदन कैसे करें? 

1. वार्डर पद के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट jssc.jharkhand.gov.in पर जाएं. 

2.  इसके बाद होम पेज पर Online Application for JKCE-2025 लिंक पर क्लिक करें. 

3. अब अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें. 

4. इसके साथ ही लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरें. 

5. वहीं अब फीस का भुगतान करें. 

6. इसके बाद फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें. 

7. अब फॉर्म सबमिट करके उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें. 

Published at : 07 Dec 2025 04:36 PM (IST)
Jharkhand Warder Recruitment 2025 JSSC Warder Vacancy Warder Recruitment JSSC Warder
