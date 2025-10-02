आईबीपीएस पीओ मेन्स एडमिट कार्ड जारी, जानें कैसे कर सकते हैं इसे डाउनलोड

इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) की ओर से प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) मेन्स परीक्षा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. देशभर के अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर यह एग्जाम 12 अक्टूबर 2025 को आयोजित किया जाएगा. उम्मीदवारों के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि आईबीपीएस ने परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. अब सभी उम्मीदवार घर बैठे आसानी से ऑनलाइन माध्यम से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

आईबीपीएस की परीक्षा में हर साल लाखों छात्र-छात्राएं शामिल होते हैं. इस बार भी IBPS PO MT XV (15) भर्ती के तहत देशभर में 5208 पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. ऐसे में जो भी कैंडिडेट इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें समय रहते अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना बेहद जरूरी है.

कब तक डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड?

आईबीपीएस पीओ मेन्स एडमिट कार्ड 10 अक्टूबर 2025 तक डाउनलोड किए जा सकते हैं. इसके बाद वेबसाइट से लिंक हटा दिया जाएगा. यानी जिन उम्मीदवारों ने अभी तक कॉल लेटर डाउनलोड नहीं किया है, उन्हें तुरंत यह प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड या जन्मतिथि दर्ज करनी होगी. लॉगिन करने के बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड कर सुरक्षित रखना होगा. इसके अलावा, पंजीकृत ईमेल आईडी पर भी एडमिट कार्ड की कॉपी भेजी जाती है.

परीक्षा का पैटर्न

आईबीपीएस पीओ मेन्स परीक्षा इस बार भी पहले की तरह ही आयोजित होगी. कुल 200 अंकों का पेपर होगा जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे. सवाल मुख्य रूप से इन विषयों से होंगे.

कैसे करें एडमिट कार्ड डाउनलोड?

सबसे पहले IBPS की आधिकारिक वेबसाइट – www.ibps.in पर जाएं.

होमपेज पर ‘Mains Exam Admit Card 2025’ का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करें.

अब नया पेज खुलेगा, जहां आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालना होगा.

इसके बाद कैप्चा कोड दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें.

आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा.

इसे तुरंत डाउनलोड करें और प्रिंट आउट भी निकाल लें.



