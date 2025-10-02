UPSC का नया लोगो लॉन्च, अब इंटरव्यू अनुभव भी होंगे देश के साथ साझा

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने अपने गौरवशाली 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी वर्ष का शुभारंभ किया. इस ऐतिहासिक मौके पर आयोग के चेयरमैन डॉ. अजय कुमार ने न सिर्फ नया लोगो जारी किया, बल्कि सिविल सेवा अभ्यर्थियों के साथ पहली बार लाइव वर्चुअल टाउनहॉल का भी आयोजन किया. इस खास दिन को आयोग ने एक नए जोश और ऊर्जा के साथ मनाया और आने वाले समय के लिए कई नई पहल की झलक दिखाई.

नया लोगो आयोग की मूल भावना और इसकी जिम्मेदारियों को दर्शाता है. लोगो के केंद्र में राष्ट्रीय प्रतीक रखा गया है, जो राष्ट्र की सेवा, कर्तव्य और अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है. इसके चारों ओर बरगद के पत्तों की माला बनाई गई है, जो ज्ञान, धैर्य और दीर्घायुता का प्रतीक है. लोगो के नीचे एक पट्टी पर ‘संग लोक सेवा’ अंकित है, जो आयोग की कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्र के प्रति समर्पण को दर्शाता है.

विशेष शताब्दी लोगो की भी झलक

नए लोगो के साथ-साथ आयोग ने एक विशेष शताब्दी लोगो भी पेश किया है. इसमें तरंग के आकार की आकृति दिखाई गई है, जो आयोग की सौ साल की यात्रा की प्रगतिशीलता, दृढ़ता और समय के साथ बदलने की क्षमता को दर्शाती है. इस लोगो में ‘100’ अंक के अंतिम ‘0’ के भीतर UPSC का प्रतीक शामिल है. यह न केवल सौ साल की यात्रा का जश्न है, बल्कि यह भी याद दिलाता है कि UPSC ने भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती देने में कितना अहम योगदान दिया है.

सिविल सेवकों के लिए नई पहल - My UPSC Interview

शताब्दी वर्ष को और खास बनाने के लिए आयोग ने एक नई पहल की शुरुआत की है. इस पहल का नाम है - “My UPSC Interview: From Dream to Reality”. इस पोर्टल (innovateindia.mygov.in/upsc/) के माध्यम से वर्तमान और पूर्व सिविल सेवकों को आमंत्रित किया गया है कि वे अपने यूपीएससी इंटरव्यू से जुड़े अनुभव साझा करें.

यह पहल 31 दिसंबर 2025 तक जारी रहेगी और चुने गए अनुभवों को एकत्रित कर शताब्दी वर्ष 2026 के दौरान प्रकाशित किया जाएगा. इससे नए अभ्यर्थियों को प्रेरणा मिलेगी और उन्हें इंटरव्यू प्रक्रिया की बेहतर समझ भी मिल सकेगी.

यह भी पढ़ें: राजस्थान में निकली लेक्चरर के 500 पदों पर भर्ती, आवेदन की लास्ट डेट बेहद करीब

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI