आईबीपीएस क्लर्क के 11403 पदों पर भर्ती, आवेदन का आज आखिरी मौका

IBPS Clerk 2026: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) की ओर से क्लर्क सीएसए के 11,403 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज 21 अगस्त को समाप्त हो रही है. जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वह आज रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन आवेदन और फीस जमा कर सकते हैं. IBPS ने इस भर्ती के लिए आवेदन 1 अगस्त से शुरू किए थे. यह भर्ती CRP CSA-XVI के तहत 11 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में क्लेरिकल पदों को भर जाने के लिए की जा रही है.

11,403 पदों पर हो रही है भर्ती

IBPS क्लर्क 2026 भर्ती के तहत कुल 11,403 पद निर्धारित किए गए हैं. इनमें अलग-अलग कैटेगरी के लिए पद शामिल है. भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है. इसके अलावा उम्मीदवार को कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए. कंप्यूटर ऑपरेशन या भाषा से संबंधित डिप्लोमा- डिग्री प्रमाण पत्र होने के साथ हाई स्कूल या कॉलेज में कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ने वाले उम्मीदवार एलिजिबल है.

आयु सीमा और आवेदन फीस

IBPS क्लर्क भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष निर्धारित की गई है. आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी. आवेदन करने वाले सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 850 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. वहीं एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए फीस 175 रुपये निर्धारित की गई है. फीस का पेमेंट ऑनलाइन किया जाएगा.

आवेदन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट

इन पदों पर फॉर्म भरने के लिए उम्मीदवारों को जरूरी डॉक्यूमेंट तैयार रखने की सलाह दी गई है. आवेदन के दौरान ग्रेजुएशन की मार्कशीट, डिग्री प्रमाण पत्र, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, जरूरत के अनुसार जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और हैंड रिटन घोषणा की जरूरत होगी. इसके अलावा वैलिड फोटो पहचान पत्र भी जरूरी होगा.

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कैसे करें आवेदन?

IBPS क्लर्क 2026 के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in पर जाएं.

इसके बाद CRP CSA-XVI के आवेदन लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करें.

रजिस्ट्रेशन के बाद पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल भरें.

अब जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें और फीस का पेमेंट करें.

लास्ट में फॉर्म सबमिट करके कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लें.

अक्टूबर में होगा प्रीलिम्स एग्जाम

IBPS क्लर्क भर्ती में चयन प्रक्रिया प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा के जरिए होगी. शेड्यूल के अनुसार प्रीलिम्स परीक्षा 10 और 11 अक्टूबर 2026 को आयोजित की जाएगी. प्रीलिम्स परीक्षा का एडमिट कार्ड सितंबर के आसपास जारी होने की उम्मीद है. इसके बाद सफल उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में शामिल होना होगा. IBPS क्लर्क मेंस परीक्षा 27 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी. वहीं प्रोफेशनल अलॉटमेंट मार्च 2027 में किया जाना प्रस्तावित है.

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