UPSSSC VDO में 1468 कैंडिडेट सेलेक्ट, कब शुरू होगी ड्यूटी और कितनी मिलेगी सैलरी?

UPSSSC VDO Result 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ग्राम पंचायत अधिकारी (VDO) भर्ती 2020 का रिजल्ट फाइनल रिजल्ट कर दिया है. पंचायती राज विभाग में ग्राम पंचायत अधिकारी के कुल 14,68 पदों पर भर्ती किया गया. परीक्षा प्रक्रिया में शामिल उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फाइनल रिजल्ट और मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं. लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए गए हैं. इसमें भर्ती रिजल्ट की पीडीएफ डाउनलोड कर, उसमें अपना रोल नंबर सर्च कर सकते हैं.

1468 ग्राम पंचायत अधिकारी पदों पर हुआ चयन

UPSSSC की इस भर्ती के तहत ग्राम पंचायत अधिकारी की 1468 रिक्त पदों को भरा जाना है. इसमें आरक्षित वर्ग के लिए 849 पद, एएसी के लिए 356 पद, एसटी के लिए 7, ओबीसी के लिए 139 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 117 पद निर्धारित है. इसी आरक्षण व्यवस्था और मुख्य परीक्षा में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर अंतिम चयन सूची तैयार की गई है.

महिला और अन्य क्षैतिज आरक्षण में भी हुआ चयन

अंतिम चयन सूची में महिलाओं के लिए निर्धारित 270 पदों पर 270 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है. रिटायर्ड सैन्य कैटेगरी के लिए 47 पदों पर 47 उम्मीदवार चयनित हुए हैं. वहीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए निर्धारित 2 पदों पर 2 उम्मीदवारों का चयन किया गया है. दिव्यांग कैटेगरी में एलवी श्रेणी के 28 पदों और एचएच उपश्रेणी के 2 पदों पर भी निर्धारित संख्या में उम्मीदवारों का चयन किया गया है. स्पोर्ट्स कोटा के लिए निर्धारित पदों के लिए योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आयोग ने नियमों के अनुसार मेरिट के आधार पर पदों को भरने की प्रक्रिया अपनाई है.

कब हुई थी UPSSSC VDO भर्ती की मुख्य परीक्षा?

ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 23 मई 2023 से शुरू हुई. उम्मीदवारों को 23 जून 2023 तक आवेदन करने का मौका दिया गया, इसके बाद पात्रता से संबंधित रिजल्ट 27 सितंबर 2023 को की जारी किया गया. मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए फीस जमा करने की प्रक्रिया अप्रैल 2025 में शुरू हुई. इसके बाद ग्राम पंचायत अधिकारी की मुख्य परीक्षा 27 अप्रैल 2025 को आयोजित की गई. परीक्षा के अगले दिन 28 अप्रैल 2025 को आयोग ने आंसर की जारी की. इसके बाद मुख्य परीक्षा के प्रदर्शन के आधार पर उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए शार्ट लिस्ट किया गया. इसके बाद चयन प्रक्रिया में उम्मीदवारों से डॉक्यूमेंट अपलोड करवाए गए और इसी प्रक्रिया के बाद अब 17 अगस्त 2026 को 1468 उम्मीदवारों की अंतिम चयन सूची जारी की गई.

ये भी पढ़ें-दिल्ली में बढ़ेंगी मेडिकल सीटें, MBBS समेत 408 नई सीटों का प्रस्ताव

UPSSSC VDO फाइनल रिजल्ट कैसे चेक करें?

UPSSSC VDO फाइनल रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले UPSSSC की वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाए.

होमपेज पर दिए गए नोटिस बोर्ड या रिजल्ट सेक्शन में जाए.

ग्राम पंचायत अधिकारी मुख्य परीक्षा से संबंधित अंतिम चयन परिणाम के लिंक पर क्लिक करें.

लिंक खुलने के बाद चयनित उम्मीदवारों की पीडीएफ स्क्रीन पर दिखाई देगी.

पीडीएफ को डाउनलोड कर उसमें आप अपना रोल नंबर या नाम खोज सकते हैं.

कब शुरू होगी ड्यूटी?

17 अगस्त को ग्राम विकास अधिकारी का रिजल्ट जारी होने के बाद अब उम्मीदवारों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि उनकी ड्यूटी कब से शुरू होगी. दरअसल अंतिम परिणाम के बाद अब जिलों का आवंटन और नियुक्ति पत्र वितरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. विभाग की ओर से नियुक्ति पत्र मिलने के बाद उम्मीदवार निर्धारित समय सीमा के अंदर जिले के विकासखंड में जाकर ड्यूटी जॉइन कर सकेंगे.

UPSSSC VDO को कितनी मिलेगी सैलरी?

यूपीएसएसएससी ग्राम विकास अधिकारी की 2023 की भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित उम्मीदवारों की सैलरी करीब 25,000 से लेकर 83,100 प्रतिमाह होगी. चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल-3 के आधार पर सैलरी दी जाएगी. सैलरी के अलावा उम्मीदवारों को पद के अनुसार भत्ते भी मिल सकता है.

ये भी पढ़ें-यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं कंपार्टमेंट परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां चेक करें स्कोरकार्ड

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI