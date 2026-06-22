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हाई कोर्ट में निकली जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट की भर्ती, 62 हजार मिलेगी सैलरी; ये कर सकते हैं अप्लाई

High Court Recruitment 2026: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट पदों पर भर्ती निकली है. जिसके लिए उम्मीदवार ऑफलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं.

Written By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 22 Jun 2026 12:10 PM (IST)
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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की तरफ से न्यायिक सहायक भर्ती 2026 के तहत जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकाली है. जिसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक साइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती के लिए उम्मीदवार 20 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं. उम्मीदवार इस भर्ती के लिए ऑफलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं.

नोटिफिकेशन के अनुसार इस भर्ती अभियान के तहत पुस्तकालय सहायक (जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट) के 20 पदों पर भर्ती होगी. उम्मीदवारों को अपना आवेदन पत्र रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बोदरी, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) के पते पर निर्धारित समय सीमा के भीतर भेजना होगा.

जरूरी योग्यता क्या है?

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लाइब्रेरी साइंस में ग्रेजुएट की डिग्री होना जरूरी है. साथ ही आवेदक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है. आयु सीमा की बात करें तो अन्य राज्यों के सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है.

वहीं, छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को अधिकतम आयु सीमा में राहत दी गई है और उनके लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है. राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार 45 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं. छत्तीसगढ़ की स्थानीय महिलाओं को विशेष छूट दी गई है और उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष रखी गई है.

सैलरी कितनी मिलेगी?
चयनित उम्मीदवारों को वेतन मैट्रिक्स के लेवल-4 के तहत 19,500 रुपये से लेकर 62,000 रुपये प्रतिमाह तक वेतन दिया जाएगा. यह वेतनमान राज्य सरकार की निर्धारित वेतन संरचना के अनुसार लागू होगा. इसलिए यह भर्ती न केवल रोजगार का अच्छा अवसर है बल्कि आकर्षक वेतन और सरकारी सुविधाओं के कारण भी युवाओं के लिए खास मानी जा रही है.

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कैसे होगा चयन
भर्ती प्रक्रिया दो चरणों में पूरी की जाएगी. पहले चरण में लिखित परीक्षा आयोजित होगी. इसके बाद लिखित परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर उम्मीदवारों को दूसरे चरण यानी कौशल परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा. कौशल परीक्षण के लिए अभ्यर्थियों का चयन 1:15 के अनुपात में किया जाएगा. अंतिम मेरिट सूची लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षण में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी. यदि दो उम्मीदवारों के अंक समान होते हैं तो उम्र में बड़े उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी.

आवेदन कैसे करें?
उम्मीदवार आवेदन फॉर्म का अच्छे से पढ़ लें. इसके बाद आवेदन पत्र का प्रिंट निकालकर सभी जानकारी सही-सही भरें और आवश्यक दस्तावेज जैसे शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो तथा हस्ताक्षर संलग्न करें. तैयार आवेदन पत्र को स्पीड पोस्ट के माध्यम से निर्धारित पते पर भेजना होगा. उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका आवेदन 20 जुलाई 2026 को शाम 5 बजे तक या उससे पहले हाईकोर्ट कार्यालय पहुंच जाए, क्योंकि इसके बाद प्राप्त होने वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 22 Jun 2026 12:10 PM (IST)
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