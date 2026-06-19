EIL में इंजीनियर और मैनेजर के पदों पर भर्ती का मौका, ₹96000 तक मिलेगा वेतन, ऐसे करें अप्लाई
इंजीनियर युवाओं के लिए इंजिनियर्स इंडिया लिमिटेड में नौकरी करने का शानदार मौका है. इच्छुक व योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.engineersindia.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
अगर आप इंजीनियरिंग या संबंधित क्षेत्र में पढ़ाई कर चुके हैं. और PSU में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए शानदार मौका है. इंजिनियर्स इंडिया लिमिटेड ने एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड II और ग्रेड III के 41 पदों पर भर्ती जारी की है. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है इच्छुक व योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
यह भर्ती फिक्स टर्म के आधार पर की जा रही है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड देश की प्रमुख नवरत्न सरकारी कंपनियों में शामिल है भारती के जरिए को 41 पदों पर नियुक्त किए जाएंगे जिसमें एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड II के 15 पद, प्रोसेस मैकेनिक और मैकेनिकल ग्रेड III के 26 पद,इसके अलावा इलेक्ट्रिकल,इंस्ट्रूमेंटेशन पाइपिंग मैटेरियल्स / कोरोज,स्ट्रक्चरल / सिविल के पदों पर भी भर्ती की जाएगी.
योग्यता क्या चाहिए?
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास इंजीनियरिंग विषय में बीई बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग की डिग्री मान्य होगी जिसमें कम से कम 60% अंक या सीजीपीए मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से डिग्री होना जरूरी है.अनुभव की बात करें तो इस भर्ती में अनुभव भी मान्य होगा. एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड II के लिए कम से कम 5 वर्ष का अनुभव व एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड III के लिए कम से कम 9 वर्ष का अनुभव मान्य होगा. अनुभव संबंधित क्षेत्र में पोस्ट क्वालिफिकेशन होना ही मान्य होगा.
उम्र सीमा क्या रखी गई है?
इस भर्ती में उम्र सीमा की गणना 31 में 2026 के अनुसार तय की जाएगी जिसमें ग्रेट 2 के लिए 37 वर्ष और ग्रेट 3 के लिए 41 वर्ष उम्र सीमा तय की गई है इसके अलावा आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र सीमा में छूट प्रदान की जाएगी.
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कैसे किया जाएगा चयन?
इस भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया में कोई भी लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी. इसमें फॉर्म सबमिट होने के बाद आवेदन फॉर्म की जांच होगी, उसके बाद उम्मीदवारों को शोर्टलिस्टिंग के जरिए इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा,डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फाइनल चयन किया जाएगा. इंटरव्यू की प्रक्रिया गुरुग्राम, मुंबई,कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, और बड़ौदा सहित कई शहर में आयोजित की आयोजित की जा सकती है.
कितना मिलेगा वेतन?
इस भर्ती में शुरुआती वेतन ग्रेड के अनुसार अलग-अलग क्या किया गया है शुरुआती वेतन 72000 प्रति माह से लेकर 96000 प्रति माह तक तय किया गया है इस पैकेज में HRA और पीएफ जैसे लाभ भी शामिल किए गए हैं.
इस भर्ती के लिए कैसे करें आवेदन?
- इस भर्ती में आवेदन करने के लिए सबसे पहले EIL की आधिकारिक वेबसाइटwww.engineersindia.com पर जाएं.
- करियर सेक्शन पर क्लिक करें.
- Advertisement No. HRD/Rectt./Advt./2026-27/05 पर क्लिक करें.
- सभी जरूरी जानकारी भरें और आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करें.
- अंत में फॉर्म को सबमिट कर इसका प्रिंटआउट अपने पास सुरक्षित रख ले.
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