हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीEIL में इंजीनियर और मैनेजर के पदों पर भर्ती का मौका, ₹96000 तक मिलेगा वेतन, ऐसे करें अप्लाई

EIL में इंजीनियर और मैनेजर के पदों पर भर्ती का मौका, ₹96000 तक मिलेगा वेतन, ऐसे करें अप्लाई

इंजीनियर युवाओं के लिए इंजिनियर्स इंडिया लिमिटेड में नौकरी करने का शानदार मौका है. इच्छुक व योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.engineersindia.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

Written By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 19 Jun 2026 09:06 AM (IST)
Preferred Sources

अगर आप इंजीनियरिंग या संबंधित क्षेत्र में पढ़ाई कर चुके हैं. और PSU में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए शानदार मौका है. इंजिनियर्स इंडिया लिमिटेड ने एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड II  और ग्रेड III के 41 पदों पर भर्ती जारी की है. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है इच्छुक व योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

यह भर्ती फिक्स टर्म के आधार पर की जा रही है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड देश की प्रमुख नवरत्न सरकारी कंपनियों में शामिल है भारती के जरिए को 41 पदों पर नियुक्त किए जाएंगे जिसमें एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड II के 15 पद, प्रोसेस मैकेनिक और मैकेनिकल ग्रेड III के 26 पद,इसके अलावा इलेक्ट्रिकल,इंस्ट्रूमेंटेशन पाइपिंग मैटेरियल्स / कोरोज,स्ट्रक्चरल / सिविल के पदों पर भी भर्ती की जाएगी.

योग्यता क्या चाहिए?

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास इंजीनियरिंग विषय में बीई बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग की डिग्री मान्य होगी जिसमें कम से कम 60% अंक या सीजीपीए मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से डिग्री होना जरूरी है.अनुभव की बात करें तो इस भर्ती में अनुभव भी मान्य होगा. एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड II के लिए कम से कम 5 वर्ष का अनुभव व  एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड III के लिए कम से कम 9 वर्ष का अनुभव मान्य होगा. अनुभव संबंधित क्षेत्र में पोस्ट क्वालिफिकेशन होना ही मान्य होगा.

उम्र सीमा क्या रखी गई है?

इस भर्ती में उम्र सीमा की गणना 31 में 2026 के अनुसार तय की जाएगी जिसमें ग्रेट 2 के लिए 37 वर्ष और ग्रेट 3 के लिए 41 वर्ष उम्र सीमा तय की गई है इसके अलावा आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र सीमा में छूट प्रदान की जाएगी.

यह भी पढ़ें - UPSSSC ने बढ़ाई आवेदन की तारीख, 2587 पदों पर होगी भर्ती; जानें कैसे करें ऑनलाइन अप्लाई 

कैसे किया जाएगा चयन?

इस भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया में कोई भी लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी. इसमें फॉर्म सबमिट होने के बाद आवेदन फॉर्म की जांच होगी, उसके बाद उम्मीदवारों को शोर्टलिस्टिंग के जरिए इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा,डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फाइनल चयन किया जाएगा. इंटरव्यू की प्रक्रिया गुरुग्राम, मुंबई,कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, और बड़ौदा सहित कई शहर में आयोजित की आयोजित की जा सकती है.

कितना मिलेगा वेतन?

इस भर्ती में शुरुआती वेतन ग्रेड के अनुसार अलग-अलग क्या किया गया है शुरुआती वेतन 72000 प्रति माह से लेकर 96000 प्रति माह तक तय किया गया है इस पैकेज में HRA और पीएफ जैसे लाभ भी शामिल किए गए हैं.

इस भर्ती के लिए कैसे करें आवेदन?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read More
Published at : 19 Jun 2026 09:06 AM (IST)
Tags :
JOB EIL Officer Jobs EIL Recruitment 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

नौकरी
EIL में इंजीनियर और मैनेजर के पदों पर भर्ती का मौका, ₹96000 तक मिलेगा वेतन, ऐसे करें अप्लाई
EIL में इंजीनियर और मैनेजर के पदों पर भर्ती का मौका, ₹96000 तक मिलेगा वेतन, ऐसे करें अप्लाई
नौकरी
HPPSC Assistant Professor Recruitment 2026: हिमाचल में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका, हिमाचल लोक सेवा आयोग ने निकाली 373 पदों पर भर्ती
हिमाचल में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका, हिमाचल लोक सेवा आयोग ने निकाली 373 पदों पर भर्ती
नौकरी
12वीं पास युवाओं के लिए नौकरी का मौका, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन में निकली भर्ती
12वीं पास युवाओं के लिए नौकरी का मौका, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन में निकली भर्ती
नौकरी
दिल्ली में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, DSSSB ने निकाली कई पदों पर भर्ती; ये है लास्ट डेट
दिल्ली में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, DSSSB ने निकाली कई पदों पर भर्ती; ये है लास्ट डेट
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: 'ऑपरेशन भरत तिवारी' का बवाल ! | Bihar Encounter
Maharashtra Politics | Shiv Sena UBT Split: Congress के नाम पर Uddhav Thackeray से 'विद्रोह'
Iran US War | Trump | Mojtaba Khamenei | Janhit: महायुद्ध का चैंपियन कैसे बना ईरान? | Hormuz
Shiv Sena Split: उद्धव की 'सेना' के बागी सैनिक! | Maharashtra Shiv Sena UBT Crisis | Uddhav | Shinde
Maharashtra Politics |Shiv Sena UBT Split: Uddhav Thackeray के 6 सांसद बागी, कैसे बचेगी पार्टी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'रोटी के बदले गोलियां'...PoK में पाकिस्तानी जुल्म पर भारत ने शहबाज-मुनीर को कर दिया नंगा, लगाई लंका
'रोटी के बदले गोलियां'...PoK में पाकिस्तानी जुल्म पर भारत ने शहबाज-मुनीर को कर दिया नंगा, लगाई लंका
दिल्ली NCR
Delhi Weather: दिल्ली का पारा पहुंच सकता है 42 डिग्री, बारिश और तेज हवाओं का पूर्वानुमान
दिल्ली का पारा पहुंच सकता है 42 डिग्री, बारिश और तेज हवाओं का पूर्वानुमान
विश्व
ABP Exclusive: पाकिस्तान का पानी पर प्रोपेगेंडा, यूरोप में बैठकर दुनिया के सामने रोया सिंधु संधि का रोना, एक-एक झूठ का पर्दाफाश
पाकिस्तान का पानी पर प्रोपेगेंडा, दुनिया के सामने रोया सिंधु संधि का रोना, एक-एक झूठ का पर्दाफाश
स्पोर्ट्स
ICC Women's T20 World Cup 2026: मंधाना के पास मिताली राज को पछाड़ने का सुनहरा मौका, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बस इतने रन बनाते ही रच देंगी इतिहास
मंधाना के पास मिताली राज को पछाड़ने का सुनहरा मौका, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बस इतने रन बनाते ही रच देंगी इतिहास
बॉलीवुड
बंपर ओपनिंग करेगी शाहिद कपूर की 'कॉकटेल 2'? एडवांस बुकिंग में ही कर डाली तगड़ी कमाई, जानें- कलेक्शन
बंपर ओपनिंग करेगी शाहिद कपूर की 'कॉकटेल 2'? एडवांस बुकिंग में ही कर डाली तगड़ी कमाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में भीषण गर्मी का कहर जारी, आज प्रयागराज-वाराणसी समेत 26 जिलों में लू का अलर्ट, IMD की चेतावनी
यूपी में भीषण गर्मी का कहर जारी, आज प्रयागराज-वाराणसी समेत 26 जिलों में लू का अलर्ट, IMD की चेतावनी
जनरल नॉलेज
Kerala Temple: केरल की इस जमीन का टैक्स भरते हैं महाभारत के दुर्योधन, जानें क्या है इसके पीछे का सच?
केरल की इस जमीन का टैक्स भरते हैं महाभारत के दुर्योधन, जानें क्या है इसके पीछे का सच?
टेक्नोलॉजी
iPhone यूजर्स को भी मिलेगी Android वाली मौज! iOS 27 में आएंगे ये धांसू फीचर्स
iPhone यूजर्स को भी मिलेगी Android वाली मौज! iOS 27 में आएंगे ये धांसू फीचर्स
ABP NEWS
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
ABP NEWS
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
ABP NEWS
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
ABP NEWS
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Embed widget