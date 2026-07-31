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हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीसंसद में करनी है नौकरी, जानें कितनी होती है सैलरी?

संसद में करनी है नौकरी, जानें कितनी होती है सैलरी?

Parliament Jobs: संसद सचिवालय में नौकरियों को मुख्य रूप से चार ग्रुप, A, B,C और D में बांटा गया है. प्रत्येक ग्रुप के लिए शैक्षणिक योग्यता, जिम्मेदारियां और वेतन अलग-अलग निर्धारित किए गए हैं. 

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 31 Jul 2026 01:17 PM (IST)
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Parliament Jobs: देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था यानी संसद में काम करना कई युवाओं का सपना होता है. आमतौर पर लोगों को लगता है कि संसद में केवल सांसद ही काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. संसद के सुचारू संचालन के लिए लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय में अलग-अलग स्तरों पर अधिकारी और कर्मचारी की नियुक्ति की जाती है. इन पदों के लिए समय-समय पर भर्ती निकाली जाती है, जिसमें शैक्षणिक योग्यता, चयन प्रक्रिया और वेतन पद के अनुसार अलग-अलग तय होता है. 

अगर आप भी संसद में नौकरी करना चाहते हैं तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि यहां किन पदों पर भर्ती होती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि संसद में नौकरी करनी है तो यहां कौन से पदों पर भर्ती होती है और किस योग्यता की जरूरत होती है और कर्मचारियों को सैलरी कितनी मिलती है.

चार ग्रुप में होती हैं संसद की नौकरियां 

संसद सचिवालय में नौकरियों को मुख्य रूप से चार ग्रुप, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C और ग्रुप D में बांटा गया है. प्रत्येक ग्रुप के लिए शैक्षणिक योग्यता, जिम्मेदारियां और वेतन अलग-अलग निर्धारित किए गए हैं. 

 ग्रुप A में वरिष्ठ अधिकारी के पद 

ग्रुप A के अंतर्गत वरिष्ठ अधिकारी, अनुसंधान अधिकारी, संपादक और दूसरे उच्च स्तर के पद शामिल होते हैं. इन पदों के लिए सामान्य तौर पर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएशन की योग्यता मांगी जाती है. किसी विषय में डिग्री चाहिए, यह संबंधित पद के अनुसार तय किया जाता है. इन पदों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है जबकि अधिकतम आयु सीमा पद और आरक्षण के नियमों के अनुसार निर्धारित होती है.

ग्रुप B के लिए ग्रेजुएशन जरूरी 

ग्रुप B में सहायक अधिकारी, सेक्शन ऑफिसर, अनुवादक, रिपोर्टर और दूसरे सुपरवाइजरी पद शामिल होते हैं. इन पदों के लिए उम्मीदवार का कम से कम ग्रेजुएट होना जरूरी है. कई पदों पर प्रशासनिक कार्यो के साथ बेहतर संचार कौशल और संबंधित क्षेत्र का एक्सपीरियंस भी जरूरी माना जाता है.

ग्रुप C में 12 वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन

ग्रुप C के तहत क्लर्क, जूनियर क्लर्क, स्टेनोग्राफर, डेटा एंट्री, ऑपरेटर और दूसरे कार्यकारी पदों पर भर्ती की जाती है. इन पदों के लिए कई भर्तियों में 12वीं पास योग्यता प्राप्त होती है, जबकि कुछ पदों के लिए ग्रेजुएशन भी मांगा जा सकता है. 

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ग्रुप D में किन पदों पर होती है भर्ती? 

ग्रुप D के अंतर्गत चपरासी, अटेंडेंट, ड्राइवर, सुरक्षा कर्मी और दूसरे सहायक पद शामिल होते हैं. इन पदों के लिए सामान्यतः 10वीं या 12वीं पास योग्यता मांगी जाती है. कुछ पदों पर ड्राइविंग लाइसेंस, सुरक्षा प्रशिक्षण या अन्य तकनीकी योग्यता भी जरूरी हो सकती है. 

संसद में इतनी मिलती है सैलरी 

ग्रुप ए के अधिकारी स्तर के पदों पर शुरुआती बेसिक सैलरी लगभग 56100 रुपये प्रतिमाह या उससे ज्यादा हो सकती है. ग्रुप बी के पदों पर बेसिक वेतन  35,400 से 44,900 के बीच होता है. ग्रुप सी के क्लेरिकल और सहायक पदों पर शुरुआती बेसिक सैलरी लगभग 19,900 से 25,500 तक होती है. वहीं  ग्रुप डी के अटेंडेंट और सहायक कैटेगरी के पदों पर शुरुआती बेसिक सैलरी करीब 18,000 रुपये प्रतिमाह होती है. इसके अलावा सरकारी नियमों के अनुसार कर्मचारियों को महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ता और दूसरी सुविधाएं भी मिलती है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 31 Jul 2026 01:17 PM (IST)
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