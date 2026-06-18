हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षान्यूटन बने ‘महान पायलट’, ओडिशा की स्कूली किताबों में 1678 गलतियों से मचा बवाल

न्यूटन बने ‘महान पायलट’, ओडिशा की स्कूली किताबों में 1678 गलतियों से मचा बवाल

ओडिशा के सरकारी स्कूलों  में सत्र 2026 की क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक की किताबों में बड़ी चूक हुई है. इसमें 1678 गलतियां और न्यूटन को पायलट बना दिया गया है.

Reported By : रजनीकांत बिस्वाल, भुवनेश्वर |  Edited By: Rajni Upadhyay |  Updated at : 18 Jun 2026 05:13 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • पूर्व सीएम पटनायक ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया.

जिस किताब से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उसी में अगर वैज्ञानिक को पायलट और ऐतिहासिक स्थलों की गलत पहचान दी जाए तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है. ओडिशा के सरकारी स्कूलों की नई पाठ्यपुस्तकों में सैकड़ों गलतियां मिलने के बाद शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है.

ओडिशा में सरकारी स्कूलों के 2026-27 शैक्षणिक की नई किताबों पर विवाद हुआ है. राज्य में क्लास 1 से लेकर 8 तक की नई पुस्तकों में 1,678 गलतियां सामने आने के बाद विभाग ने कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. शिक्षकों की शिकायत के बाद सरकार ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति और ओडिशा करिकुलम फ्रेमवर्क के तहत तैयार की गई इन किताबों की स्कूल स्तर पर समीक्षा के दौरान कई कमियां आना सामने आई है. शिक्षकों ने बताया की पुस्तकों में स्पेलिंग मिस्टेक तथ्य और संदर्भ से जुड़ी बड़ी संख्या में गलतियां मौजूद है इसमें हद तो तब हो गई जब न्यूटन को वैज्ञानिक नहीं महान पायलट बताया गया.

सबसे ज्यादा विवाद किस गलती पर हुआ?

सबसे ज्यादा विवाद न्यूटन को वैज्ञानिक की जगह महान पायलट बताया गया. इसके अलावा कई तस्वीरें और ऐतिहासिक स्थलों की पहचान भी गलत तरीके से प्रकाशित की गई है.रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक विधानसभा की तस्वीर को ओडिशा विधानसभा बताया गया है जबकि हंपी मंदिर परिसर की तस्वीर को कोणार्क का सूर्य मंदिर बताया गया है.

यह भी पढ़ें - HPPSC Assistant Professor Recruitment 2026: हिमाचल में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका, हिमाचल लोक सेवा आयोग ने निकाली 373 पदों पर भर्ती

विज्ञान और भूगोल जैसे विषयों में भी मिली बड़ी चूक

विज्ञान और भूगोल से जुड़े कई उदाहरण में गलतियां मिला जहां कुछ जगह गेहूं को धान, तापमान को दबाव, और फूड वेब को फूड साइकिल बताया गया. वहीं नियमगिरि पहाड़ियों की लोकेशन और बरहमपुर की प्रशासनिक पहचान भी गलत बताई गई है.जिससे शिक्षकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

सरकार ने दिए जांच के आदेश

किताबों में लगातार गलतियां निकालने के बाद ओडिशा सरकार ने उसे उच्च स्तरीय जांच के आदेश जारी किए हैं सरकार यह अब यह पता लगाएगी की किताबों की तैयारी और प्रशासन प्रक्रिया में इतनी बड़ी संख्या में गलती कैसे रह गई इसके साथी विपक्ष ने इसे शिक्षा व्यवस्था की गंभीर लापरवाही बताया है.

नवीन पटनायक ने क्या कहा?

राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता नवीन पटनायक ने कहा कि सैकड़ों गलतियों का पता चलने से सरकार का लापरवाह और पूरी तरह से असंवेदनशील रवैया उजागर हुआ है. एक्स पर एक पोस्ट में पटनायक ने आरोप लगाया कि छात्रों को पहले ही पाठ्यपुस्तकें मिलने में देरी का सामना करना पड़ा था और जो किताबें आखिरकार उन्हें मिलीं तो उनमें ढेर सारी गलतियां थीं.

यह भी पढ़ें - UKSSSC Recruitment 2026: उत्तराखंड में 398 पदों पर निकली भर्ती, 22 जून से शुरू होंगे आवेदन

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनीकांत बिस्वाल, भुवनेश्वर

रजनीकांत बिस्वाल अनुभवी मीडिया प्रोफेशनल हैं. साल 2007 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. प्रमुख न्यूज़ चैनलों और एजेंसियों के साथ काम करते हुए रिपोर्टिंग और लेखन में दक्षता हासिल की है. एबीपी के लिए ओडिशा की खबरों पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता एवं जनसंचार में मास्टर डिग्री के साथ, सटीक और प्रभावी खबरें प्रस्तुत करना विशेषता है. क्रिकेट खेलने में खास रुचि रखते हैं.
Read More
Published at : 18 Jun 2026 05:13 PM (IST)
Tags :
Education Odisha Textbook Error Newton Pilot Mistake
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
न्यूटन बने ‘महान पायलट’, ओडिशा की स्कूली किताबों में 1678 गलतियों से मचा बवाल
न्यूटन बने ‘महान पायलट’, ओडिशा की स्कूली किताबों में 1678 गलतियों से मचा बवाल
शिक्षा
NEET UG 2026: दबाव महसूस हो रहा हो तो... NEET री-एग्जाम से पहले NTA ने कह दी बड़ी बात, छात्रों को दिया संदेश
दबाव महसूस हो रहा हो तो... NEET री-एग्जाम से पहले NTA ने कह दी बड़ी बात, छात्रों को दिया संदेश
शिक्षा
CBSE आंसर बुक विवाद में कंपनी की सफाई, डेटा लीक और तकनीकी खामी से किया इनकार
CBSE आंसर बुक विवाद में कंपनी की सफाई, डेटा लीक और तकनीकी खामी से किया इनकार
शिक्षा
HPPSC Assistant Professor Recruitment 2026: हिमाचल में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका, हिमाचल लोक सेवा आयोग ने निकाली 373 पदों पर भर्ती
हिमाचल में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका, हिमाचल लोक सेवा आयोग ने निकाली 373 पदों पर भर्ती
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ टीजर से मचा धमाल, आमिर खान की आवाज ने बढ़ाया इमोशनल असर (18.06.26)
Jagadhatri:😯Maya ने Jagadhatri-Shivay के सामने रखी बड़ी शर्त, शादीशुदा होने का सबूत देने को कहा #sbs
Nitin Gadkari ने Sign की E100 File! क्या 100% Ethanol Cars Practical हैं? #nitingadkari #autolive
US-Iran Peace Deal: पेट्रोल -डीजल के साथ क्या-क्या सस्ता होने वाला है? आम आदमी की चांदी! |ABPLIVE
Sansani | Crime News: नकली दुल्हन की फैक्ट्री ! | UP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
देश में सस्ता होगा डीजल-पेट्रोल? ईरान-अमेरिका पीस डील के बाद भारत सरकार ने जारी किया बयान
देश में सस्ता होगा डीजल-पेट्रोल? ईरान-अमेरिका पीस डील के बाद भारत सरकार ने जारी किया बयान
बिहार
तेज प्रताप के खिलाफ कोर्ट पहुंचे अनुष्का के भाई आकाश यादव, लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम आया
तेज प्रताप के खिलाफ कोर्ट पहुंचे अनुष्का के भाई आकाश यादव, लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम आया
क्रिकेट
स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली खिलाड़ी बनी, पुरुष क्रिकेटर तो कोसों दूर
स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली खिलाड़ी बनी, पुरुष क्रिकेटर तो कोसों दूर
विश्व
Iran US Deal: अमेरिका-ईरान डील से नेतन्याहू की मुसीबत, खुश नहीं इजरायली, सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा
अमेरिका-ईरान डील से नेतन्याहू की मुसीबत, खुश नहीं इजरायली, सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा
साउथ सिनेमा
मोहनलाल की 'दृश्यम 3' ने दुनियाभर में मचाया तहलका, 28वें दिन 'मंजुम्मेल बॉयज' को दी मात, बना डाला ये तगड़ा रिकॉर्ड
'दृश्यम 3' ने दुनियाभर में मचाया तहलका, 28वें दिन 'मंजुम्मेल बॉयज' को दी मात, बना डाला ये तगड़ा रिकॉर्ड
विश्व
Explained: US-ईरान शांति समझौते में सबसे अहम शर्त 'परमाणु बम नहीं बनाना' क्यों? आखिर ट्रंप को किस बात का डर
US-ईरान शांति समझौते में सबसे अहम शर्त 'परमाणु बम नहीं बनाना' क्यों? ट्रंप को किस बात का डर
इंडिया
चंद्रबाबू नायडू से क्यों भिड़े शशि थरूर? ड्राइवर की सैलरी से समझाया पूरा गणित, बोले- 'ये मत भूलिए...'
चंद्रबाबू नायडू से क्यों भिड़े शशि थरूर? ड्राइवर की सैलरी से समझाया पूरा गणित, बोले- 'ये मत भूलिए...'
ट्रेंडिंग
Fariha Farrukh Viral Video: इन मोहतरमा को बिरयानी और मटन से आती है घिन्न, जानिए कौन हैं पाकिस्तान की ये वायरल गर्ल
इन मोहतरमा को बिरयानी और मटन से आती है घिन्न, जानिए कौन हैं पाकिस्तान की ये वायरल गर्ल
ABP NEWS
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
ABP NEWS
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
ABP NEWS
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
ABP NEWS
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Embed widget