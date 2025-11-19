मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट पदों पर भर्ती के लिए जारी आवेदन प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तुरंत आधिकारिक वेबसाइट mphc.gov.in पर जाकर अपना आवेदन पूरा करें संस्था ने उम्मीदवारों को राहत देते हुए आवेदन में सुधार का अवसर भी दिया है जिसके लिए 24 नवंबर से 26 नवंबर 2025 तक का समय तय किया गया है..

पदों का विवरण

इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 41 पद भरे जाएंगे इनमें सामान्य वर्ग के लिए 19 पद, अनुसूचित जाति के लिए 7, अनुसूचित जनजाति के लिए 9 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 6 पद निर्धारित किए गए हैं पदों का यह वितरण विभिन्न वर्गों के अनुसार समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से निर्धारित किया गया है..



योग्यता

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीसीए या बीएससी आईटी की डिग्री होनी आवश्यक है साथ ही अभ्यर्थी के शैक्षणिक परिणाम न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होने चाहिए यह योग्यता इसलिए तय की गई है ताकि चयनित उम्मीदवार तकनीकी कार्यों को कुशलतापूर्वक पूरा कर सकें.

आयु सीमा

इस पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए, राज्य सरकार के नियमों के अनुसार एससी, एसटी, ओबीसी जैसे आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को आयु सीमा में अतिरिक्त छूट भी प्रदान की जाएगी.



चयन की प्रक्रिया

उम्मीदवारों के चयन के लिए तीन चरण निर्धारित किए गए हैं..

ऑनलाइन प्रारंभिक स्क्रीनिंग- जिसमें अभ्यर्थियों के कंप्यूटर ज्ञान और बुनियादी योग्यता का परीक्षण होगा.

प्रैक्टिकल टेस्ट- जिसके माध्यम से उम्मीदवारों की वास्तविक कार्य क्षमता को परखा जाएगा.

अंतिम चरण में इंटरव्यू -जिसके आधार पर अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी.

आवेदन शुल्क

सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 943 रुपए निर्धारित किया गया है ओबीसी, एससी और एसटी श्रेणी के लिए शुल्क 743 रुपए रखा गया है.

कितना होगा वेतन

चयनित उम्मीदवारों को छठवें वेतन आयोग के तहत 5200 से 20200 रुपए के वेतन दिया जाएगा इसके साथ ही 2400 रुपए का ग्रेड पे भी प्रदान किया जाएगा इस वेतन संरचना के चलते यह नौकरी आर्थिक रूप से आकर्षक मानी जा रही है..

कैसे करें आवेदन

