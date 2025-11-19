हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीडेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट भर्ती का आज लास्ट मौका, 35 वर्ष तक के उम्मीदवार भी कर सकते हैं आवेदन जानें कैसे

डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट भर्ती का आज लास्ट मौका, 35 वर्ष तक के उम्मीदवार भी कर सकते हैं आवेदन जानें कैसे

एमपी हाईकोर्ट में डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट के 41 पदों पर भर्ती के लिए आज आखिरी मौका है योग्य उम्मीदवार mphc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं....

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 19 Nov 2025 01:54 PM (IST)
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट पदों पर भर्ती के लिए जारी आवेदन प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तुरंत आधिकारिक वेबसाइट mphc.gov.in पर जाकर अपना आवेदन पूरा करें संस्था ने उम्मीदवारों को राहत देते हुए आवेदन में सुधार का अवसर भी दिया है जिसके लिए 24 नवंबर से 26 नवंबर 2025 तक का समय तय किया गया है..

 पदों का विवरण

इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 41 पद भरे जाएंगे इनमें सामान्य वर्ग के लिए 19 पद, अनुसूचित जाति के लिए 7, अनुसूचित जनजाति के लिए 9 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 6 पद निर्धारित किए गए हैं पदों का यह वितरण विभिन्न वर्गों के अनुसार समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से निर्धारित किया गया है..

योग्यता

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीसीए या बीएससी आईटी की डिग्री होनी आवश्यक है साथ ही अभ्यर्थी के शैक्षणिक परिणाम न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होने चाहिए यह योग्यता इसलिए तय की गई है ताकि चयनित उम्मीदवार तकनीकी कार्यों को कुशलतापूर्वक पूरा कर सकें.

आयु सीमा

इस पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए, राज्य सरकार के नियमों के अनुसार एससी, एसटी, ओबीसी जैसे आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को आयु सीमा में अतिरिक्त छूट भी प्रदान की जाएगी.

चयन की प्रक्रिया

उम्मीदवारों के चयन के लिए तीन चरण निर्धारित किए गए हैं.. 

  • ऑनलाइन प्रारंभिक स्क्रीनिंग- जिसमें अभ्यर्थियों के कंप्यूटर ज्ञान और बुनियादी योग्यता का परीक्षण होगा.
  • प्रैक्टिकल टेस्ट- जिसके माध्यम से उम्मीदवारों की वास्तविक कार्य क्षमता को परखा जाएगा.
  •  अंतिम चरण में इंटरव्यू -जिसके आधार पर अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी.

यह भी पढ़ें - राजस्थान में मिल रही बिना एग्जाम के सरकारी नौकरी, 40 तक उम्र वाले कर सकते हैं आवेदन; पढ़ें डिटेल्स

आवेदन शुल्क
सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 943 रुपए निर्धारित किया गया है ओबीसी, एससी और एसटी श्रेणी के लिए शुल्क 743 रुपए रखा गया है.

कितना होगा वेतन

चयनित उम्मीदवारों को छठवें वेतन आयोग के तहत 5200 से 20200 रुपए के वेतन दिया जाएगा इसके साथ ही 2400 रुपए का ग्रेड पे भी प्रदान किया जाएगा इस वेतन संरचना के चलते यह नौकरी आर्थिक रूप से आकर्षक मानी जा रही है..

कैसे करें आवेदन

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 19 Nov 2025 01:44 PM (IST)
Tags :
JOB Data Processing Assistant Recruitment 2025 MPHC Vacancy
