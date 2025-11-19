राजस्थान में मिल रही बिना एग्जाम के सरकारी नौकरी, 40 तक उम्र वाले कर सकते हैं आवेदन; पढ़ें डिटेल्स

इस भर्ती में जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के 27 और जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर के 73 पद शामिल हैं. JSO के लिए उम्मीदवारों के पास केमिस्ट्री, मृदा विज्ञान या पर्यावरण विज्ञान में MSc डिग्री होना जरूरी है. वहीं JEE के लिए BE, BTech, MTech या ME की डिग्री अनिवार्य है.