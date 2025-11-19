हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राजस्थान में मिल रही बिना एग्जाम के सरकारी नौकरी, 40 तक उम्र वाले कर सकते हैं आवेदन; पढ़ें डिटेल्स

राजस्थान में मिल रही बिना एग्जाम के सरकारी नौकरी, 40 तक उम्र वाले कर सकते हैं आवेदन; पढ़ें डिटेल्स

राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने JSO और JEE के 100 पदों पर भर्ती शुरू की है. जिसमें साइंस और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 19 Nov 2025 11:15 AM (IST)
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने JSO और JEE के 100 पदों पर भर्ती शुरू की है. जिसमें साइंस और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (RSPCB) ने जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर (JSO) और जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर (JEE) के 100 पदों पर भर्ती का बड़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.

अगर आप साइंस या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और पर्यावरण से जुड़े क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, तो यह आपके लिए एक बेहतरीन मौका है. उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट environment.rajasthan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
अगर आप साइंस या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और पर्यावरण से जुड़े क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, तो यह आपके लिए एक बेहतरीन मौका है. उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट environment.rajasthan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
इस भर्ती में जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के 27 और जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर के 73 पद शामिल हैं. JSO के लिए उम्मीदवारों के पास केमिस्ट्री, मृदा विज्ञान या पर्यावरण विज्ञान में MSc डिग्री होना जरूरी है. वहीं JEE के लिए BE, BTech, MTech या ME की डिग्री अनिवार्य है.
इस भर्ती में जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के 27 और जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर के 73 पद शामिल हैं. JSO के लिए उम्मीदवारों के पास केमिस्ट्री, मृदा विज्ञान या पर्यावरण विज्ञान में MSc डिग्री होना जरूरी है. वहीं JEE के लिए BE, BTech, MTech या ME की डिग्री अनिवार्य है.
आयु सीमा 1 जनवरी 2026 के आधार पर तय की गई है. सामान्य तौर पर उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए, लेकिन राजस्थान के SC, ST, OBC और महिलाओं को अधिकतम 5 से 10 साल तक की छूट मिलेगी.
आयु सीमा 1 जनवरी 2026 के आधार पर तय की गई है. सामान्य तौर पर उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए, लेकिन राजस्थान के SC, ST, OBC और महिलाओं को अधिकतम 5 से 10 साल तक की छूट मिलेगी.
आवेदन शुल्क श्रेणी के अनुसार तय किया गया है. जनरल और क्रीमी लेयर OBC/MBC के लिए 1400, नॉन क्रीमी लेयर OBC/MBC और EWS के लिए 1200, जबकि SC, ST और PWD उम्मीदवारों के लिए फी 1000 रखी गई है.
आवेदन शुल्क श्रेणी के अनुसार तय किया गया है. जनरल और क्रीमी लेयर OBC/MBC के लिए 1400, नॉन क्रीमी लेयर OBC/MBC और EWS के लिए 1200, जबकि SC, ST और PWD उम्मीदवारों के लिए फी 1000 रखी गई है.
चयन प्रक्रिया पूरी तरह लिखित परीक्षा पर आधारित होगी. परीक्षा में कुल 75 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा और गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा. परीक्षा समय 1 घंटे 30 मिनट रहेगा.
चयन प्रक्रिया पूरी तरह लिखित परीक्षा पर आधारित होगी. परीक्षा में कुल 75 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा और गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा. परीक्षा समय 1 घंटे 30 मिनट रहेगा.
उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें, मांगी गई जानकारी भरें, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, फीस जमा करें और फॉर्म सबमिट कर दें. आवेदन का प्रिंट आउट संभालकर रखना न भूलें.
उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें, मांगी गई जानकारी भरें, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, फीस जमा करें और फॉर्म सबमिट कर दें. आवेदन का प्रिंट आउट संभालकर रखना न भूलें.
Published at : 19 Nov 2025 11:15 AM (IST)
Embed widget