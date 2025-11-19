एक्सप्लोरर
राजस्थान में मिल रही बिना एग्जाम के सरकारी नौकरी, 40 तक उम्र वाले कर सकते हैं आवेदन; पढ़ें डिटेल्स
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने JSO और JEE के 100 पदों पर भर्ती शुरू की है. जिसमें साइंस और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (RSPCB) ने जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर (JSO) और जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर (JEE) के 100 पदों पर भर्ती का बड़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.
Published at : 19 Nov 2025 11:15 AM (IST)
