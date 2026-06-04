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हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीCISF Vacancy 2026: ASI पैरामेडिकल पदों पर आवेदन 8 जून से शुरू,जानें कौन कर सकता है अप्लाई?

CISF Vacancy 2026: ASI पैरामेडिकल पदों पर आवेदन 8 जून से शुरू,जानें कौन कर सकता है अप्लाई?

CISF ने फार्मासिस्ट, एक्स रे टेक्नीशियन और लैब टेक्नीशियन समेत कई पैरामेडिकल पदों पर भर्ती जारी, इच्छुक उम्मीदवार 7 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.जानें भर्ती से जुड़ी जरूरी जानकारी.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 04 Jun 2026 07:24 PM (IST)
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अगर आप मेडिकल या पैरामेडिकल क्षेत्र से जुड़े हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एक शानदार मौका आया है. CISF ने पैरामेडिकल स्टाफ के अलग-अलग पदों पर भर्ती जारी की है. इस भर्ती के तहत फार्मासिस्ट, एक्स रे टेक्नीशियन और लैब टेक्नीशियन जैसे पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी.इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 8 जून 2026 से 7 जुलाई 2026 तक तय की गई है.इसलिए जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं. वह आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

किन पदों पर होगी भर्ती?

CISF की इस भर्ती में एएसआई फार्मासिस्ट, एएसआई एक्स रे टेकनीशियन और एएसआई लैब टेकनीशियन जैसे पद शामिल हैं. इन पदों के लिए उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में डिप्लोमा या आवश्यक तकनीकी योग्यता होना जरूरी है. भर्ती के जरिए चयनित उम्मीदवारों को CISF की विभिन्न इकाइयों में तैनात किया जाएगा.

योग्यता क्या है?
एएसआई फार्मासिस्ट पद के लिए उम्मीदवार के पास फार्मेसी में डिप्लोमा होना चाहिए. एएसआई एक्स रे टेकनीशियन पद के लिए रेडियोग्राफी में दो साल का डिप्लोमा जरूरी है.
वहीं एएसआई लैब टेकनीशियन पद के लिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी यानी MLT में डिप्लोमा होना आवश्यक है. 

उम्र सीमा
इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की आयु 18 साल से  28 साल तक रखी गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र सीमा में छूट भी मिलेगी.

आवेदन शुल्क कितना देना होगा
सामान्य वर्ग, ओबीसी और EWS वर्ग के उम्मीदवारों को 100 रुपये आवेदन शुल्क जमा करना होगा.वहीं एससी, एसटी, महिला उम्मीदवारों और पूर्व सैनिकों को आवेदन शुल्क नहीं देना होगा. शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा.

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चयन कैसे होगा
उम्मीदवारों का चयन कई चरणों के जरिए किया जाएगा. सबसे पहले लिखित परीक्षा आयोजित होगी. इसके बाद सफल उम्मीदवारों को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा.अगले चरण में दस्तावेजों की जांच और बेसिक वोकेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा. सभी चरणों में सफल होने वाले उम्मीदवारों का मेडिकल परीक्षण किया जाएगा. इसके बाद अंतिम मेरिट सूची जारी की जाएगी.

कैसे करें आवेदन

  • सबसे पहले CISF की आधिकारिक वेबसाइट cisfrectt.cisf.gov.in⁠ पर जाएं.
  • CISF Paramedical Recruitment 2026 लिंक पर क्लिक करें.
  • New Registration पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करें.
  • रजिस्ट्रेशन के बाद User ID और Password की मदद से लॉगिन करें.
  • सभी जरूरी जानकारी सही-सही भरें और सही साइज में डॉक्यूमेंट अपलोड करें.
  • फॉर्म भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 04 Jun 2026 07:24 PM (IST)
Tags :
Education JOB CISF Paramedical Recruitment 2026 CISF Recruitment 2026
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