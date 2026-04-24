पंजाब एंड सिंध बैंक में सिक्योरिटी मैनेजर की भर्ती, मिलेगी तगड़ी सैलरी; जल्दी करें आवेदन

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom स्नातक डिग्री और 5 साल के अनुभव वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

पंजाब एंड सिंध बैंक ने सिक्योरिटी मैनेजर के 27 पदों पर भर्ती निकाली है. इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 5 मई तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं. खास बात यह है कि इस नौकरी में अच्छी सैलरी के साथ कई तरह के भत्ते भी मिलेंगे.

इस भर्ती के लिए आवेदन 15 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं. उम्मीदवारों के पास फॉर्म भरने के लिए ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि अंतिम तारीख 5 मई तय की गई है. ऐसे में जो भी उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें आखिरी तारीख का इंतजार करने की बजाय जल्द से जल्द फॉर्म भर देना चाहिए ताकि किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके.

जरूरी शैक्षिक योग्यता

अगर आप इस नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है. इसके साथ ही संबंधित क्षेत्र में कम से कम 5 साल का अनुभव भी होना चाहिए. यानी यह भर्ती फ्रेशर्स के लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए है जो पहले से इस फील्ड में काम कर चुके हैं.

उम्र सीमा

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की उम्र कम से कम 23 साल और ज्यादा से ज्यादा 35 साल होनी चाहिए. हालांकि, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट दी जाएगी, जिससे उन्हें आवेदन करने में सुविधा मिलेगी.

कितना लगेगा आवेदन शुल्क?

फॉर्म भरने के लिए अलग-अलग वर्ग के उम्मीदवारों को अलग-अलग शुल्क देना होगा. SC और ST वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये रखा गया है, जबकि सामान्य, OBC और EWS वर्ग के उम्मीदवारों को 850 रुपये फीस देनी होगी.

कितनी सैलरी मिलेगी?

इस नौकरी की सबसे बड़ी खासियत इसकी सैलरी है. चयन होने के बाद उम्मीदवारों को हर महीने 64,820 रुपये से लेकर 93,960 रुपये तक वेतन मिलेगा. इसके अलावा बैंक की तरफ से अन्य भत्ते और सुविधाएं भी दी जाएंगी.

चयन कैसे होगा

इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन दो चरणों में किया जाएगा. पहले चरण में लिखित परीक्षा होगी, जिसमें उम्मीदवारों की योग्यता को परखा जाएगा. इसके बाद जो उम्मीदवार परीक्षा पास करेंगे, उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. दोनों चरणों में प्रदर्शन के आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा.

आवेदन कैसे करें

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को पंजाब एंड सिंध बैंक की आधिकारिक वेबसाइट punjabandsind.bank.in पर जाना होगा. वहां “Apply Online” के लिंक पर क्लिक करके अपनी जानकारी भरनी होगी. इसके बाद जरूरी दस्तावेज अपलोड करें, आवेदन शुल्क जमा करें और फॉर्म सब्मिट कर दें. अंत में फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर अपने पास रख लें.

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