हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UP Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाIndia Monsoon 2026: 'देश में जल्दी दस्तक देगा मानसून, वक्त से पहले बारिश...', IMD की बड़ी भविष्यवाणी, बता दी तारीख

India Monsoon 2026: 'देश में जल्दी दस्तक देगा मानसून, वक्त से पहले बारिश...', IMD की बड़ी भविष्यवाणी, बता दी तारीख

India Monsoon 2026: देश में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच राहत की खबर सामने आई है. इस साल मानसून सामान्य से पहले आ सकता है. इसका सबसे बड़ा असर दक्षिण के राज्यों में देखने को मिलेगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 24 Apr 2026 02:04 PM (IST)
Preferred Sources

देश के ज्यादातर हिस्सों में अप्रैल के महीने से ही तेज गर्मी हो रही है. इस वजह से लोग काफी परेशान है. उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के कई इलाकों में तापमान 43 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. भारत मौसम विभाग यानी IMD ने भी आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ने की चेतावनी दी है. हालांकि, इस कड़ी गर्मी के बीच एक राहत भरी खबर भी सामने आई है. मौसम से जुड़े नए अनुमान बता रहे हैं कि इस साल दक्षिण-पश्चिम मानसून सामान्य समय से पहले आ सकता है. इससे मई के आखिर तक दक्षिण भारत के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हो सकती है.

यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम-रेंज वेदर फोरकास्ट यानी ECMWF के अनुसार, मानसून की शुरुआत जल्दी होने के संकेत मिल रहे हैं. पिछले साल 2025 में भी अनुमान था कि केरल में मानसून 27 से 29 मई के बीच पहुंचेगा, लेकिन वह उससे पहले ही आगे बढ़ गया था. इसी तरह इस बार भी संकेत मिल रहे हैं कि मानसून तय समय से पहले आ सकता है. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मानसून सबसे पहले पहुंचता है. इस बार अनुमान है कि 18 से 25 मई के बीच यहां मानसून की शुरुआत हो सकती है. अभी मौसम मॉडल दिखा रहे हैं कि हिंद महासागर से आने वाली नमी भरी हवाएं तेज हो रही हैं, जो बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के ऊपर बन रही हैं. इन हवाओं की वजह से उस समय इन इलाकों में सामान्य से 30 से 60 मिलीमीटर ज्यादा बारिश हो सकती है.

ये भी पढ़ें: 'खुशी हुई....', SIR के बीच बंगाल की बंपर वोटिंग पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत का कमेंट, ममता सरकार की याचिका पर चल रही थी सुनवाई

कैसे बनता है ट्रॉपिकल सिस्टम?

अंडमान के उत्तर में एक ट्रॉपिकल सिस्टम बनने की 20 से 40 प्रतिशत संभावना भी जताई गई है. ऐसे सिस्टम आम तौर पर मानसून को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, क्योंकि वे ज्यादा नमी खींचते हैं और बारिश की प्रक्रिया को तेज करते हैं. इसके बाद 25 मई से 1 जून के बीच मानसून के और आगे बढ़ने का अनुमान है. इस दौरान दक्षिण-पूर्व अरब सागर के ऊपर तेज पश्चिमी हवाएं चल सकती हैं, जो नमी को सीधे भारत के दक्षिण-पश्चिमी तट की ओर ले जाएंगी. इससे केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्सों में सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है.

दक्षिण भारत के लिए अहम खबर

दक्षिण भारत के लिए यह खबर काफी अहम है, क्योंकि यहां के कई इलाके खेती और पानी के लिए मानसून पर निर्भर हैं. अगर बारिश जल्दी होती है तो लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी और खेती का काम भी समय पर शुरू हो सकेगा. मौसम पर असर डालने वाले कुछ बड़े कारण भी इस बार मानसून के पक्ष में नजर आ रहे हैं. इनमें एक है इंडियन ओशन डाइपोल यानी IOD. जब हिंद महासागर के पश्चिमी हिस्से का पानी पूर्वी हिस्से से ज्यादा गर्म होता है तो इसे पॉजिटिव IOD कहा जाता है. ऐसी स्थिति में भारत की ओर ज्यादा नमी आती है और मानसून आम तौर पर मजबूत होता है. इस बार अनुमान है कि IOD मानसून के पक्ष में रह सकता है.

तेज गर्मी का असर मानसून पर

इस साल की शुरुआत में पड़ी तेज गर्मी का भी असर मानसून पर पड़ सकता है. ज्यादा गर्मी की वजह से समुद्र से आने वाली हवाएं पहले सक्रिय हो सकती हैं, जिससे मानसून जल्दी आने की संभावना बढ़ जाती है. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगर समुद्र और वातावरण की स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं होता तो मानसून 25 मई के आसपास भारत में दस्तक दे सकता है. अभी तक के संकेत यही बताते हैं कि इस साल मानसून सामान्य से पहले आ सकता है. हालांकि अभी देश के कई हिस्सों में गर्मी से राहत नहीं मिली है, लेकिन अगर ये अनुमान सही साबित होते हैं, तो आने वाले दिनों में दक्षिण भारत के लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है.

ये भी पढ़ें: 'मस्जिद में गर्भगृह नहीं, घर में नमाज पढेंगी तो भी...', मस्जिद में महिलाओं की एंट्री पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की SC में दलील

Published at : 24 Apr 2026 02:04 PM (IST)
Tags :
Kerala IMD India Monsoon 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
India Monsoon 2026: 'देश में जल्दी दस्तक देगा मानसून, वक्त से पहले बारिश...', IMD की बड़ी भविष्यवाणी, बता दी तारीख
'देश में जल्दी दस्तक देगा मानसून, वक्त से पहले बारिश...', IMD की बड़ी भविष्यवाणी, बता दी तारीख
इंडिया
'खुशी हुई', SIR के बीच बंगाल की बंपर वोटिंग पर चीफ जस्टिस का कमेंट, तुरंत बोले TMC के वकील- वोंटिग इसलिए बढ़ी क्योंकि...
'खुशी हुई', SIR के बीच बंगाल की बंपर वोटिंग पर चीफ जस्टिस का कमेंट
इंडिया
इफ्तिखार अहमद की नाव में बैठकर पीएम मोदी ने किया फोटोशूट, सामने आया मालिक, बोला- 'हमें 5 मिनट पहले ही...'
इफ्तिखार अहमद की नाव में बैठकर पीएम मोदी ने किया फोटोशूट, सामने आया मालिक, बोला- 'हमें 5 मिनट पहले ही...'
इंडिया
Explained: तमिलनाडु में 85% वोटिंग से 'थलापति' का रास्ता साफ! क्या MGR और जयललिता के बाद विजय को मिलेगी सत्ता?
तमिलनाडु में 85% वोटिंग से 'थलापति' का रास्ता साफ! MGR और जयललिता की तरह विजय को मिलेगी सत्ता?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दरिंदे नौकर का 'लास्ट हॉरर'! | Delhi Crime
West Bengal 2026 Phase 1 Voting: दीदी का कमाल...या PM Modi का धमाल? | TMC Vs BJP | Breaking
Chitra Tripathi: Battle of West Bengal का Winner कौन? | Mamata Banerjee | TMC Vs BJP | Janhit |
Pratima Mishra: बंगाल चुनाव में हिंसा की 'बिग पिक्चर' | West Bengal Phase 1 Voting | BJP | TMC
Iran Vs US-Israel War:'ईरान को सबसे ज्यादा दर्द देने वाली जगह पर चोट'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इफ्तिखार अहमद की नाव में बैठकर पीएम मोदी ने किया फोटोशूट, सामने आया मालिक, बोला- 'हमें 5 मिनट पहले ही...'
इफ्तिखार अहमद की नाव में बैठकर पीएम मोदी ने किया फोटोशूट, सामने आया मालिक, बोला- 'हमें 5 मिनट पहले ही...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: अखिलेश यादव का गंभीर आरोप, कहा- बीजेपी की लखनऊ पदयात्रा में आई महिलाओं को सड़ा खाना खिलाया
अखिलेश यादव का गंभीर आरोप, कहा- बीजेपी की लखनऊ पदयात्रा में आई महिलाओं को सड़ा खाना खिलाया
विश्व
'ट्रंप क्या जंग में निकालेंगे न्यूक्लियर मिसाइल? बोले- 'समय तेजी से बीत रहा है, मैं परमाणु हथियार का इस्तेमाल...'
'ट्रंप क्या जंग में निकालेंगे न्यूक्लियर मिसाइल? बोले- 'समय तेजी से बीत रहा है, मैं परमाणु हथियार का इस्तेमाल...'
बॉलीवुड
Lawrence of Punjab: 'लॉरेंस ऑफ पंजाब' की रिलीज पर सरकार ने लगाया बैन, Zee5 पर रिलीज होने वाली थी सीरीज
'लॉरेंस ऑफ पंजाब' की रिलीज पर सरकार ने लगाया बैन, Zee5 पर रिलीज होने वाली थी सीरीज
आईपीएल 2026
MI-CSK मैच के बाद कितनी बदली प्वाइंट्स टेबल? जानें किसके पास है ऑरेंज और पर्पल कैप
MI-CSK मैच के बाद कितनी बदली प्वाइंट्स टेबल? जानें किसके पास है ऑरेंज और पर्पल कैप
इंडिया
West Bengal Election: हाथ में DSLR कैमरा, आंखों पर काला चश्मा, बंगाल चुनाव के बीच नाव से पीएम मोदी ने हुगली में किया फोटोशूट
हाथ में DSLR कैमरा, आंखों पर काला चश्मा, बंगाल चुनाव के बीच नाव से पीएम मोदी ने हुगली में किया फोटोशूट
शिक्षा
GBU के नए सत्र में पांच कोर्सेज किए गए शामिल, 152 पाठ्यक्रम में 4 हजार छात्रों को मिलेगा दाखिला
GBU के नए सत्र में पांच कोर्सेज किए गए शामिल, 152 पाठ्यक्रम में 4 हजार छात्रों को मिलेगा दाखिला
लाइफस्टाइल
Back Pain Relief Diet: उम्र बढ़ने के साथ कमर में बढ़ गया है दर्द, डाइट में ये चीजें शामिल करें महिलाएं
उम्र बढ़ने के साथ कमर में बढ़ गया है दर्द, डाइट में ये चीजें शामिल करें महिलाएं
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Embed widget