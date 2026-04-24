तमिलनाडु में गुरुवार 23 अप्रैल, 2026 को विधानसभा चुनाव 2026 हुआ. इस चुनाव में आम लोगों से लेकर सेलेब्स ने भी जमकर हिस्सा लिया और अपना वोट सुनिश्चित किया. इसी बीच तमिल एक्ट्रेस अक्षया हरिहरन भी अपना वोट देने के लिए पोलिंग बूथ पहुंचीं तो उन्हें वहां पता चला कि उनके नाम पर पहले ही कोई वोट डाल चुका है. उन्होंने मामले की शिकायत कराने की बात कही साथ ही बताया कि उन्होंने वैकल्पिक वोट डाला, जिसके बाद उन्हें लग ही नहीं रहा कि उन्होंने वोट किया है.

अक्षया हरिहरन ने एक्स पर शेयर किया वीडियो

अक्षया हरिहरन ने तमिलनाडु चुनाव 2026 में हुई धोखेबाजी के बारे में अपने वीडियो में खुलासा किया. उन्होंने एक्स पर अपना एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने पूरा वाकया फैंस के साथ शेयर किया. इसमें वह बताती हैं, 'मैं यहां सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूं कि किसी और ने मेरे नाम पर वोट डाल दिया. यह सच में चौंकाने वाला है. मैं वेलाचेरी (तमिलनाडु) से हूं और मुझे मेरी वोट करने की पर्ची नहीं मिली. फिर ऑनलाइन जानकारी शेयर की गई कि मेरा पोलिंग बूथ अडियार में है. इसलिए मैं अडियार गई और एक घंटे तक इंतजार किया. लेकिन तब तक किसी और ने मेरा वोट डाल दिया था.'





अक्षया ने चुनाव में उनके साथ होने वाली धोखाधड़ी को लेकर आगे कहा, 'वहां एक 24 साल की महिला की दूसरी फोटो थी और उन्होंने उस पर फिंगरप्रिंट लगा दिए थे. मेरा सरनेम हरिहरन है, इसलिए कागज पर सब कुछ सही है, सिर्फ फोटो अलग हैं. उन्हें पहले ही जांच कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि कोई और मेरे नाम पर वोट कैसे डाल सकता है?'

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एक्ट्रेस ने वोटिंग पर उठाए सवाल

इतना ही नहीं, एक्ट्रेस अक्षया ने आगे वोटिंग पर भी सवाल उठाए और कहा, 'लंबे समय तक इंतजार के बाद आखिरकार मैंने अपना वोट डाला. लेकिन ये चुनौती वाला वोट था, मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा. मुझे यह सब ठीक नहीं लगा. क्योंकि यह सिर्फ एक कागज था और उन्होंने मेरे सामने इसे सील भी नहीं किया. भला ऐसी चीजें होने कैसे दी जा सकती हैं? मेरे सवालों के जवाब किसी के पास नहीं थे. यह वाकई निराशाजनक है कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं.

@ECISVEEP please spread the news and cast your ballot tender vote if this is the case and cancel the fake vote with a complaint pic.twitter.com/eu5xkYB1k9 — akshaya hariharan (@akshaya__31) April 23, 2026

अक्षया ने शिकायत दर्ज कराने की कही बात



इसके साथ ही अक्षया ने वकीलों से भी बात करने की बात कही. अभिनेत्री ने बताया कि उन्होंने इस मामले को लेकर कुछ वकीलों से भी बात की और इसलिए उन्होंने वैकल्पिक वोट डाला. अक्षया ने माना कि उन्होंने जो किया वह सही था, हालांकि अंत में अभिनेत्री ने अपने नजदीकी आरओ कार्यालय में शिकायत दर्ज कराने की भी बात कही.

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लग नहीं रहा है कि वोट किया है- अक्षया

अक्षया ने वीडियो के साथ ही अपने इंस्टाग्राम पर भी एक पोस्ट शेयर की है. उन्होंने इंस्टा स्टोरी पर अपनी फोटो शेयर करने के साथ ही लिखा, 'मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने सच में वोट दिया है. मशीन में वोट डालने जैसा अनुभव नहीं होता. बस एक कागज और एक लिफाफा है. फिर भी, मैं इससे बेहतर कुछ नहीं कर सकती थी. कृपया अपना वोट बर्बाद न करें. आपके पास अभी भी समय है.'

गौरतलब है कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में अक्षया के अलावा कई सेलेब्स को पोलिंग बूथ पर स्पॉट किया गया था. इसमें रजनीकांत, थलापति विजय, कमल हासन, श्रुति हासन, धनुष और थाला अजित कुमार जैसे स्टार्स के नाम शामिल हैं, जिन्होंने पोलिंग बूथ पहुंचकर मतदान किया.