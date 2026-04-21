हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीपटना हाईकोर्ट में कंप्यूटर ऑपरेशन कम टाइपिस्ट के लिए आवेदन शुरू, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?

पटना हाईकोर्ट में कंप्यूटर ऑपरेशन कम टाइपिस्ट के लिए आवेदन शुरू, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?

Patna High Court Recruitment 2026: पटना हाईकोर्ट ने 56 पद पर भर्ती निकाली है. जिनके लिए उम्मीदवार आधिकारिक साइट पर जाकर 16 मई तक आवेदन कर लें.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 21 Apr 2026 10:08 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • आवेदन शुल्क अलग-अलग पदों के लिए भिन्न है, ऑनलाइन आवेदन करें.

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है. पटना हाईकोर्ट ने नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के तहत कुल 56 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. खास बात यह है कि इसमें दो अलग-अलग तरह के पद शामिल हैं कंप्यूटर ऑपरेटर और डिस्ट्रिक्ट जज (जिला न्यायाधीश). इच्छुक उम्मीदवार तय डेट्स के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

पटना हाईकोर्ट भर्ती 2026 के तहत कुल 56 पद भरे जाएंगे. इनमें 48 पद कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए रखे गए हैं. 8 पद डिस्ट्रिक्ट जज के लिए निर्धारित हैं. दोनों पदों के लिए योग्यता, उम्र सीमा और चयन प्रक्रिया अलग-अलग रखी गई है.

शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए?

कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (Graduation) पास होना जरूरी है. साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए. उम्मीदवार को टाइपिंग का ज्ञान भी होना जरूरी है.

डिस्ट्रिक्ट जज के लिए इस पद के लिए वही योग्यता मान्य होगी, जो हाईकोर्ट की भर्ती में तय की जाती है. उम्मीदवार के पास वकील (Advocate) के रूप में तय वर्षों का अनुभव होना चाहिए.

उम्र सीमा क्या है?

कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए कम से कम उम्र 18 साल रखी गई है. जबकि आवेदन करने वाले उम्मीदवार की अधिकतम उम्र 37 साल तय की गई है.  डिस्ट्रिक्ट जज पोस्ट के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष तय की गई है. जबकि अधिकतम उम्र 50 वर्ष है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट दी जाएगी.

यह भी पढ़ें- ​WBBSE Madhyamik Result 2026: पश्चिम बंगाल बोर्ड इस दिन जारी करेगा 10वीं का रिजल्ट, जानें कैसे कर सकते हैं चेक

चयन प्रक्रिया कैसे होगी?

भर्ती प्रक्रिया कई चरणों में पूरी की जाएगी. जरूरत पड़ने पर प्रारंभिक परीक्षा (Pre Exam) ली जा सकती है. इसके बाद मुख्य परीक्षा या लिखित परीक्षा होगी. कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा. अंतिम चरण में इंटरव्यू और दस्तावेज जांच के बाद मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी.

आवेदन शुल्क कितना है?

कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए सामान्य, BC, EBC, EWS वर्ग के कैंडिडेट्स को 1100 रुपये देने होंगे. जबकि SC, ST और दिव्यांग उम्मीदवार को 550 रुपये का भुगतान करना होगा. डिस्ट्रिक्ट जज पद के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 1500 रुपये और SC, ST और अन्य आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट्स को 750 रुपये देने होंगे.

आवेदन कैसे करें?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read More
Published at : 21 Apr 2026 10:08 AM (IST)
Tags :
JObs Patna High Court Recruitment 2026 Patna High Court Vacancy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

नौकरी
पटना हाईकोर्ट में कंप्यूटर ऑपरेशन कम टाइपिस्ट के लिए आवेदन शुरू, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?
पटना हाईकोर्ट में कंप्यूटर ऑपरेशन कम टाइपिस्ट के लिए आवेदन शुरू, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?
नौकरी
यूपी में जल्द शुरू होने वाली है आंगनवाड़ी भर्ती, 12वीं पास महिलाओं के लिए शानदार मौका
यूपी में जल्द शुरू होने वाली है आंगनवाड़ी भर्ती, 12वीं पास महिलाओं के लिए शानदार मौका
नौकरी
69 हजार चाहिए सैलरी तो तुरंत करें इस भर्ती के लिए अप्लाई, 10वीं पास कर सकते हैं आवेदन
69 हजार चाहिए सैलरी तो तुरंत करें इस भर्ती के लिए अप्लाई, 10वीं पास कर सकते हैं आवेदन
नौकरी
CRPF Constable Recruitment 2026: CRPF में 10वीं पास युवाओं के लिए 9,195 पदों पर सुनहरा मौका, आवेदन कल से शुरू
CRPF में 10वीं पास युवाओं के लिए 9,195 पदों पर सुनहरा मौका, आवेदन कल से शुरू
Advertisement

वीडियोज

Bollywood: क्या कपूर खानदान में फिर आएगी खुशखबरी? | Khabar Filmy Hain | Alia Bhatt
Sansani: इंटरनेशनल मंच पर... ट्रंप को खुला चैलेंज ! | Iran-israel war update
Chitra Tripathi: ईरान का 'मालिक' कौन? | Trump | Hormuz | China | Netanyahu | Breaking
Prayagraj Viral Video: क्या रसूख के नशे में चूर इन थार सवारों पर लगेगी लगाम? | UP | Breaking
Pratima Mishra: शांति का शिप डूबा, होर्मुज में संकट गहराया! | Bharat Ki Baat | Iran US Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कृपाण, चाकू और गन.... जर्मनी के गुरुद्वारे में हुई खूनी झड़प में 11 लोग घायल, क्या है पूरा मामला
कृपाण, चाकू और गन.... जर्मनी के गुरुद्वारे में हुई खूनी झड़प में 11 लोग घायल, क्या है पूरा मामला
बिहार
बिहार में भीषण गर्मी से लोग परेशान, पटना में स्कूलों का बदला समय, DM ने जारी किया निर्देश
बिहार में भीषण गर्मी से लोग परेशान, पटना में स्कूलों का बदला समय, DM ने जारी किया निर्देश
विश्व
नेपाल ने भारतीयों को दिया तगड़ा झटका, कस्टम ड्यूटी बढ़ाई, अब इतने रुपए से ज्यादा पर भरना पड़ेगा टैक्स
नेपाल ने भारतीयों को दिया तगड़ा झटका, कस्टम ड्यूटी बढ़ाई, अब इतने रुपए से ज्यादा पर भरना पड़ेगा टैक्स
क्रिकेट
Tilak Varma Century: सबसे तेज शतक... तिलक वर्मा ने रचा इतिहास; 101 रन बनाकर इन रिकॉर्ड्स की उड़ाई धज्जियां
सबसे तेज शतक... तिलक वर्मा ने रचा इतिहास; 101 रन बनाकर इन रिकॉर्ड्स की उड़ाई धज्जियां
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 BO Day 33: 'भूत बंगला' के आगे भी ‘धुरंधर 2’ का क्रेज नहीं हो रहा कम, 5वें मंडे छाप डालें करोड़ों, होश उड़ा देगा 33 दिनों का कलेक्शन
'भूत बंगला' के आगे भी ‘धुरंधर 2’ का क्रेज नहीं हो रहा कम, 5वें मंडे छाप डालें करोड़ों
विश्व
Iran-US War: जंग रुकवाएगा रूस! ईरान को बड़ा ऑफर! पुतिन के मंत्री और अराघची के बीच फोन पर हुई बात, जानें
जंग रुकवाएगा रूस! ईरान को बड़ा ऑफर! पुतिन के मंत्री और अराघची के बीच फोन पर हुई बात, जानें
टेक्नोलॉजी
SBI ग्राहक सावधान! ये खतरनाक मैसेज मिनटों में खाली कर देगा अकाउंट, ऐसे बचें इस ऑनलाइन स्कैम से
SBI ग्राहक सावधान! ये खतरनाक मैसेज मिनटों में खाली कर देगा अकाउंट, ऐसे बचें इस ऑनलाइन स्कैम से
ट्रैवल
Jammu-Kashmir Pahalgam Baisaran Valley Tourism : क्या अब बैसरन घाटी नहीं जा सकते टूरिस्ट, जानें पहलगाम हमले के एक साल बाद कैसे हैं हालात?
क्या अब बैसरन घाटी नहीं जा सकते टूरिस्ट, जानें पहलगाम हमले के एक साल बाद कैसे हैं हालात?
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Embed widget