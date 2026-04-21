पटना हाईकोर्ट में कंप्यूटर ऑपरेशन कम टाइपिस्ट के लिए आवेदन शुरू, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आवेदन शुल्क अलग-अलग पदों के लिए भिन्न है, ऑनलाइन आवेदन करें.

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है. पटना हाईकोर्ट ने नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के तहत कुल 56 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. खास बात यह है कि इसमें दो अलग-अलग तरह के पद शामिल हैं कंप्यूटर ऑपरेटर और डिस्ट्रिक्ट जज (जिला न्यायाधीश). इच्छुक उम्मीदवार तय डेट्स के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

पटना हाईकोर्ट भर्ती 2026 के तहत कुल 56 पद भरे जाएंगे. इनमें 48 पद कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए रखे गए हैं. 8 पद डिस्ट्रिक्ट जज के लिए निर्धारित हैं. दोनों पदों के लिए योग्यता, उम्र सीमा और चयन प्रक्रिया अलग-अलग रखी गई है.

शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए?

कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (Graduation) पास होना जरूरी है. साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए. उम्मीदवार को टाइपिंग का ज्ञान भी होना जरूरी है.

डिस्ट्रिक्ट जज के लिए इस पद के लिए वही योग्यता मान्य होगी, जो हाईकोर्ट की भर्ती में तय की जाती है. उम्मीदवार के पास वकील (Advocate) के रूप में तय वर्षों का अनुभव होना चाहिए.

उम्र सीमा क्या है?

कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए कम से कम उम्र 18 साल रखी गई है. जबकि आवेदन करने वाले उम्मीदवार की अधिकतम उम्र 37 साल तय की गई है. डिस्ट्रिक्ट जज पोस्ट के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष तय की गई है. जबकि अधिकतम उम्र 50 वर्ष है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट दी जाएगी.

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चयन प्रक्रिया कैसे होगी?

भर्ती प्रक्रिया कई चरणों में पूरी की जाएगी. जरूरत पड़ने पर प्रारंभिक परीक्षा (Pre Exam) ली जा सकती है. इसके बाद मुख्य परीक्षा या लिखित परीक्षा होगी. कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा. अंतिम चरण में इंटरव्यू और दस्तावेज जांच के बाद मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी.

आवेदन शुल्क कितना है?

कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए सामान्य, BC, EBC, EWS वर्ग के कैंडिडेट्स को 1100 रुपये देने होंगे. जबकि SC, ST और दिव्यांग उम्मीदवार को 550 रुपये का भुगतान करना होगा. डिस्ट्रिक्ट जज पद के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 1500 रुपये और SC, ST और अन्य आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट्स को 750 रुपये देने होंगे.

आवेदन कैसे करें?

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