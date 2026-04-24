बीते गुरुवार IPL 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस की महाटक्कर हुई. फैंस को एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद थी, लेकिन वानखेड़े स्टेडियम में CSK ने 103 रनों की ऐतिहासिक जीत दर्ज करके सबको चौंका दिया. संजू सैमसन की 101 रन की पारी और अकील होसेन के 4-विकेट हॉल ने सीएसके की जीत में सबसे बड़ा किरदार निभाया. मगर यह मैच मिचेल सैंटनर और शार्दुल ठाकुर के कारण अधिक चर्चा में रहा. दरअसल ठाकुर प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं थे और ना ही इम्पैक्ट प्लेयर चुने गए. फिर भी जब ठाकुर बैटिंग करने आए तो फैंस MI पर चीटिंग का आरोप लगाने लगे हैं.

चेन्नई सुपर किंग्स की पारी के 17वें ओवर में मिचेल सैंटनर ने कार्तिक शर्मा का कैच लपका था. इस कैच को पकड़ने में उन्हें कंधे में चोट आई थी. कंधे की चोट के बाद कहा गया कि उन्हें कन्कशन हुआ था, जिसकी वजह से वो बैटिंग कर पाने में असमर्थ थे. इसलिए जब मुंबई की बैटिंग आई तो कन्कशन सबस्टीट्यूट नियम लागू करके शार्दुल ठाकुर को बैटिंग के लिए भेजा गया.

किस बात पर है बवाल?

मिचेल सैंटनर ने जब कैच लिया, तो बताया गया कि उन्हें कंधे में चोट आई है. वहीं शार्दुल ठाकुर को कन्कशन सब्सटीट्यूट के तौर पर बैटिंग करने का मौका मिला था. मगर कन्कशन तो दिमाग में आई चोट को कहते हैं, जो किसी टक्कर लगने या फिर झटका लगने पर होता है, जबकि सैंटनर को कंधे में चोट आई थी. साफ-साफ समझें तो सैंटनर का कंधा चोटिल हुआ था, ना कि उन्हें कन्कशन हुआ था. इसलिए जब ठाकुर को बैटिंग के लिए भेजा गया तो सोशल मीडिया पर बवाल मच गया और लोग मुंबई इंडियंस पर चीटिंग के आरोप लगाने लगे.

बाद में जब वीडियो रिप्ले दिखाया गया तो डाइव लगाकर कैच पकड़ते समय सैंटनर का सिर भी जमीन से टकराया था. वहीं मुकाबले के बाद मुंबई इंडियंस के कोच महेला जयवर्धने ने बताया कि उस कैच के बाद सैंटनर को कंधे, गर्दन और सिर में चोट आई थी.

Excellently judged 👌



Mitchell Santner with a fine diving catch in the deep 👏👏



1⃣st wicket of the night for Jasprit Bumrah ☝️



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Wait... Shardul Thakur has been named concussion substitue of Mitchell Santer for a shoulder injury? So he has brain in his shoulder? pic.twitter.com/0yFYipc3MN — Silly Point (@FarziCricketer) April 23, 2026

How the hell is Shardul thakur a concussion substitute for Mitch Santner who injured his shoulder????????????? pic.twitter.com/EWNRidVaeB — The Gamechanger (@tarun_0707) April 23, 2026

Why Shardul Thakur came in place of Santer when Danish Malewar already came in place of Ghazanfar? Did I miss something in the match? pic.twitter.com/J58aD4XOcG — Kusha Sharma  (@Kushacritic) April 23, 2026

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