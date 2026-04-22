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हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीइस स्टेट में निकली 11 हजार प्राइमरी टीचर की भर्ती, जल्दी करें आवेदन, आखिरी तारीख बेहद नजदीक

इस स्टेट में निकली 11 हजार प्राइमरी टीचर की भर्ती, जल्दी करें आवेदन, आखिरी तारीख बेहद नजदीक

गुजरात में प्राइमरी टीचर के 11 हजार पदों पर भर्ती निकली है. भर्ती की लास्ट डेट 24 अप्रैल तय की गयी है.इस भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट dpegujarat.in पर जल्दी से आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 22 Apr 2026 11:26 AM (IST)
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  • गुजरात में प्राइमरी टीचर के 11,000 पदों पर भर्ती निकली है.
  • कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए TET-1 पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.
  • D.El.Ed. डिग्री धारक 24 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन.
  • चयन मेरिट सूची और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा.

अगर आप टीचर बनने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है. गुजरात में प्राइमरी टीचर के हजारों पदों पर भर्ती निकली है. इस भर्ती के जरिए क्लास 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. खास बात यह है कि इसमें अच्छी सैलरी के साथ सरकारी नौकरी का मौका मिल रहा है. आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए इच्छुक उम्मीदवारों को जल्दी आवेदन करना चाहिए.

इस भर्ती का आयोजन GSPESC की तरफ से किया जा रहा है.इसमें कुल 11,000 पदों पर भर्ती की जाएगी.ये पद प्राइमरी टीचर के लिए हैं, यानी चयनित उम्मीदवारों को कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाना होगा. आवेदन प्रक्रिया 15 अप्रैल  से शुरू हो चुकी है और इसकी आखिरी तारीख 24 अप्रैल तय की गई है. यानी उम्मीदवारों के पास बहुत कम समय है.

योग्यता क्या होनी चाहिए?
इस भर्ती में आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी योग्यताएं रखी गई हैं.सबसे पहले उम्मीदवार का TET-1 परीक्षा पास होना जरूरी है. इसके अलावा D.El.Ed. या उसके बराबर की डिग्री होना अनिवार्य है.अगर कोई उम्मीदवार D.El.Ed. के फाइनल ईयर में है, तो वह भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है.साथ ही उम्मीदवार को जिस विषय में पढ़ाना है, उसका बेसिक ज्ञान होना चाहिए ताकि बच्चों को सही तरीके से पढ़ाया जा सके.

उम्र सीमा
इस भर्ती में आवेदन करने के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 33 साल रखी गई है. हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी.

कितना मिलेगा वेतन?
सैलरी की बात करें तो शुरुआत में पहले 5 साल तक उम्मीदवारों को 26,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा.इसके बाद नियमित वेतनमान लागू होगा, जिसमें 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये तक की सैलरी मिल सकती है.

यह ही पढ़ें -  कौन थीं देश की पहली महिला आईएएस, जानें उस समय उन्हें कितनी मिलती थी सैलरी?

चयन प्रक्रिया कैसे होगी?
इस भर्ती में चयन प्रक्रिया काफी सीधी रखी गई है. सबसे पहले उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी. यह मेरिट उनके शैक्षणिक योग्यता और अन्य जरूरी मानकों के आधार पर बनेगी.इसके बाद चयनित उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा. सभी दस्तावेज सही पाए जाने पर उम्मीदवारों को जिला और स्कूल आवंटित कर दिया जाएगा.यानी इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा नहीं है, जिससे उम्मीदवारों के लिए मौका और भी आसान हो जाता है.

कितना लगेगा आवेदन शुल्क ?
कैंडिडेट्स को आवेदन करने के लिए आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा. इस भर्ती के लिये सभी वर्ग के उम्मीदवारों को 200 रुपये शुल्क जमा करना होगा.

कैसे करें आवेदन ?

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 22 Apr 2026 11:08 AM (IST)
Tags :
Gujarat Teacher Vacancy 2026 Primary Teacher Bharti GSPESC Recruitment TET Jobs
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