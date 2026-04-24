आम आदमी पार्टी के दो तिहाई सांसद बीजेपी में हो रहे शामिल, राघव चड्ढा का बड़ा दावा

आम आदमी पार्टी के दो तिहाई से ज्यादा सांसद भारतीय जनता पार्टी जॉइन करने वाले हैं. पार्टी के बड़े नेता राघव चड्ढा ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह दावा किया. उनके साथ संदीप पाठक और अशोक मित्तल भी शामिल रहे. राघव चड्ढा ने कहा कि आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून पसीने से सींचा है.

AAP नेता राघव चड्ढा ने कहा, 'जिस AAP को मैंने 15 सालों तक अपने खून से सींचा वह अपने मार्ग से हट गई है. अब यह देशहित के लिए नहीं बल्कि अपने निजी फायदों के लिए काम कर रही है. मैं AAP से दूर जा रहा हूं और जनता के पास आ रहा हूं. हम सभी ने मिलकर इस पार्टी को दिल्ली, पंजाब और देश के अन्य राज्यों तक पहुंचाने का प्रयास किया था.'

राघव चड्ढा ने कहा, 'हम भाजपा में विलय कर रहे हैं. पिछले 12 सालों में भाजपा की केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कई ऐसे फैसले लिए हैं, जो कि आज से पहले कई नेता लेने से डरते थे. इस नेतृत्व पर जनता ने एक बार नहीं बल्कि 3 बार मुहर लगाई है. हम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के लिए काम करेंगे.'

आप नेता संदीप पाठक ने कहा, 'मैंने अपने जीवन में नहीं सोचा था कि ये स्थिति आएगी पर ये आई. 10 साल से इस पार्टी से मैं जुड़ा रहा और आज मैं AAP से अपने रास्ते अलग कर रहा हूं.'

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