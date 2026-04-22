नोएडा मेट्रो में निकली वैकेंसी, 50 पार वालों के लिए भी सुनहरा मौका, लाखों में सैलरी

योग्यता की बात करें तो हर पद के लिए अलग शर्तें रखी गई हैं. डिप्टी जनरल मैनेजर (प्रोजेक्ट-फाइनेंस) के लिए उम्मीदवार का चार्टर्ड अकाउंटेंट (ICAI) या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट (ICMAI) होना जरूरी है. साथ ही फाइनेंस, अकाउंट्स या टैक्स से जुड़े क्षेत्र में कम से कम 8 साल का अनुभव होना चाहिए, जिसमें से 3 साल का अनुभव मेट्रो, रेलवे या रेलवे पीएसयू में होना जरूरी है.