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नोएडा मेट्रो में निकली वैकेंसी, 50 पार वालों के लिए भी सुनहरा मौका, लाखों में सैलरी
NMRC Recruitment 2026: नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने भर्ती निकाली है. जिनके लिए कैंडिडेट्स आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, आइए पूरी डिटेल्स जानते हैं.
नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (NMRC) ने साल 2026 में अधिकारी स्तर के कई अहम पदों पर भर्ती निकाली है. इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि 50 साल से ज्यादा उम्र के अनुभवी उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं. अगर आप पहले से सरकारी विभाग, पीएसयू, रेलवे या मेट्रो संगठन में काम कर रहे हैं और नई जिम्मेदारी की तलाश में हैं, तो यह अवसर आपके लिए बेहद खास हो सकता है. आवेदन की आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2026 तय की गई है.
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Published at : 22 Apr 2026 07:17 AM (IST)
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भावेष पाण्डेय
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