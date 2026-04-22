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नोएडा मेट्रो में निकली वैकेंसी, 50 पार वालों के लिए भी सुनहरा मौका, लाखों में सैलरी

NMRC Recruitment 2026: नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने भर्ती निकाली है. जिनके लिए कैंडिडेट्स आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, आइए पूरी डिटेल्स जानते हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 22 Apr 2026 07:17 AM (IST)
NMRC Recruitment 2026: नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने भर्ती निकाली है. जिनके लिए कैंडिडेट्स आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, आइए पूरी डिटेल्स जानते हैं.

नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (NMRC) ने साल 2026 में अधिकारी स्तर के कई अहम पदों पर भर्ती निकाली है. इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि 50 साल से ज्यादा उम्र के अनुभवी उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं. अगर आप पहले से सरकारी विभाग, पीएसयू, रेलवे या मेट्रो संगठन में काम कर रहे हैं और नई जिम्मेदारी की तलाश में हैं, तो यह अवसर आपके लिए बेहद खास हो सकता है. आवेदन की आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2026 तय की गई है.

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इस भर्ती के तहत कुल 9 पद भरे जाएंगे. इनमें डिप्टी जनरल मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर के अलग-अलग पद शामिल हैं, जैसे प्रोजेक्ट-फाइनेंस, कंपनी सेक्रेटरी, ऑपरेशंस, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट डिजाइन, इलेक्ट्रिकल, आईटी, प्रॉपर्टी बिजनेस और ह्यूमन रिसोर्स. इन पदों के लिए अनुभवी और योग्य उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी.
इस भर्ती के तहत कुल 9 पद भरे जाएंगे. इनमें डिप्टी जनरल मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर के अलग-अलग पद शामिल हैं, जैसे प्रोजेक्ट-फाइनेंस, कंपनी सेक्रेटरी, ऑपरेशंस, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट डिजाइन, इलेक्ट्रिकल, आईटी, प्रॉपर्टी बिजनेस और ह्यूमन रिसोर्स. इन पदों के लिए अनुभवी और योग्य उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी.
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योग्यता की बात करें तो हर पद के लिए अलग शर्तें रखी गई हैं. डिप्टी जनरल मैनेजर (प्रोजेक्ट-फाइनेंस) के लिए उम्मीदवार का चार्टर्ड अकाउंटेंट (ICAI) या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट (ICMAI) होना जरूरी है. साथ ही फाइनेंस, अकाउंट्स या टैक्स से जुड़े क्षेत्र में कम से कम 8 साल का अनुभव होना चाहिए, जिसमें से 3 साल का अनुभव मेट्रो, रेलवे या रेलवे पीएसयू में होना जरूरी है.
योग्यता की बात करें तो हर पद के लिए अलग शर्तें रखी गई हैं. डिप्टी जनरल मैनेजर (प्रोजेक्ट-फाइनेंस) के लिए उम्मीदवार का चार्टर्ड अकाउंटेंट (ICAI) या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट (ICMAI) होना जरूरी है. साथ ही फाइनेंस, अकाउंट्स या टैक्स से जुड़े क्षेत्र में कम से कम 8 साल का अनुभव होना चाहिए, जिसमें से 3 साल का अनुभव मेट्रो, रेलवे या रेलवे पीएसयू में होना जरूरी है.
Published at : 22 Apr 2026 07:17 AM (IST)
Tags :
JOB NMRC Recruitment 2026 Noida Metro Jobs 2026

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