बीएसएससी का भर्ती कैलेंडर जारी, 35 हजार से ज्यादा पदों पर होगी बहाली; जानें डिटेल्स 

बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है. Bihar Staff Selection Commission (BSSC) ने अपनी आने वाली भर्तियों का पूरा परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है. इस कैलेंडर के मुताबिक राज्य में 35 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने वाली है. लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए यह खबर उम्मीद की नई किरण लेकर आई है. अब उम्मीदवारों को यह साफ हो गया है कि किस पद के लिए कब आवेदन होंगे और परीक्षा किस समय कराई जाएगी, जिससे वे अपनी तैयारी को सही दिशा में आगे बढ़ा सकेंगे.

भर्ती कैलेंडर जारी होने के बाद अभ्यर्थियों के बीच उत्साह देखने को मिल रहा है. अब तक उम्मीदवार असमंजस में थे कि तैयारी किस परीक्षा पर केंद्रित करें, लेकिन अब तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है. आयोग के अनुसार आने वाले कुछ महीने बेहद अहम रहने वाले हैं, क्योंकि इसी दौरान कई बड़ी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी. इससे न सिर्फ पढ़ाई की योजना बनाना आसान होगा, बल्कि समय का सही उपयोग भी हो सकेगा.

आयोग द्वारा जारी जानकारी के अनुसार इस भर्ती अभियान के तहत अलग-अलग विभागों में 35,000 से अधिक खाली पदों को भरा जाएगा. इससे राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और बड़ी संख्या में युवाओं को सरकारी नौकरी मिलने की उम्मीद जगेगी. खास बात यह है कि ये भर्तियां अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवारों के लिए होंगी, जिससे हर वर्ग के युवाओं को मौका मिल सकेगा.

अहम पदों के लिए नोटिफिकेशन?

बीएसएससी ने कई अहम पदों के लिए संभावित नोटिफिकेशन की तारीख भी तय कर दी है. फरवरी 2026 में सहायक उर्दू अनुवादक के पदों के लिए नोटिफिकेशन आने की संभावना है. मार्च 2026 में सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष की भर्ती का रास्ता खुलेगा. वहीं अप्रैल 2026 का महीना कई भर्तियों के लिहाज से काफी व्यस्त रहने वाला है. इस दौरान उर्दू अनुवादक, नगर प्रबंधक, फिजिकल ट्रेनिंग अनुदेशक, प्रयोगशाला सहायक, अमीन और खान निरीक्षक जैसे पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किए जाने की उम्मीद है. इससे उम्मीदवारों को पहले से ही अपनी तैयारी को मजबूत करने का मौका मिलेगा.

इस पर भी टिकी निगाहें

सेकंड इंटर लेवल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं. यह परीक्षा 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए राज्य की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक मानी जाती है. इस परीक्षा के जरिए कुल 26,426 पदों को भरा जाना है. आयोग के कैलेंडर के अनुसार इस परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा जून से जुलाई 2026 के बीच कराई जा सकती है, जबकि इसकी मुख्य परीक्षा सितंबर 2026 में आयोजित होने की संभावना है. इतनी बड़ी संख्या में पद होने के कारण इस परीक्षा में कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है.

