हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीबीएसएससी का भर्ती कैलेंडर जारी, 35 हजार से ज्यादा पदों पर होगी बहाली; जानें डिटेल्स 

बीएसएससी का भर्ती कैलेंडर जारी, 35 हजार से ज्यादा पदों पर होगी बहाली; जानें डिटेल्स 

BSSC Exam Calendar 2026; बीएसएससी ने 2026 के लिए भर्ती और परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसके तहत बिहार में 35 हजार से ज्यादा पदों पर नियुक्ति होगी.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 22 Feb 2026 06:52 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है. Bihar Staff Selection Commission (BSSC) ने अपनी आने वाली भर्तियों का पूरा परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है. इस कैलेंडर के मुताबिक राज्य में 35 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने वाली है. लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए यह खबर उम्मीद की नई किरण लेकर आई है. अब उम्मीदवारों को यह साफ हो गया है कि किस पद के लिए कब आवेदन होंगे और परीक्षा किस समय कराई जाएगी, जिससे वे अपनी तैयारी को सही दिशा में आगे बढ़ा सकेंगे.

भर्ती कैलेंडर जारी होने के बाद अभ्यर्थियों के बीच उत्साह देखने को मिल रहा है. अब तक उम्मीदवार असमंजस में थे कि तैयारी किस परीक्षा पर केंद्रित करें, लेकिन अब तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है. आयोग के अनुसार आने वाले कुछ महीने बेहद अहम रहने वाले हैं, क्योंकि इसी दौरान कई बड़ी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी. इससे न सिर्फ पढ़ाई की योजना बनाना आसान होगा, बल्कि समय का सही उपयोग भी हो सकेगा.

आयोग द्वारा जारी जानकारी के अनुसार इस भर्ती अभियान के तहत अलग-अलग विभागों में 35,000 से अधिक खाली पदों को भरा जाएगा. इससे राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और बड़ी संख्या में युवाओं को सरकारी नौकरी मिलने की उम्मीद जगेगी. खास बात यह है कि ये भर्तियां अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवारों के लिए होंगी, जिससे हर वर्ग के युवाओं को मौका मिल सकेगा.

अहम पदों के लिए नोटिफिकेशन?

बीएसएससी ने कई अहम पदों के लिए संभावित नोटिफिकेशन की तारीख भी तय कर दी है. फरवरी 2026 में सहायक उर्दू अनुवादक के पदों के लिए नोटिफिकेशन आने की संभावना है. मार्च 2026 में सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष की भर्ती का रास्ता खुलेगा. वहीं अप्रैल 2026 का महीना कई भर्तियों के लिहाज से काफी व्यस्त रहने वाला है. इस दौरान उर्दू अनुवादक, नगर प्रबंधक, फिजिकल ट्रेनिंग अनुदेशक, प्रयोगशाला सहायक, अमीन और खान निरीक्षक जैसे पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किए जाने की उम्मीद है. इससे उम्मीदवारों को पहले से ही अपनी तैयारी को मजबूत करने का मौका मिलेगा.

इस पर भी टिकी निगाहें 

सेकंड इंटर लेवल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं. यह परीक्षा 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए राज्य की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक मानी जाती है. इस परीक्षा के जरिए कुल 26,426 पदों को भरा जाना है. आयोग के कैलेंडर के अनुसार इस परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा जून से जुलाई 2026 के बीच कराई जा सकती है, जबकि इसकी मुख्य परीक्षा सितंबर 2026 में आयोजित होने की संभावना है. इतनी बड़ी संख्या में पद होने के कारण इस परीक्षा में कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है.

 

 

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 22 Feb 2026 06:52 PM (IST)
Tags :
Education BSSC JObs
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

नौकरी
बीएसएससी का भर्ती कैलेंडर जारी, 35 हजार से ज्यादा पदों पर होगी बहाली; जानें डिटेल्स 
बीएसएससी का भर्ती कैलेंडर जारी, 35 हजार से ज्यादा पदों पर होगी बहाली; जानें डिटेल्स 
नौकरी
हिंदुस्तान पेट्रोलियम में 608 पदों पर निकली भर्ती, जानें कैसे और कौन कर सकता है अप्लाई?
हिंदुस्तान पेट्रोलियम में 608 पदों पर निकली भर्ती, जानें कैसे और कौन कर सकता है अप्लाई?
नौकरी
एपेक्स बैंक में कंप्यूटर ऑपरेटर और सोसाइटी मैनेजर की वैकेंसी, इस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई 
एपेक्स बैंक में कंप्यूटर ऑपरेटर और सोसाइटी मैनेजर की वैकेंसी, इस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई 
नौकरी
CAPF में अफसर बनने का मौका, UPSC ने असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन किया जारी
CAPF में अफसर बनने का मौका, UPSC ने असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन किया जारी
Advertisement

वीडियोज

India AI Impact Summit 2026 Big Update | AI & Robotics से पैसा कैसे कमाए ? Top 3 Stocks | Paisa Live
India-Brazil रिश्ता Next Level | $20B Trade Target | Modi-Lula Big Update | Paisa Live
India-Brazil रिश्ता Next Level | $20B Trade Target | Modi-Lula Big Update | Paisa Live
India-Brazil रिश्ता Next Level | $20B Trade Target | Modi-Lula Big Update | Paisa Live
US Supreme Court vs Trump: Exporters के लिए Good News, Gold-Silver के लिए Jackpot? | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran-US Tension: ईरान पर कब हमला करेगा अमेरिका? CIA के Ex-अफसर ने बता दिया US आर्मी का पूरा प्लान
ईरान पर कब हमला करेगा अमेरिका? CIA के Ex-अफसर ने बता दिया US आर्मी का पूरा प्लान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आशुतोष ब्रह्मचारी बोले- 'सबूत के साथ अविमुक्तेश्वरानंद साबित करें कि मैं अपराधी हूं'
आशुतोष ब्रह्मचारी बोले- 'सबूत के साथ अविमुक्तेश्वरानंद साबित करें कि मैं अपराधी हूं'
क्रिकेट
बांग्लादेश को हराकर भारत बना चैंपियन, लगातार दूसरी बार जीता एशिया कप का खिताब; फाइनल में चमके युवा सितारे
बांग्लादेश को हराकर भारत बना चैंपियन, लगातार दूसरी बार जीता एशिया कप का खिताब; फाइनल में चमके युवा सितारे
साउथ सिनेमा
सामंथा रुथ प्रभु ने शेयर किया 'मा इंटी बंगाराम' का नया पोस्टर, जानें कब होगी रिलीज फिल्म
सामंथा रुथ प्रभु ने शेयर किया 'मा इंटी बंगाराम' का नया पोस्टर, जानें कब होगी रिलीज फिल्म
इंडिया
तालिबान ने महिलाओं की पिटाई को बनाया कानूनी तो भड़के मौलाना इसहाक गोरा, बताया इस्लाम में क्या मिला दर्जा
तालिबान ने महिलाओं की पिटाई को बनाया कानूनी तो भड़के मौलाना, बताया इस्लाम में क्या मिला दर्जा
विश्व
'भारतीय दूसरों की सेवा के लिए ही तैयार, ये शर्म की बात', सैम पित्रोदा के बयान पर भड़की BJP, कहा- भारत को बदनाम...
'भारतीय दूसरों की सेवा के लिए ही तैयार', सैम पित्रोदा के बयान पर भड़की BJP, कहा- भारत को बदनाम...
यूटिलिटी
वोटर आईडी में एड्रेस सुधारना है, तो घर बैठे ऐसे करें अपडेट
वोटर आईडी में एड्रेस सुधारना है, तो घर बैठे ऐसे करें अपडेट
शिक्षा
नवाजुद्दीन सिद्दीकी या राजपाल यादव, कौन है ज्यादा पढ़ा-लिखा? जानिए दोनों का सफर
नवाजुद्दीन सिद्दीकी या राजपाल यादव, कौन है ज्यादा पढ़ा-लिखा? जानिए दोनों का सफर
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget