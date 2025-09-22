हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
BSF Jobs 2025: BSF में निकली हेड कॉन्स्टेबल के पदों पर भर्ती, कल है इस भर्ती के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट

BSF Jobs 2025: BSF में निकली हेड कॉन्स्टेबल के पदों पर भर्ती, कल है इस भर्ती के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट

बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से हेड कॉन्स्टेबल रेडियो ऑपरेटर और हेड कॉन्स्टेबल रेडियो मैकेनिक के पद पर वैकेंसी निकाली गई है. जिसके लिए उम्मीदवार तुरंत आवेदन कर लें.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Rajni Upadhyay | Updated at : 22 Sep 2025 03:59 PM (IST)

बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) में नौकरी पाकर देश की सेवा करने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खबर है. BSF में हेड कॉन्स्टेबल रेडियो ऑपरेटर और हेड कॉन्स्टेबल रेडियो मैकेनिक के पदों पर भर्ती का अभियान जारी है. योग्य उम्मीदवार इस भर्ती के लिए 23 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके बाद आवेदन विंडो बंद कर दी जाएगी. इच्छुक अभ्यर्थी जल्दी से जल्दी BSF की आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाकर फॉर्म भर लें. आइए जानते हैं इस भर्ती के लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हैं.

इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित विषयों के साथ 12वीं पास होना जरूरी है, और कम से कम 60% अंक होने चाहिए. इसके अतिरिक्त, उम्मीदवार 10वीं के बाद संबंधित ट्रेड में 2 वर्षीय ITI सर्टिफिकेट भी रखते हों तो आवेदन कर सकते हैं.

आयु सीमा के अनुसार उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र वर्ग के अनुसार सामान्य वर्ग के लिए 25 वर्ष, ओबीसी के लिए 28 वर्ष और एससी/एसटी के लिए 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए. आरक्षित वर्ग को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी. ध्यान रहे कि उम्र की गणना 23 सितंबर 2025 के आधार पर की जाएगी.

इतना देना होगा आवेदन शुल्क

जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 100 रुपये + 59 रुपये CSC और टैक्स के साथ आवेदन शुल्क जमा करना होगा. वहीं, एससी, एसटी और महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन फ्री रखा गया है. ज्यादा डिटेल्स के लिए उम्मीदवार आधिकारिक साइट की मदद ले सकते हैं.

आवेदन प्रक्रिया

स्टेप 1: आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले BSF की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
स्टेप 2:  होमपेज पर "Current Recruitment Openings" सेक्शन में जाकर हेड कॉन्स्टेबल भर्ती लिंक पर क्लिक करें.
स्टेप 3: फिर मांगी गई जानकारी भरकर पहले पंजीकरण करें.
स्टेप 4: इसके बाद पंजीकरण के बाद पूरी डिटेल जैसे व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षिक योग्यता आदि भरें.
स्टेप 5: अब आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करें.
स्टेप 6: फिर उम्मीदवार फॉर्म पूरी तरह से भरने के बाद सबमिट करें.
स्टेप 7: इसके बाद उम्मीदवार फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लें.

यह भी पढ़ें- DU Jobs 2025: दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट साइंटिस्ट और टेक्निकल पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें आवेदन

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 22 Sep 2025 03:59 PM (IST)
Tags :
Education JOB BSF Head Constable Recruitment 2025
और पढ़ें
Embed widget