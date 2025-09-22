हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IBPS PO प्रीलिम्स का रिजल्ट बेहद जल्द, जानें कैसे डाउनलोड कर सकेंगे स्कोरकार्ड

IBPS PO प्रीलिम्स का रिजल्ट बेहद जल्द, जानें कैसे डाउनलोड कर सकेंगे स्कोरकार्ड

IBPS PO Prelims Result 2025: आईबीपीएस पीओ/एमटी प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट जल्द जारी होने वाला है. उम्मीदवार ibps.in पर लॉगइन कर अपना स्कोरकार्ड चेक और डाउनलोड कर सकेंगे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Rajni Upadhyay | Updated at : 22 Sep 2025 07:03 AM (IST)

आईबीपीएस पीओ/एमटी भर्ती की प्रीलिम्स परीक्षा में शामिल हुए लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है. इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (IBPS) जल्द ही प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) और मैनेजमेंट ट्रेनी (MT) पदों की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित करने वाला है. अगस्त में आयोजित इस परीक्षा के बाद अब उम्मीदवार बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं. उम्मीद की जा रही है कि परिणाम इसी हफ्ते जारी कर दिए जाएंगे.

आईबीपीएस अपनी आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर पीओ प्रीलिम्स रिजल्ट 2025 अपलोड करेगा. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड पहले से तैयार रखें. जैसे ही रिजल्ट लिंक एक्टिव होगा, उम्मीदवार तुरंत लॉगइन करके अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. रिजल्ट डाउनलोड करने की प्रक्रिया बेहद आसान है.

कितने पदों पर हो रही भर्ती?

इस भर्ती अभियान के जरिए 5000 से अधिक पदों पर प्रोबेशनरी ऑफिसर और मैनेजमेंट ट्रेनी की नियुक्तियां की जानी हैं. चुने गए उम्मीदवारों को देश के प्रमुख सरकारी बैंकों जैसे पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, यूको बैंक आदि में नौकरी मिलेगी.

स्कोरकार्ड में क्या होगा खास?

आईबीपीएस के रिजल्ट स्कोरकार्ड में उम्मीदवार का नाम, परीक्षा का विवरण, सेक्शन वाइज अंक, कुल अंक, कट-ऑफ और क्वालीफाइंग स्टेटस की जानकारी होगी. यह स्कोरकार्ड भविष्य की प्रक्रिया में बेहद अहम साबित होगा. जिन उम्मीदवारों का चयन प्रीलिम्स में होगा, वे अब अगले चरण यानी मेंस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे.

प्रीलिम्स के बाद अगला पड़ाव

अगस्त 17, 23 और 24 को प्रीलिम्स परीक्षा आयोजित की गई थी. अब रिजल्ट जारी होने के बाद योग्य अभ्यर्थियों को 12 अक्टूबर को होने वाली मेंस परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा. इसके बाद अंतिम चरण में इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट होंगे. सभी चरणों में सफल रहने वाले उम्मीदवारों को सरकारी बैंकों में पीओ/एमटी के रूप में नियुक्ति दी जाएगी.

कैसे देख सकेंगे परिणाम?

Published at : 22 Sep 2025 06:58 AM (IST)
IBPS PO Prelims Result 2025
