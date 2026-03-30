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हिंदी न्यूज़शिक्षाJEE Mains 2026: JEE Mains Session 2 का एडमिट कार्ड जारी,ऐसे करें तुरंत डाउनलोड

JEE Mains 2026: JEE Mains Session 2 का एडमिट कार्ड जारी,ऐसे करें तुरंत डाउनलोड

JEE Mains 2026:  JEE Mains Session 2 के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं. उम्मीदवार ऑफिशल वेबसाइट  Jeemain.nta.nic.in से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं परीक्षा 2 से 9 अप्रैल तक होगी. जानें कैसे कर सकतें हैं डाउनलोड.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 30 Mar 2026 11:30 AM (IST)
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देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा Joint Entrance Examination Mains (JEE Main) 2026 के Session 2 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं. National Testing Agency (NTA) ने 29 मार्च 2026 को आधिकारिक वेबसाइट पर हॉल टिकट उपलब्ध करा दिए हैं. जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए सफलतापूर्वक आवेदन किया था, वे अब अपना एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं.

NTA द्वारा जारी किए गए एडमिट कार्ड PDF फॉर्मेट में उपलब्ध हैं, जिन्हें उम्मीदवार अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं. परीक्षा की तारीखें नजदीक हैं, ऐसे में सभी छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे बिना देर किए अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर लें. 

यह भी पढ़ें -  IDBI Bank Recruitment 2026: IDBI बैंक में निकली स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की भर्ती, सैलरी सुनकर उड़ जाएंगे होश

कब होगी परीक्षा 
JEE Mains Session 2 की परीक्षा 2 अप्रैल से 9 अप्रैल 2026 के बीच आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा दो पेपर में होती है.Paper 1 (B.E./B.Tech) और Paper 2 (B.Arch/B.Planning). लाखों छात्र इस परीक्षा में शामिल होते हैं, इसलिए समय और सेंटर की जानकारी पहले से देख लेना बहुत जरूरी है.

JEE Main एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम है, जिसके जरिए देश के प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे NITs, IIITs और CFTIs में एडमिशन मिलता है. इस परीक्षा में अच्छा स्कोर करने वाले उम्मीदवार आगे चलकर JEE Advanced के लिए भी क्वालिफाई कर सकते हैं, जो IIT में प्रवेश का रास्ता खोलता है.

एडमिट कार्ड में क्या-क्या जानकारी होती है

एडमिट कार्ड केवल एंट्री पास नहीं है, बल्कि इसमें आपकी पूरी परीक्षा से जुड़ी जानकारी होती है. इसमें आपका नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र का पता, परीक्षा की तारीख और समय, फोटो और सिग्नेचर जैसी महत्वपूर्ण डिटेल्स होती हैं.डाउनलोड करने के बाद इन सभी जानकारियों को ध्यान से चेक करना जरूरी है ताकि किसी तरह की गलती होने पर समय रहते सुधार किया जा सके.

परीक्षा के दिन एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो ID प्रूफ (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि) ले जाना अनिवार्य है. बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा. इसके अलावा परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचना जरूरी है ताकि अंतिम समय में किसी भी परेशानी से बचा जा सके.

कैसे डाउनलोड करें JEE Mains Admit Card 2026 

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 30 Mar 2026 10:51 AM (IST)
Tags :
Education Jeemain.nta.nic.in JEE Mains 2026 NTA Admit Card
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