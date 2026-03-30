JEE Mains Session 2 का एडमिट कार्ड जारी,ऐसे करें तुरंत डाउनलोड

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देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा Joint Entrance Examination Mains (JEE Main) 2026 के Session 2 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं. National Testing Agency (NTA) ने 29 मार्च 2026 को आधिकारिक वेबसाइट पर हॉल टिकट उपलब्ध करा दिए हैं. जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए सफलतापूर्वक आवेदन किया था, वे अब अपना एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं.

NTA द्वारा जारी किए गए एडमिट कार्ड PDF फॉर्मेट में उपलब्ध हैं, जिन्हें उम्मीदवार अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं. परीक्षा की तारीखें नजदीक हैं, ऐसे में सभी छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे बिना देर किए अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर लें.





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कब होगी परीक्षा

JEE Mains Session 2 की परीक्षा 2 अप्रैल से 9 अप्रैल 2026 के बीच आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा दो पेपर में होती है.Paper 1 (B.E./B.Tech) और Paper 2 (B.Arch/B.Planning). लाखों छात्र इस परीक्षा में शामिल होते हैं, इसलिए समय और सेंटर की जानकारी पहले से देख लेना बहुत जरूरी है.

JEE Main एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम है, जिसके जरिए देश के प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे NITs, IIITs और CFTIs में एडमिशन मिलता है. इस परीक्षा में अच्छा स्कोर करने वाले उम्मीदवार आगे चलकर JEE Advanced के लिए भी क्वालिफाई कर सकते हैं, जो IIT में प्रवेश का रास्ता खोलता है.

एडमिट कार्ड में क्या-क्या जानकारी होती है

एडमिट कार्ड केवल एंट्री पास नहीं है, बल्कि इसमें आपकी पूरी परीक्षा से जुड़ी जानकारी होती है. इसमें आपका नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र का पता, परीक्षा की तारीख और समय, फोटो और सिग्नेचर जैसी महत्वपूर्ण डिटेल्स होती हैं.डाउनलोड करने के बाद इन सभी जानकारियों को ध्यान से चेक करना जरूरी है ताकि किसी तरह की गलती होने पर समय रहते सुधार किया जा सके.

परीक्षा के दिन एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो ID प्रूफ (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि) ले जाना अनिवार्य है. बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा. इसके अलावा परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचना जरूरी है ताकि अंतिम समय में किसी भी परेशानी से बचा जा सके.

कैसे डाउनलोड करें JEE Mains Admit Card 2026

सबसे पहले JEE Main ऑफिशियल वेबसाइट Jeemain.nta.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर “JEE Mains Session 2 Admit Card 2026” लिंक पर क्लिक करें.

अब अपना Application Number और Password या Date of Birth दर्ज करें.

स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड दिखाई देगा

इसे ध्यान से चेक करें और डाउनलोड बटन पर क्लिक करें.

PDF फाइल सेव कर लें और प्रिंटआउट निकाल लें.



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