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हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीIDBI Bank Recruitment 2026: IDBI बैंक में निकली स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की भर्ती, सैलरी सुनकर उड़ जाएंगे होश

IDBI Bank Recruitment 2026: IDBI बैंक में निकली स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की भर्ती, सैलरी सुनकर उड़ जाएंगे होश

IDBI Bank Recruitment 2026: IDBI बैंक ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) के अलग-अलग पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के जरिए बैंक कुल 33 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति करेगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 29 Mar 2026 06:36 PM (IST)
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IDBI Bank Recruitment 2026: अगर आप बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए शानदार मौका है. IDBI बैंक ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) के अलग-अलग पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के जरिए बैंक कुल 33 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति करेगा. इन पदों में आईटी, एमआईएस, सिक्योरिटी, रिस्क मैनेजमेंट और ऑडिट जैसे जरूरी विभाग शामिल हैं.  यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा मौका है जो बैंकिंग सेक्टर में सीनियर और टेक्निकल लेवल की नौकरी करना चाहते हैं. इस भर्ती के तहत आपको अच्छी सैलरी, बेहतर करियर ग्रोथ और बैंकिंग सुविधाएं मिलने वाली हैं. 

IDBI बैंक भर्ती के लिए आवेदन की डेट और प्रक्रिया

IDBI बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 25 मार्च 2026 से शुरू हो चुकी है. इच्छुक उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट idbibank.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इसके आवेदन की लास्ट डेट 8 अप्रैल 2026 है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि लास्ट दिन का इंतजार न करें और समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें. 

किन-किन पदों पर भर्ती हो रही है

इस भर्ती के तहत स्पेशलिस्ट ऑफिसर के अलग-अलग विभागों में नियुक्ति होगी.  जिसमें आईटी और एमआईएस (IT & MIS) के 19 पद, सिक्योरिटी ऑफिसर ग्रेड-डी के 8 पद, रिस्क मैनेजमेंट – इंफॉर्मेशन सिस्टम के 4 पद और ऑडिट – इंफॉर्मेशन सिस्टम (IS) ग्रेड-सी के 2 पद शामिल हैं. पदों को अलग-अलग ग्रेड D, C, B और O में बांटा गया है, ताकि जूनियर मैनेजमेंट से लेकर सीनियर लेवल तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकें. 

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उम्र सीमा और आवेदन फीस कितनी होगी

आवेदन करने वाले उम्मीदवार की उम्र 25 से 45 साल के बीच होनी चाहिए. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी. वहीं आवेदन फीस कैटेगरी के अनुसार तय की गई है. जिसमें सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 1050 फीस देनी होगी, जबकि एससी, एसटी और PwD कैटेगरी के लिए यह फीस 250 रखी गई है. 

सैलरी और अन्य सुविधाएं

IDBI बैंक भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को अच्छा सैलरी पैकेज दिया जाएगा, जो ग्रेड के अनुसार 1,24,000 से 1,97,000 प्रति माह तक हो सकता है. सैलरी के अलावा उम्मीदवारों को बैंकिंग भत्ते, स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य कर्मचारी लाभ भी मिलेंगे. यह पैकेज इसे बैंकिंग करियर के लिए एक बहुत ही शानदार अवसर बनाता है. 

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Published at : 29 Mar 2026 06:36 PM (IST)
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