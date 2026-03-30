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हिंदी न्यूज़शिक्षाSSC Age Limit: परीक्षा रुकावटों के कारण SSC उम्मीदवारों को बड़ी राहत, 5 साल तक बढ़ सकती है उम्र सीमा

SSC Age Limit: परीक्षा रुकावटों के कारण SSC उम्मीदवारों को बड़ी राहत, 5 साल तक बढ़ सकती है उम्र सीमा

SSC age limit : अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसे उम्मीदवारों के लिए उम्र में पांच साल की छूट देने का प्रस्ताव रखा है. यह कदम उन लोगों के लिए काफी बड़ा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 30 Mar 2026 07:02 AM (IST)
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SSC age limit : कई सालों तक सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है. कोरोना महामारी, प्रशासनिक देरी और अन्य कारणों से कई भर्ती प्रक्रियाएं रुक गई थीं, जिससे हजारों उम्मीदवारों की उम्र सीमा पूरी होने के कारण उनकी उम्मीदें अधूरी रह गई थीं. अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसे उम्मीदवारों के लिए उम्र में पांच साल की छूट देने का प्रस्ताव रखा है. यह कदम उन लोगों के लिए काफी बड़ा है, जिन्होंने लंबे समय तक मेहनत की लेकिन सिस्टम की देरी के कारण अवसर खो दिया. 

क्यों बढ़ सकती है उम्र सीमा?

सरकारी भर्ती परीक्षा, जैसे कि SSC की परीक्षाएं, उम्र सीमा के सख्त नियमों के तहत आयोजित होती हैं. किसी भी पोस्ट के लिए अगर उम्मीदवार तय उम्र सीमा से ज्यादा होता है, तो वह आवेदन करने का अधिकार खो देता है. कई उम्मीदवार ऐसे थे, जो परीक्षा रुकावटों या स्थगित होने के कारण समय पर आवेदन नहीं कर पाए. कुछ ने तैयारी पूरी कर ली थी, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में देरी के कारण उनकी उम्र सीमा पार हो गई. प्रस्तावित पांच साल की उम्र छूट इन उम्मीदवारों को फिर से पात्र बनाएगी और उन्हें नौकरी पाने का अवसर देगी. उम्मीदवार अब उन पदों के लिए फिर से आवेदन कर पाएंगे, जिनके लिए वे पहले अयोग्य हो चुके थे. 

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नई परीक्षाओं के साथ नया मौका

उम्र में छूट के साथ-साथ नए परीक्षा अवसर भी मिल सकते हैं. इसका मतलब है कि उम्मीदवार अब नए परीक्षा शेड्यूल के तहत आवेदन कर सकते हैं. इससे लंबे समय से फंसे उम्मीदवारों को दोबारा तैयारी का मौका मिलेगा. यह उन उम्मीदवारों के लिए खासतौर पर मददगार होगा, जिनकी तैयारी सालों से चल रही थी लेकिन भर्ती प्रक्रिया में लगातार रुकावटों और विवादों के कारण अवसर छिन गया था. 

आधिकारिक गाइडलाइन का इंतजार

इस प्रस्ताव ने उम्मीदवारों में उत्साह बढ़ा दिया है, लेकिन अभी तक इसकी पूरी जानकारी सरकारी नोटिफिकेशन के रूप में नहीं आई है. अभी कौन-कौन से पद इस छूट के दायरे में आएंगे. आवेदन करने की सही शर्तें और प्रक्रिया क्या होगी. उम्र छूट कब से लागू होगी और कितने समय तक रहेगी. इन सभी सवालों के उत्तर अब भी इंतजार में हैं. 

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Published at : 30 Mar 2026 07:02 AM (IST)
Tags :
Government Jobs SSC Recruitment SSC Exam Interruption SSC Age Limit
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