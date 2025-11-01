हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षाJEE Main 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें कैसे करें आवेदन और कब होगा एग्जाम

JEE Main 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें कैसे करें आवेदन और कब होगा एग्जाम

JEE Mains Registration: जेईई मेन 2026 की आवेदन प्रक्रिया 27 नवंबर 2025 को रात 11:50 तक चलेगी. उम्मीदवारों को फीस भी 27 तारीख तक ही जमा करानी होगी. वहीं जेईई मेन परीक्षा दो सत्र में आयोजित की जाएगी.

By : कविता गाडरी | Updated at : 01 Nov 2025 12:47 PM (IST)
JEE Mains Registration: देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश प्रक्रिया जेईई मेन 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. नोटिफिकेशन के अनुसार, जेईई मेन के लिए रजिस्ट्रेशन कल यानी 31 अक्टूबर से शुरू हो गया है. वह उम्मीदवार जो बीटेक, बीई, बी आर्क या बी प्लानिंग जैसे कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, वह 27 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और इसके लिए उम्मीदवारों को एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरना होगा. 

जेईई मेन 2026 की फीस और पात्रता

जेईई मेन 2026 की आवेदन प्रक्रिया 27 नवंबर 2025 को रात 11:50 तक चलेगी. उम्मीदवारों को फीस भी 27 तारीख तक ही जमा करानी होगी. इसके अलावा जनरल कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों के लिए आवेदन फीस 1000 रुपये, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 900 रुपये जबकि महिला उम्मीदवारों के लिए 800 रुपये रखी गई है. वहीं एससी, एसटी, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए शुल्क 500 रुपये निर्धारित किया गया है. इसके अलावा जेईई मेन 2026 परीक्षा में आवेदन करने के लिए किसी भी तरह की आयु सीमा तय नहीं की गई है, जो उम्मीदवार 2024 या 25 में कक्षा 12वीं पास कर चुके हैं या 26 में परीक्षा देने वाले हैं वह आवेदन कर सकते हैं. हालांकि 12वीं में उम्मीदवार के पास फिजिक्स और मैथ्स के साथ केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी या टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए. 

आवेदन से पहले जरूरी हैं ये डॉक्यूमेंट 

एनटीए ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि आवेदन से पहले वह अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट अपडेट रखें. इनमें आधार कार्ड, UDID कार्ड और कैटिगरी सर्टिफिकेट शामिल है. उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके आधार कार्ड पर नाम, बर्थ डेट, एड्रेस और फोटो जैसी जानकारियां सही हो. साथ ही यह सारी जानकारी दसवीं की मार्कशीट से मेल खाती हो. ऐसा करने से फॉर्म रिजेक्ट होने की संभावना नहीं होगी. 

परीक्षा की तारीख के और पैटर्न 

एनटीए की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, जेईई मेन परीक्षा दो सत्र में आयोजित की जाएगी. जिसमें पहला सत्र 21 जनवरी से 30 जनवरी के बीच होगा. जबकि दूसरा सत्र 1 अप्रैल से 10 अप्रैल 2026 तक आयोजित किया जाएगा. पहले सत्र की परीक्षा सिटी की जानकारी जनवरी के पहले सप्ताह में जारी की जाएगी. वहीं एडमिट कार्ड परीक्षा से 3 से 4 दिन पहले ही जारी होंगे और रिजल्ट 12 फरवरी 2026 तक घोषित कर दिया जाएगा. इस साल परीक्षा पैटर्न में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है, परीक्षा में 75 प्रश्न होंगे जो 300 अंकों की होगी. प्रश्न पत्र में तीन सब्जेक्ट होंगे, जिनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स शामिल होंगे. वहीं हर सब्जेक्ट में 25 सवाल होंगे और हर सही उत्तर के लिए चार अंक मिलेंगे, जबकि गलत उत्तर पर एक अंक काटा जाएगा. बिना प्रयास किए गए सवालों पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी.

कैसे करें आवेदन?

  • जेईई मेन परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.ac.in पर जाएं.
  • इसके बाद JEE Main 2026 Session 1 Registration लिंक पर क्लिक करें.
  • अब मांगी गई जानकारी भरें और जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें.
  • इसके बाद ऑनलाइन फीस जमा करें और फॉर्म सबमिट करें.
  • लास्ट में कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट रख लें.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 01 Nov 2025 12:47 PM (IST)
NTA Notification JEE Main 2026 Registration JEE Main Application Form
