नवंबर में कितनी होंगी स्कूलों की छुट्टियां, किन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल और कहां लगेंगी क्लासेस?

नवंबर में कितनी होंगी स्कूलों की छुट्टियां, किन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल और कहां लगेंगी क्लासेस?

नवंबर 2025 में स्कूलों में लगभग 8–9 दिन की छुट्टी मिलेगी. इनमें 5 रविवार, गुरु नानक जयंती और गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस जैसे प्रमुख अवकाश शामिल होंगे. बाकी दिनों में स्कूल सामान्य रूप से खुले रहेंगे.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 01 Nov 2025 08:00 AM (IST)
नवंबर 2025 में स्कूलों में लगभग 8–9 दिन की छुट्टी मिलेगी. इनमें 5 रविवार, गुरु नानक जयंती और गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस जैसे प्रमुख अवकाश शामिल होंगे. बाकी दिनों में स्कूल सामान्य रूप से खुले रहेंगे.

नवंबर 2025 में स्कूलों में लगभग 8–9 दिन की छुट्टी मिलेगी. इनमें 5 रविवार, गुरु नानक जयंती और गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस जैसे प्रमुख अवकाश शामिल होंगे. बाकी दिनों में स्कूल सामान्य रूप से खुले रहेंगे.

दशहरा, दीपावली और करवाचौथ जैसे त्योहारों के चलते अक्टूबर में बच्चों को काफी छुट्टियां मिलीं. लेकिन क्या आपको पता है नवंबर के महीने में कितनी छुट्टी होने वाली है, आइए जानते हैं.
दशहरा, दीपावली और करवाचौथ जैसे त्योहारों के चलते अक्टूबर में बच्चों को काफी छुट्टियां मिलीं. लेकिन क्या आपको पता है नवंबर के महीने में कितनी छुट्टी होने वाली है, आइए जानते हैं.
नवंबर 2025 में गुरु नानक जयंती, बाल दिवस, कार्तिक पूर्णिमा और गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस जैसे महत्वपूर्ण अवसर आने वाले हैं. हालांकि अक्टूबर की तुलना में इस महीने स्कूलों की छुट्टियां कुछ कम होंगी, पर त्योहारों और रविवारों के कारण छात्रों को लगभग 8 दिन का अवकाश मिल सकता है.
नवंबर 2025 में गुरु नानक जयंती, बाल दिवस, कार्तिक पूर्णिमा और गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस जैसे महत्वपूर्ण अवसर आने वाले हैं. हालांकि अक्टूबर की तुलना में इस महीने स्कूलों की छुट्टियां कुछ कम होंगी, पर त्योहारों और रविवारों के कारण छात्रों को लगभग 8 दिन का अवकाश मिल सकता है.
सबसे पहले 5 नवंबर को गुरु नानक जयंती मनाई जाएगी. यह दिन सिख समुदाय के पहले गुरु गुरु नानक देव जी की जयंती के रूप में पूरे देश में श्रद्धा से मनाया जाता है. इस दिन उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में स्कूलों के बंद रहने की संभावना है.
सबसे पहले 5 नवंबर को गुरु नानक जयंती मनाई जाएगी. यह दिन सिख समुदाय के पहले गुरु गुरु नानक देव जी की जयंती के रूप में पूरे देश में श्रद्धा से मनाया जाता है. इस दिन उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में स्कूलों के बंद रहने की संभावना है.
24 नवंबर (सोमवार) को गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस मनाया जाएगा. यह दिन सिख धर्म के नौवें गुरु की शहादत को याद करने के लिए मनाया जाता है. दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इस दिन स्कूल बंद रहेंगे, जबकि दक्षिण और पश्चिम भारत के ज्यादातर स्कूल खुले रह सकते हैं.
24 नवंबर (सोमवार) को गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस मनाया जाएगा. यह दिन सिख धर्म के नौवें गुरु की शहादत को याद करने के लिए मनाया जाता है. दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इस दिन स्कूल बंद रहेंगे, जबकि दक्षिण और पश्चिम भारत के ज्यादातर स्कूल खुले रह सकते हैं.
नवंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा का पर्व भी विशेष महत्व रखता है. यह दिन धार्मिक दृष्टि से बेहद शुभ माना जाता है और देश के कई हिस्सों में मेलों और धार्मिक आयोजनों के चलते कुछ स्कूलों में स्थानीय अवकाश घोषित किया जा सकता है.
नवंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा का पर्व भी विशेष महत्व रखता है. यह दिन धार्मिक दृष्टि से बेहद शुभ माना जाता है और देश के कई हिस्सों में मेलों और धार्मिक आयोजनों के चलते कुछ स्कूलों में स्थानीय अवकाश घोषित किया जा सकता है.
इसके अलावा नवंबर में आने वाले रविवारों से भी छात्रों को आराम मिलेगा. इस बार नवंबर में कुल पांच रविवार (2, 9, 16, 23 और 30 नवंबर) पड़ रहे हैं. यानी हर हफ्ते एक दिन तो छुट्टी तय है. कुछ स्कूलों में शनिवार को भी आधे दिन या महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश रहता है, जिससे छात्रों को थोड़ा और ब्रेक मिल जाता है.
इसके अलावा नवंबर में आने वाले रविवारों से भी छात्रों को आराम मिलेगा. इस बार नवंबर में कुल पांच रविवार (2, 9, 16, 23 और 30 नवंबर) पड़ रहे हैं. यानी हर हफ्ते एक दिन तो छुट्टी तय है. कुछ स्कूलों में शनिवार को भी आधे दिन या महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश रहता है, जिससे छात्रों को थोड़ा और ब्रेक मिल जाता है.
Published at : 01 Nov 2025 08:00 AM (IST)
Embed widget