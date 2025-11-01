नवंबर में कितनी होंगी स्कूलों की छुट्टियां, किन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल और कहां लगेंगी क्लासेस?

इसके अलावा नवंबर में आने वाले रविवारों से भी छात्रों को आराम मिलेगा. इस बार नवंबर में कुल पांच रविवार (2, 9, 16, 23 और 30 नवंबर) पड़ रहे हैं. यानी हर हफ्ते एक दिन तो छुट्टी तय है. कुछ स्कूलों में शनिवार को भी आधे दिन या महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश रहता है, जिससे छात्रों को थोड़ा और ब्रेक मिल जाता है.